Новый забор устанавливают в барнаульском парке "Изумрудный"

Часть работ, судя по снимкам, уже выполнена

20 мая 2023, 13:59, ИА Амител













Фото: go_barnaul

В барнаульском парке "Изумрудный" приступили к установке нового забора, сообщает Barnaul 22. На опубликованных фото видно, что часть работ уже выполнена.

О том, что в "Изумрудном" начали сносить старый кирпичный забор, сообщалось ещё в начале мая. Как рассказывал управляющий парком Владислав Вакаев, в дальнейшем там сделают металлический забор с освещением на столбах.

Башни на втором входе также уберут – вместо них будет металлический забор с воротами. А вот основной вход, колоннада, кассы и примыкающие к ним секции сохранятся, их реставрируют и оштукатурят.