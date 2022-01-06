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Цены на сжиженный газ в Алтайском крае вырастут с 1 июля 2022 года

, ИА "Амител"
Цены увеличатся от 4,2 до 4,44% без доставки и с доставкой топлива до потребителя
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

С 1 июля 2022 года цены на сжиженный газ в Алтайском крае вырастут от 4,2 до 4,44%, сообщает региональное управление по госрегулированию цен и тарифов.

Сжиженный газ в баллонах без доставки подорожает с 32,99 руб. за кг до 34,37 руб., с доставкой – от 48,67 до 50,82 руб. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 руб. за кг, из групповых резервуарных установок – с 31,99 до 33,41 руб.

Ранее "Алтайкрайгазсервис" стал фигурантом антимонопольного дела по признакам нарушения федерального закона о защите конкуренции. Причиной для проверки послужили многочисленные жалобы жителей региона на резкое увеличение стоимости доставки газа в баллонах. Так, с 2020 года отмечают почти четырёхкратный рост – с 75 до 297 рублей и со 150 до 594 рублей за баллоны на 27 и 50 литров соответственно.

В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то к началу апреля её цена увеличилась почти до 30 тысяч.

Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, которые составляли 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года оказалось невозможно. В результате возникали перебои с поставками газа во многие районы и города Алтайского края.

Для стабилизации ситуации губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 12:17
- гость -

Вот так нужно, по чуть-чуть!!

6.01.2022 12:18
- гость -

Шал кет!

6.01.2022 12:21
- гость -

Власть в России не боится недовольства своего народа, т.к. русских можно прессовать по полной и они будут спокойно все переносить.

6.01.2022 12:25
- гость -


6.01.2022 12:18
- гость -
Не, наш дедушка зубами будет держаться за власть. Он даже Конституцию под себя подмял!

6.01.2022 12:28
- гость -

Энергетическая Смехдержава.

6.01.2022 12:30
- гость -

ну а чё нет то ?

6.01.2022 12:38
- гость -

Как сказать. Казахстан пример.

6.01.2022 12:44
- гость -

ну а что, госолигархам тоже нужны новые яхты и дворцы

6.01.2022 12:49
- гость -

Походу комуто Казахстан не пример нифига? Бежать то куда потом будуте?

6.01.2022 13:07
- гость -

Скажите, а когда норомы потребления газа пересмотрят?
По нормативу начислают на 1 человека в 10 раз больше, чем фактически используют 3 человека.
Нормативы с советских времен, когда грели воду на газовой плите, занимались заготовками

6.01.2022 13:11
- гость -

12:49- гость -" Бежать то куда потом будут?"

Они давно живут за границей, куда еще бежать?

6.01.2022 13:16
гость

Просто нужно отнестись с пониманием, и ещё немного потерпеть...ещё лет 20-ть.

6.01.2022 13:23
- гость -

В России с оружием банды не выйду,а выйдут тут и сдохнут.

6.01.2022 13:43
- гость -

Терпите, терпилы...главное чтобы зарплаты не повысили в новом году

6.01.2022 13:48
- гость -

6.01.2022 13:07
- гость -
По нормативу начислают на 1 человека в 10 раз больше, чем фактически используют 3 человека.

Счетчик не судьба поставить? И будет вам счасте.

6.01.2022 14:09
Евгений

> 6.01.2022 13:43
> - гость -

Ну ты-то понятное дело не терпила, уже вовсю организовываешь революционное движение

6.01.2022 14:10
- гость -

Ждёте казахстанского сценария?

6.01.2022 14:11
Сергей

Правительство установило предельные цены на сжиженный автогаз

&#9643;&#65039;в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);

&#9643;&#65039;в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 65 тенге за литр);

&#9643;&#65039;в Алматы – 65 тенге за литр;

&#9643;&#65039;в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 75 тенге за литр).
Можете посчитать в рублях

6.01.2022 14:46
- гость -

6.01.2022 14:11
Сергей
Правительство установило предельные цены на сжиженный автогаз

Мало ли, что напишет здесь человек, буйно помешанный на мигрантах.
Установили на сколько дней и где? Там сейчас во многих районах всё разбито и разграблено. Пять гражданских самолетов, в том числе иностранных, повредили в аэропорту.

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