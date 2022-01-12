17 января радиотелецентр Алтайского края РТРС проведёт технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года. Из-за этого 20 телеканалов и радиостанций будут работать с перерывами, сообщает правительство региона.

Плановые остановки вещания согласованы с каналами и станциями и пройдут в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений. Во время профилактики проверят системы электроснабжения, измерят параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также прочистят оборудование.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно в специальном разделе сайта ртрс.рф и в мобильном приложении РТРС "Телегид" в разделе "Вещание".