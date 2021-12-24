Водитель сбитого поездом автобуса на Алтае неоднократно привлекался за нарушения ПДД

Водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Кулундинском районе Алтайского края, за 2020-2021 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"За проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и за управление транспортным средством (автомобилем) водителем, не имеющим права управления транспортным средством", — перечислили недавние нарушения шофера в ведомстве.

В ближайшее время мужчине предстоит пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, авария случилась 24 декабря на железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Барнаул — Яровое, проехал на красный свет и угодил под поезд. По предварительным данным ГИБДД, в момент столкновения в автобусе находилось 15 человек, в краевой прокуратуре при этом сообщили, что их было 16. По информации Минздрава, пострадали в результате столкновения пять человек, в том числе два подростка. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.