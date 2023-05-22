Директор парка "Изумрудный" допустил запрет на нахождение в нём собак

По словам Владислава Вакаева, среди хозяев четвероногих участились случаи неадекватного поведения

22 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал ситуацию о собаках и собаководах в парке и допустил, что теоретически там можно ввести полный запрет на нахождение в парке этих животных, если недовольство граждан из-за них будет расти, передаёт Barnaul 22.

Поводом для заявления Вакаева стал недавний пост от барнаульца, который пожаловался на безответственных собачников в "Изумрудном". Горожанин отмечал, что некоторые люди при выгуле питомцев не убирают за ними отходы. За проведённое время в парке он насчитал около десяти подобных случаев.

Вакаев подтвердил, что в "Изумрудном" действительно участились случаи неадекватного поведения владельцев собак. И проблема не только в какашках: 21 мая он, например, отгонял от пруда женщину, которая купала в нём питомца. "Получил агрессию в свой адрес от её коллег – они обычно дружно идут на защиту", – отметил Вакаев.

В итоге, по словам директора, в "Изумрудном" теперь будут прорабатывать юридическую возможность ограничения нахождения в нём собак – только в зоне для выгула и на маршруте со стороны улицы Ленской. А ещё планируют обратиться за помощью к народным дружинникам, чтобы помогали в патрулировании.