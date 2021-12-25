В ещё одном томском гипермаркете "Лента" произошло возгорание, сообщают "Известия". Причиной пожара снова стал взрыв пиротехники.

На опубликованном видео из "Ленты" можно заметить, что фейерверки взрываются рядом с полками с посудой и едой. Из помещения экстренно эвакуируют людей.

Напомним, крупный пожар в гипермаркете Томска произошёл утром во вторник, 21 декабря. В результате здание сгорело на всей площади – 5,2 тыс. кв. м. Пламя долго не удавалось потушить из-за низких температур воздуха, в результате чего рухнула крыша и обрушилась стена. Люди не пострадали.

Причиной происшествия стал поджог. 33-летний Александр Шнайдер может получить пять лет колонии. По словам Шнайдера, его бесила работа из-за постоянных претензий менеджера к его работе. Установлено, что мужчина работал представителем подрядной организации одного из ретейлеров региона. Ранее Шнайдера привлекали к уголовной ответственности. Как и кто взял ранее судимого человека на работу, связанную с продажами, установит следствие.

По данным правоохранительных органов региона, после того как Шнайдер поджёг отдел пиротехники, он направился домой и мирно ждал наряд полиции. По предварительным данным, ущерб составил 2 млрд рублей. Потери от сгоревшего товара пока не установлены.