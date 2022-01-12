Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции... На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", – заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сейчас темпы роста цен составляют 8,4%. Дополнительно Путин обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко заявила, что сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.
Комментарии
хорошо бы раз в год получать дополнительно ещё одну пенсию, а чтобы не было инфляции на это, нужно разрешить получать пенсионером по желанию, в какой месяц они захотят, но один раз в год. Крайне нужно в августе, чтобы подготовиться к зиме и в конце года - чтобы закрыть все долги за коммуналку. Наших пенсий уже не хватает прожить не то что достойно, в чтобы не голодать. Пенсии за советский стаж, но не пенсионеров,кому за 70, мизерные
благодетель
А на работающих пенсионеров все денег не находится.
А про работающих пенсионеров опять забыли? Обещали ведь и им индексировать. Почему такая дикриминация? чем они хуже тех пенсионеров, которые не работают, лежат на диванах и смотрят сериалы. А работающие трудятся и еще деньги отчисляют в бюджет. Несправедливо. Антиконституционно. Обещали и не выполнили. Стыдно!
Он обязан. Предложил.
И о погоде.
Инфляция составляет 8,4%, а ощущается как 25%.