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Премьер-министр Мишустин дал Алтаю ещё 1,3 миллиарда на дороги. Куда пойдут эти деньги?

, ИА "Амител"
Общий дорожный фонд региона в 2022 году составит 14,2 миллиарда рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю ещё 1,3 миллиарда на ремонт дорог в 2022 и 2023 годы. Рассказываем, на что пойдут эти деньги и сколько всего будет дорожный фонд на следующий год в регионе.

Куда пойдут 1,3 миллиарда?

На эти средства будут обновлены участки дорог Алейск – Буканское, Алейск – Чарышское, проезжая часть Нового моста, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, Алейск – Петропавловское – Смоленское, Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, Алтай – Кузбасс, Поспелиха – Курья – Третьяково – граница  Республики Казахстан, Рубцовск –  Угловское – Михайловское, Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, Троицкое – Целиное и Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка.

Каким будет дорожный фонд в Алтайском крае в 2022 году?

По данным регионального Минтранса, 14,2 млрд рублей. Это на 2,3 млрд рублей больше суммы дорожного фонда в январе 2021 года (11,9 млрд рублей).

Помимо этого, в следующем году на дорожную деятельность планируется направить 1,7 млрд рублей из средств бюджетного инфраструктурного кредита (оставшиеся 5,3 млрд рублей будут направлены на дорожные работы до конца 2023 года), 465 млн рублей – на строительство дорожной инфраструктуры у горы Глухариная, 148 млн рублей – на реализацию мероприятий по ИТС и ещё 300 млн рублей на обновление парка техники в дорожно-строительных управлениях региона. Таким образом, сумма средств, направленных в 2022 году на развитие дорожной отрасли, составит порядка 16,9 млрд рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

26.12.2021 07:17
- гость -

Из недавней публикации АМИКА:
"Не первую зиму результаты работы по нацпроекту заваливает снегом, льдом, а вдобавок ещё и матами автомобилистов и соответствующими выражениями пешеходов", – ёмко охарактеризовал положение дел Томенко.

Выделили больше денег,можно ведь увеличить зарплату и премию за отличную работу?

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