Маткапитал, выплаты ветеранам и иные пособия проиндексируют на 8,4%

Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам, а также ряд других выплат проиндексируют на 8,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

"Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", – заявили в министерстве, добавив, что индексация состоится 1 февраля.

Таким образом, размер материнского капитала на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи рублей.

Напомним, 12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции.