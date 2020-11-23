Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жены мэра Томска Ивана Кляйна, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн.

Как сообщают адвокаты мэра в своем Telegram-канале, супругу чиновника обвиняют в сопротивлении силовикам при обыске. Тогда Галина Кляйн пыталась выбросить из окна водителю подушку, наполненную банковскими картами от счетов с накоплениями семьи.

Напомним, что 13 ноября сотрудники ФСБ задержали 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна во время рабочего совещания. Градоначальнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Согласно версии следствия, Кляйн дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести не соответствующие действительности сведения о несуществующей 300-метровой санитарно-защитной зоне, которая, согласно документам, окружает участок, на котором расположено городское предприятие.

В результате это не позволило другому предпринимателю изменить назначение зоны и организовать на ней жилищное строительство, что ограничило его права.

Позднее суд отстранил Кляйна от должности на время следствия и на данный момент он находится под арестом.