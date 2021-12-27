Экс-глава Октябрьского района Барнаула получил условный срок за мошенничество и растрату

Суд признал экс-главу Октябрьского района и Лебяжинской сельской администрации Барнаула Андрея Овсянникова и его бывшего подчинённого Николая Хаустова виновными в мошенничестве и растрате в крупном размере, сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.

По данным следствия и суда, с августа по декабрь 2017 года Овсянников, возглавляя на тот момент Лебяжинскую администрацию, при пособничестве своего сотрудника подписал фиктивные договоры подряда с предпринимателями на выполнение работ по благоустройству территорий, подготовке к зимнему сезону и проведению культурно-массовых мероприятий. Чиновник также поручил подчинённым подготовить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые на деле не проводились. Ущерб от этих действий составил более 207 тысяч рублей.

Помимо этого, с декабря 2017-го по март 2018 года должностные лица вновь изготовили фиктивные документы, по которым якобы была сделана дамба и расчищены водопропускные сооружения на территории района. На этот раз злоумышленники нанесли ущерб в размере более 450 тысяч рублей.

Обвиняемые признали вину. Андрея Овсянникова приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Главный специалист Лебяжинской сельской администрации Николай Хаустов получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, с 19 октября 2020 года Овсянников исполнял обязанности главы Октябрьского района Барнаула после того, как бывший руководитель Вячеслав Новиков ушёл на больничный. 10 ноября последний покинул пост по собственному желанию, после чего Овсянникова назначили на его должность. Однако 21 января 2021 года его освободили от занимаемого поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появились сведения, что бывшего чиновника задержали. Тогда же стало известно, что против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.