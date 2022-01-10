После новогодних каникул в Барнауле открыли новый детский сад

10 января 2022 года, сразу после новогодних каникул, в Барнауле начал работу новый детский сад № 279, который располагается по адресу: ул. Фурманова, 22.

Дошкольное учреждение смогут посещать 140 воспитанников. В нём предусмотрено шесть возрастных групп. При этом две группы (40 мест) готовы принимать и детей в возрасте до трёх лет. В пресс-службе администрации города отмечают, что в случае потребности в местах, детский сад может дополнительно принять ещё 25 детей, из них до трёх лет – 10.

В новом социальном учреждении предусмотрены музыкальный и спортивный залы, изостудия. Обустроены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, методический кабинет. Имеется современный медицинский блок. Кроме того, детский сад оборудован всем необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеются пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната.

Особое внимание уделяется безопасности воспитанников. Объект оснащён видеокамерами, предусмотрена тревожная кнопка. Вход в дошкольное учреждение – по домофону. Кроме того, во всех группах установлены стационарные воздухоочистители. На втором и третьем этажах оборудованы пожаробезопасные зоны – специальные эвакуационные комнаты с системой вентиляции, в которых можно переждать возгорание.

Также детский сад имеет автономную дизельную электростанцию, что позволит обеспечить его электроэнергией в случае каких-либо отключений или аварий в городе. Есть и индивидуальный тепловой узел для подачи горячей водой.

Напомним, детский сад-ясли по адресу ул. Фурманова, 22, ввели в эксплуатацию в октябре 2021 года. Тогда его посетил глава города Вячеслав Франк. Строительство социального объекта осуществлялось в рамках национального проекта "Демография" и обошлось в 194,4 млн рублей. При этом из федерального бюджета было выделено 134,4 млн рублей, из краевого – 49,9 млн рублей, из городского – 10,1 млн рублей.

В администрации города сообщили, что к открытию учреждения полностью сформирован и коллектив детского сада. Заведующая детским садом № 279 – Оксана Криворученко. Под её руководством в детском саду будут работать 36 сотрудников, 13 из которых – педагоги.

Всего в 2021 году в Барнауле было создано более тысячи мест в детских садах по нацпроекту "Демография". В 2022 году в краевой столице в рамках национального проекта продолжится проектирование и строительство социальных объектов.