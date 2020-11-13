Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по делу о превышении должностных полномочий. На данный момент на рабочем месте и в доме чиновника идут обыски, начались допросы свидетелей.

По предварительным данным, в 2016 году мэр дал незаконное указание главе департамента градостроительства внести в информационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения. По просьбе чиновника он указал, что у ОАО "Томское пиво", в котором Кляйн является основным акционером, есть 300-метровая санитарная зона, что привело к отклонению просьбы застройщика изменить зонирование.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, в результате этого владелец близлежащих участков не смог построить на нем многоэтажные дома и понес существенный ущерб.

Напомним, что утром 13 ноября Кляйна во время совещания с подчиненными задержали сотрудники ФСБ. Чиновник занимает кресло мэра с 2013 года, а до этого был руководителем Томского пивоваренного завода, ОАО "Томское пиво" и депутатом областной думы.