Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции... На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", – заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сейчас темпы роста цен составляют 8,4%. Дополнительно Путин обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.

Глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко заявила, что сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.