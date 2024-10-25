8 из 10. Пробки сковали Барнаул вечером 25 октября

Стоит и центр, и спальная часть города

25 октября 2024, 17:50, ИА Амител

Пробки в Барнауле / "Яндекс.Пробки"

Пробки интенсивностью 8 баллов из 10 образовались в Барнауле в конце рабочего дня 25 октября. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются и в центре города, и в его спальной части.

Так, в центре полностью "стоит" проспект Строителей, часть проспекта Ленина и Красноармейского, переулок Ядринцева и улица Челюскинцев. Также сильный затор на Партизанской и Гоголя. На объездной дороге пробка собралась на Загородной.

В спальной части города "Яндекс" фиксирует пробки на части Павловского тракта, улице Попова, Балтийской, Власихинской. Небольшой затор образовался в районе пересечения Малахова и Антона Петрова – там произошла авария.