Новый забор устанавливают в барнаульском парке "Изумрудный"
Часть работ, судя по снимкам, уже выполнена
20 мая 2023, 13:59, ИА Амител
Фото: go_barnaul
В барнаульском парке "Изумрудный" приступили к установке нового забора, сообщает Barnaul 22. На опубликованных фото видно, что часть работ уже выполнена.
О том, что в "Изумрудном" начали сносить старый кирпичный забор, сообщалось ещё в начале мая. Как рассказывал управляющий парком Владислав Вакаев, в дальнейшем там сделают металлический забор с освещением на столбах.
Башни на втором входе также уберут – вместо них будет металлический забор с воротами. А вот основной вход, колоннада, кассы и примыкающие к ним секции сохранятся, их реставрируют и оштукатурят.
15:29:43 20-05-2023
Знатно Максименко лоханулся с этим забором
18:31:48 20-05-2023
Я наверное странный вопрос задам, но зачем там забор? Вход в парк бесплатный, если сделать несколько входов люди не станут топтать газон. Зачем надо было потратить много денег на эту ограду?
23:01:25 20-05-2023
Тоже не понимаю - ЗАЧЕМ нужен забор в парк? Что за любовь к заборам, оградам, весь город - сплошные заборы и ограды.
05:58:56 22-05-2023
Душой и телом я горю Забору славу я пою Который стойкрстью своей Являет нам пример Который крепок и силен Который верен словно слон Надежен словно милиционер. Забор всегда не победим Сердца трепещат перед ним Он наша слава и позор Векам наперекор И если хочешь на Земле Оставить память о себе Тогда построй еще один забор. Снимите шляпу с головы Перед забором все равны И если дверь найдете в нем Заприте на запор. И днем и ночью в час любой Храня безмолвно свой покой Стоит его Величество Забор. Душой и телом я горю Забору славу я пою Который стойкостью своей Являет нам пример. И если мы поставим в ряд Заборы что вокруг стоят Они легко достанут до Луны