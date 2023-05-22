Директор парка "Изумрудный" допустил запрет на нахождение в нём собак
По словам Владислава Вакаева, среди хозяев четвероногих участились случаи неадекватного поведения
22 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал ситуацию о собаках и собаководах в парке и допустил, что теоретически там можно ввести полный запрет на нахождение в парке этих животных, если недовольство граждан из-за них будет расти, передаёт Barnaul 22.
Поводом для заявления Вакаева стал недавний пост от барнаульца, который пожаловался на безответственных собачников в "Изумрудном". Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не убирают за ними отходы. За проведённое время в парке он насчитал около десяти подобных случаев.
Вакаев подтвердил, что в "Изумрудном" действительно участились случаи неадекватного поведения владельцев собак. И проблема не только в какашках: 21 мая он, например, отгонял от пруда женщину, которая купала в нём питомца. "Получил агрессию в свой адрес от её коллег – они обычно дружно идут на защиту", – отметил Вакаев.
В итоге, по словам директора, в "Изумрудном" теперь будут прорабатывать юридическую возможность ограничения нахождения в нём собак – только в зоне для выгула и на маршруте со стороны улицы Ленской. А ещё планируют обратиться за помощью к народным дружинникам, чтобы помогали в патрулировании.
"Будем всех нарушителей привлекать к административной ответственности. Я ещё надеюсь на благоразумных собаководов, которые должны разъяснить своим коллегам-нарушителям, что из-за их поведения пострадают все. Ведь если общественное недовольство будет нарастать, теоретически можно ввести и полный запрет на нахождение в парке с собаками", – заключил Вакаев.
08:20:14 22-05-2023
Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть возвращаются в деревни
08:28:46 22-05-2023
Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть в... В деревню сами отправляйтесь, ну а если есть неадекватные или безответственные граждане , то надо штрафовать, как тех кто не убирает, так и тех кто бросает мусор.
09:30:06 22-05-2023
Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть в... А я хочу таких как ты, злобных и мелких, запретить. Твоё мнение не интересует от слова совсем.
09:53:40 22-05-2023
Гость (09:30:06 22-05-2023) Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во в... "от слова совсем" это дешёвый понт из серии "я тебя услышал"... Поэтому и тебя и собаку твою нужно гнать поганой метлой
10:30:52 22-05-2023
Гость (09:53:40 22-05-2023) "от слова совсем" это дешёвый понт из серии "я тебя услышал"... да уж , аргумент... лишь бы вставить свои 3 копейки))
15:50:32 22-05-2023
Гость (09:53:40 22-05-2023) "от слова совсем" это дешёвый понт из серии "я тебя услышал"... Вообще-то у меня нет собаки. Кого гнать собрался?
09:34:54 22-05-2023
Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть в... Дурачок???? Или обиженый?
10:29:21 22-05-2023
Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть в... Умник)))
20:05:36 22-05-2023
Гость (08:20:14 22-05-2023) Собак нужно запретить во всём городе. Хотят животину пусть в... "среди хозяев участились случаи неадекватного поведения" - причем здесь собаки? Запретить неадекватных людей уж тогда.
08:23:04 22-05-2023
Владельцев блоховозов самих надо прививать от бешенства - немотивированной агрессии порой больше, чем у их питомцев...
09:30:59 22-05-2023
Гость (08:23:04 22-05-2023) Владельцев блоховозов самих надо прививать от бешенства - не... Пока агрессию наблюдаю только у тебя.
09:36:27 22-05-2023
Гость (08:23:04 22-05-2023) Владельцев блоховозов самих надо прививать от бешенства - не... За базаром следи
09:46:54 22-05-2023
Гость (09:36:27 22-05-2023) За базаром следи... Начну следить за базаром, как только ты свой супохлебатель заткнешь...
08:36:40 22-05-2023
Долой с.р...н.о.в
08:57:36 22-05-2023
Неужели по парку можно будет ходить не боясь вляпаться в собачье дерьмо, не встретить неадеквата с собакой без поводка и намордника? Даже не верится в такое счастье.
09:37:42 22-05-2023
Гость (08:57:36 22-05-2023) Неужели по парку можно будет ходить не боясь вляпаться в соб... Кто ты чудо неразумное?
09:49:59 22-05-2023
Гость (09:37:42 22-05-2023) Кто ты чудо неразумное? ... Чудо неразумное можешь увидеть в зеркале...
08:57:57 22-05-2023
А от невоспитанных детей можно как-то защититься? Иногда по-страшнее собак будут
13:25:31 22-05-2023
Гость (08:57:57 22-05-2023) А от невоспитанных детей можно как-то защититься? Иногда по-... Что, какают где попало на дорожках? Или гавкают на вас? Может, кусаются?
15:53:00 22-05-2023
Гость (13:25:31 22-05-2023) Что, какают где попало на дорожках? Или гавкают на вас? Може... Почти угадал. Родители позволяют им ходить в туалет на травку, носятся на великах и самокатах как угорелые, орут.
09:14:17 22-05-2023
Собаки копируют поведение своих хозяев и к сожалению неадекватных среди собаководов с каждым годом все больше и больше.
09:14:44 22-05-2023
Организовать в парке ставку отстрельщика собак. Чтобы он ходил по дорожкам и встретившихся собак без поводка, намордника или "на самовыгуле" отстреливал без раздумий. То есть вероятность встречи с ним не абсолютная, любителям рискнуть питомцем будет интересно.
15:45:07 22-05-2023
Гость (09:14:44 22-05-2023) Организовать в парке ставку отстрельщика собак. Чтобы он ход... Ваш пост хороший повод для возбуждения против вас уголовного дела по ст.245 УК РФ( жестокое обращение с животными) Это пропаганда убивать животных, это призыв, это побуждение, покушение на совершение преступления.
09:18:09 22-05-2023
А каким образом можно запретить нахождение граждан на территории парка? У нас Основной закон поменяли? Это не режимный объект, собственность не частная, как?
09:38:30 22-05-2023
Гость (09:18:09 22-05-2023) А каким образом можно запретить нахождение граждан на террит... Судя по новому забору - это именно режимный объект. А что касается запретов, у властей это нормально получается вне зависимости от законов.
09:38:47 22-05-2023
Гость (09:18:09 22-05-2023) А каким образом можно запретить нахождение граждан на террит... Запретят не гражданам, а собакам - глаза разуй! В магазины же не пускают, оставил на улице и пожалуйста иди...
10:52:13 22-05-2023
Гость (09:38:47 22-05-2023) Запретят не гражданам, а собакам - глаза разуй! В магазины ж... магазины как раз являются частной собственностью, а вот парк это общественное место... есть разница.
14:01:51 22-05-2023
Гость (10:52:13 22-05-2023) магазины как раз являются частной собственностью, а вот парк... Ну у этого общественного места есть собственник, который вправе устанавливать правила для посещения этого самого места.
20:00:38 22-05-2023
Гость (09:38:47 22-05-2023) Запретят не гражданам, а собакам - глаза разуй! В магазины ж... не скажите,постоянно шарятся по продуктовым магазинам-трясут своими болонками над едой
16:31:32 22-05-2023
Гость (09:18:09 22-05-2023) А каким образом можно запретить нахождение граждан на террит... Привлечь могут запросто, была бытакая установка и все, к слову. в других городах России к собачникам применяют досточно жесткие меры, но только не в Барнауле. К сожалению. А что касается правил, то существуют санитарные правила — СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». В них сказано, что необходимо соблюдать правила содержания и выгула домашних животных и прививать их от бешенства. То есть несоблюдение правил содержания домашних животных — это нарушение санитарных норм. А это влечет ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ. Через экскременты бешенство не передается, не волнуйтесь, но такая отсылка в санитарных правилах дает возможность привлечь нарушителей к ответственности. Всё завит от адекватности городких властей и как ни реагируют на обращения граждан городана в таких случаях. В наших случаях - нет никакой реакции администрации города на многочисленные "минирования" эксрементами собак общественных территорий и улиц Барнаула.
09:34:11 22-05-2023
Хочу предупредить всех желающих навести свои порядки в нашем парке, - самоуправство преследуется уголовным кодексом РФ!! И это касается всех, в том числе должностных лиц!
09:51:37 22-05-2023
Наталья! (09:34:11 22-05-2023) Хочу предупредить всех желающих навести свои порядки в нашем... В вашем парке много собачьих какашек...
14:12:23 22-05-2023
Наталья! (09:34:11 22-05-2023) Хочу предупредить всех желающих навести свои порядки в нашем... Раз уж вы про закон вспоминили, то тогда про то, что собак нужно выгуливать на поводке, в наморднике и какахи за ними убирать, может быть тоже вспомините?
20:02:27 22-05-2023
Наталья! (09:34:11 22-05-2023) Хочу предупредить всех желающих навести свои порядки в нашем... у вас,наверное,собака,если вы так всполошились
09:34:42 22-05-2023
Давайте и людям запретим вход в парк, есть же неадекватные которые мусорят, ругаются матом, ломают и топчут газоны. Нужно воспитывать людей. Вакаеву пора сменить работу, раз не может решить проблему. Как же у нас любят последнее время все запрещать.
09:45:23 22-05-2023
Иван (09:34:42 22-05-2023) Давайте и людям запретим вход в парк, есть же неадекватные к... Может, не директору парка сменить работу, а тебе надо у психиатора провериться? Неадекват собачий...
09:36:05 22-05-2023
Гость (09:18:09 22-05-2023) А каким образом можно запретить нахождение граждан на террит... так гражданам никто и не запрещает. сдал собаку в ящик перед входом, после прогулки получил
10:15:09 22-05-2023
где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельзя, дома им какать чтоли? Люди и пострашней засерают, какашка это биоотход, а вот выброшенная пластиковая бутылка, пачки , бумажки , полиэтилен , десятилетиями не разлагаются. Их убирают дворники, и ничего , никто же не орет, не пускайте людей в парки. От взрослых людей и детей больше мусора, чем от собак.
10:42:36 22-05-2023
гость (10:15:09 22-05-2023) где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельз... А почему просто не убирать за своими питомцами?
11:37:19 22-05-2023
гость (10:15:09 22-05-2023) где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельз... На своей территории, а не в общественном месте.
11:41:19 22-05-2023
гость (10:15:09 22-05-2023) где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельз... Почему кто-то должен заботиться о проблемах содержания вашего домашнего имущества?
15:55:19 22-05-2023
Чучмек (11:41:19 22-05-2023) Почему кто-то должен заботиться о проблемах содержания вашег... Тогда не жалуйся, что в городе парковок не хватает
13:32:20 22-05-2023
гость (10:15:09 22-05-2023) где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельз... Какашка - это не биоотход. От собачьих какашек даже трава на газонах гибнет.
13:33:18 22-05-2023
гость (10:15:09 22-05-2023) где тогда с собаками гулять? в парке нельзя, на улицах нельз... Убирать за собой надо! А если после вас какахи остаются, КТО их убирать должен? Почему все должны вляпываться в ваши какахи?
10:21:30 22-05-2023
Есть простой выход - развести тех и других во времени. Допустим, с собаками строго до 10.00. Гуляю с собаками в юбилейном - до 11.00 там такая тишина, особенно в выходные... ни тебе алконавтов, ни орущих детей с их такими же точно родственниками - только бегуны, велосипедисты, иногда молодежь на самокатах, пожилые люди с палками и мы с собаками! С некоторыми уже здороваемся даже, т.к. постоянно в одно и то же время встречаемся) а насчет мусора - вам бы улицы после выходных или после той же ночи музэеф посмотреть, до того, как их убрали дворники))
13:26:31 22-05-2023
Гость (10:21:30 22-05-2023) Есть простой выход - развести тех и других во времени. Допус... А какашки собачьи за собой владельцы собак научатся убирать или по-прежнему - нет?
10:24:24 22-05-2023
Это к чему же мы придем? Сначала вы собакам запрещаете гадить где попало, а потом людей начнете расстреливать и в лагеря отправлять?
10:36:35 22-05-2023
Гость (10:24:24 22-05-2023) Это к чему же мы придем? Сначала вы собакам запрещаете гадит... Можно наоборот, сначала собакам разрешить гадить где попало, потом людям
10:33:55 22-05-2023
дома им какать чтоли---- Да тут недавно новость была про мужчину, у которого 7 собачек на балконе какают, так тоже ведь недовольны!!!)))
10:44:52 22-05-2023
Гость (10:33:55 22-05-2023) дома им какать чтоли---- Да тут недавно новость была про муж... Так какать не на балконе надо, а в квартире - все довольны будут! Это ведь биоразлагаемый продукт, не бутылка пластиковая какая-то...
13:29:30 22-05-2023
Гость (10:33:55 22-05-2023) дома им какать чтоли---- Да тут недавно новость была про муж... Убирать говно за своими питомцами нужно, вот и всё.
10:42:28 22-05-2023
Прочитал переписку, веселые посты. Хотя ведь все просто, есть правила выгула собак, надо соблюдать. А если нет таких правил, до свидания. Какашки скорее всего убирать надо и в пруду наверное купать их нельзя. И в наморднике скорее всего должны быть. Но если есть такие правила, утвержденные уполномоченным на то органом. Видеокамеры поставить можно
10:56:19 22-05-2023
Чтобы он ходил по дорожкам и встретившихся собак без поводка, намордника или "на самовыгуле" отстреливал---- ну да, норм, на глазах у детей. Да его там же в парке на запчасти разберут вместе с его пистолетом)
11:02:54 22-05-2023
Так какать не на балконе надо, а в квартире - все довольны будут! ----- дыа!?) Так бабули сердобольные по 20 кошечек! заводят в своей собственной квартире - представляете, тоже ведь недовольны!!!)))
11:21:28 22-05-2023
Если есть санитарные правила, запрещающие распространение вони из квартиры, надо их соблюдать. Если нет таких правил, до свидания. Все должно быть в правовом поле. Еще и уровень вони надо чтобы был установлен, а не факт, что есть единица измерения вони. Может и есть
11:14:58 22-05-2023
Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не убирают за ними отходы.---- можно предложить Вакаеву на недельку оставить парк без дворников. И фотки горожанину!!! Какашек собачьих он под этими горами мусора даже не заметит))
12:48:37 22-05-2023
Гость (11:14:58 22-05-2023) Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не... ...поэтому давайте разбрасывать всюду собачьи какахи! Все равно под грудами мусора никто не заметит...
13:28:07 22-05-2023
Гость (11:14:58 22-05-2023) Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не... Ошибаешься, весной, когда снег сходит, всё вокруг в говне собачьем. А мусор кидают ровно те же люди, которые не приучены за своими собаками говно убирать. Они и фантик до мусорки не научены донести.
17:23:14 22-05-2023
Гость (11:14:58 22-05-2023) Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не... Так людей нужно тоже воспитывать, не только владельцев собак. Очень действенно - рублем. Наставить камер и следить, сейчас нет проблем с распознаванием лиц.
13:01:40 22-05-2023
Всё правильно-общественное место, люди гуляют, отдыхают. Почему просто нельзя мусор бросить в урну? За собакой убрать? Ничего сложного в этом нет, простое уважение к окружающим, к отдыхающим, к сотрудникам, к себе. Вряд ли кто с удовольствием сядет в кучу мусора, оставленную до него. Так почему после себя не убрать?
13:34:51 22-05-2023
.поэтому давайте разбрасывать всюду собачьи какахи! ------- а что, среди вас есть такие, кто готов ходить и разбрасывать собачьи какахи?!)))
13:42:15 22-05-2023
Вряд ли кто с удовольствием сядет в кучу мусора, оставленную до него.----- гость, отодвинут и еще как садятся! И после себя еще оставят такое же. Но обсуждать и те, и другие будут собачьи какахи!)
14:14:37 22-05-2023
Вы по себе о других не судите. Если вы готовы сесть в кучу мусора, это не значит, что и другие такие же.
14:05:38 22-05-2023
Убирать конечно нужно за собакой, и водить на поводке. Мы живем через дорогу от парка и гуляем там с псом каждый день. За два года насобирали кучу мусора в виде бутылок, оберток и даже консервных банок от кильки. Каждый должен следить за собой, а не развешивать глупые запреты
14:26:50 22-05-2023
Я точно такой же налогоплательщик, как и прочее (а вернее сказать - получше прочих, потому что зарплата у меня белая и высокая). Почему у меня не должно быть прав? Почему есть права у автомобилистов закатать все газоны в асфальт, есть права у мам и детей на детские площадки, у фитоняшек на тренажеры и даже у алкашей на пивнухи прочие места распития. И только у меня нет права гулять с собакой? Во избежание тупых комментариев от тупых живодеров: я за собакой убираю. И вообще предлагаю в парке специально поставить ящики для сбора биоотходов, если кому-то мерещится, что от них трава не растет а заодно и автомат по выдаче биопакетиков, можно даже за умеренные деньги - 2-4 рубля. Или еще парк можно пополам поделить: половину для живодеров, вторую - для адекватных людей, любящих собак. Так надо проблемы решать, а не тупыми запретами.
17:29:32 22-05-2023
Гость (14:26:50 22-05-2023) Я точно такой же налогоплательщик, как и прочее (а вернее ск... А высокообеспеченные все такие высокомерные? Из бюджета штоль? И ярлыки любишь навешивать? Кто не любит собак - живодер? Это обсуждение говорит о другом, зоошиза всех очень достала, у нормальных людей уже нет спокойного отношения к собачей проблеме и не их это вина. Эта претензия больше к властям всех уровней.
15:11:04 22-05-2023
Проводилось исследование. Суть которого выявление количества неадекватов в обществе. Выяснели, что неадекватов не более 1-2%, но эти люди портят жизнь всем остальным. Так и среди собачников 99% соблюдают правила и убирают за питомцами.
17:39:06 22-05-2023
Гость (15:11:04 22-05-2023) Проводилось исследование. Суть которого выявление количества... Ни разу в Барнауле не видел ни одного собачника, который бы убирал дерьмо за своими питомцами. В других городах это обычное дело, но только не в Барнауле.
15:18:53 22-05-2023
Правильно! Многие собачки не убирают за своими питомцами! Но если запрещать, так кардинально! Предлагаю людям тоже запретить ходить в парк! Я сам владелец собаки и понимаю что очень легко скинуть на нас всю ответственность за срач в парке. Но если на минутку включить голову и подумать? Мусора гораздо больше от человека! Гуляя с собакой между деревьев, только и успеваешь забирать у любопытного питомца жвачки, бутылки, фантики, бычки, КУРИННЫЕ КОСТИ, РЫБНЫЕ ОСТАНКИ, банки и прочий мусор. Я не спорю, не убрать за собакой это плохо, будьте добры следить за питомцем и убирать за ним если он где то нагадил, тем более пакетики стоят не дорого, но и валить всю вину на собачников не нужно. Если уж вы решили бороться за чистоту, делайте это разумнее, облагайте штрафами, пусть за этим кто то следит. Но в борьбе за чистоту, если вы выбрали путь запрета, то будьте добры запрещать всем, не нужно выделять кого-то из общей массы.
15:21:16 22-05-2023
Лучше бы озаботились угрозой безопасности в связи с безумной ездой на самакатах и велосипедах...
15:35:47 22-05-2023
Мне например не нравятся самокатчики. Они представляют реальную угрозу окружающим, равно как и велосипедисты. Давайте их тоже запретим. И ещё в парке курят. А это общественное место. Запретим вход всем, ибо каждый может закупить, ведь так?
17:33:46 22-05-2023
Игорь (15:35:47 22-05-2023) Мне например не нравятся самокатчики. Они представляют реаль... Тоже хорошая тема, вон в Париже аж референдум провели о запрете самокатов, но у нас нет права голоса. И про собак и про парк можно было узнать мнение народа
17:35:53 22-05-2023
Игорь (15:35:47 22-05-2023) Мне например не нравятся самокатчики. Они представляют реаль... А зачем противопоставлять? Запретить наряду с собаками нужно и курильщиков в парке, и самокатчиков с велосипедистами, но по времени, установить разумные рамки.
15:39:03 22-05-2023
Лучше бы озаботились угрозой безопасности от езды безумных гонщиков на велосипедах и самокатах.
16:07:33 22-05-2023
Надо срочно проверить методики работы Барнаульских психиаторов. Очевидно,какой-то психиатр рекомендует своим пациентам заводить собаку для облегчения симптомов. Одно то,что они сопротивляютсяпрввилам общественного порядка,кидаются на людей и отрицают нормы общества,сравнивают собак с детьми,говорит во многом об их состоянии.
11:18:03 25-05-2023
Петрович (16:07:33 22-05-2023) Надо срочно проверить методики работы Барнаульских психиатор... Да кидаются то чаще несобачники, из которых агрессия так и прёт. Добрее будьте и не ведите себя как бы..дло.
16:08:26 22-05-2023
Самокаты точно нужно запретить. А еще от шума в парке и "любителей белочек", которые кормят их непонятно чем, в парке осталось из 16 всего 3 белки. Собачьи какашки не гланая беда!
19:17:21 22-05-2023
Директор парка очень вменяемый человек. Дай Бог ему силы воли довести его задуманное до реальности ! Создать такой идеальный парк и сломаться на неадекватных хозяев собак ? Да нуу, не поверю . Владислав, мы надеемся на Вас !!!
11:22:54 23-05-2023
Во всех парках России можно гулять с собаками. Так что это все пустые разговоры.