С 1 июля 2022 года цены на сжиженный газ в Алтайском крае вырастут от 4,2 до 4,44%, сообщает региональное управление по госрегулированию цен и тарифов.

Сжиженный газ в баллонах без доставки подорожает с 32,99 руб. за кг до 34,37 руб., с доставкой – от 48,67 до 50,82 руб. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 руб. за кг, из групповых резервуарных установок – с 31,99 до 33,41 руб.

Ранее "Алтайкрайгазсервис" стал фигурантом антимонопольного дела по признакам нарушения федерального закона о защите конкуренции. Причиной для проверки послужили многочисленные жалобы жителей региона на резкое увеличение стоимости доставки газа в баллонах. Так, с 2020 года отмечают почти четырёхкратный рост – с 75 до 297 рублей и со 150 до 594 рублей за баллоны на 27 и 50 литров соответственно.

В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то к началу апреля её цена увеличилась почти до 30 тысяч.

Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, которые составляли 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года оказалось невозможно. В результате возникали перебои с поставками газа во многие районы и города Алтайского края.

Для стабилизации ситуации губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа.