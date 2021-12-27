СМИ: главой МЧС России станет Алексей Дюмин

Российский политик и военачальник Алексей Дюмин станет главой МЧС, сообщает Readovka со ссылкой на информированный источник. По данным издания, о его назначении официально объявят "совсем скоро".

С 2016 года Алексей Дюмин занимает пост губернатора Тульской области. Ранее работал в Службе безопасности президента, руководил операцией по возвращению Крыма, а также месяц (с 24 декабря 2015 года по 2 февраля 2016-го) работал замминистра обороны РФ.

Напомним, предыдущим главой МЧС был Евгений Зиничев. 55-летний генерал погиб 8 сентября 2021 года во время вневедомственных учений по защите Арктической зоны в Норильске. По официальным данным, министр сорвался со скалы, спасая человека.