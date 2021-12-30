Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает ТАСС.

Как установили следователи, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своём земельном участке многоквартирные дома.

Также следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Кроме того, будучи мэром, Иван Кляйн оставался акционером "Томского пива".

Напомним, 13 ноября сотрудники ФСБ задержали 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна во время рабочего совещания. Градоначальнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Иван Кляйн свою вину не признал. Несмотря на это, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следователей о заключении чиновника под стражу и отстранении от должности.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жены мэра Томска Ивана Кляйна, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн. Супругу чиновника обвиняют в сопротивлении силовикам при обыске. Тогда Галина Кляйн пыталась выбросить из окна водителю подушку, наполненную банковскими картами от счетов с накоплениями семьи.