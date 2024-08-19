На восток, под защиту гор. Станет ли Республика Алтай новым центром России?
В чем секрет миссии Андрея Турчака и перспективы новой "летней столицы", разбирался amic.ru.
19 августа 2024, 10:15, ИА Амител
В ближайшие годы и десятилетия хозяйственная, экономическая и, следовательно, политическая роль Республики Алтай в жизни страны, судя по всему, будет увеличиваться. Более того, есть признаки, что регион может стать одним из новых центров России в свете продолжающегося "восточного разворота" государства. Об этом свидетельствует ряд принятых решений, высказываний статусных персон, а также публикаций в СМИ. В подоплеке происходящего вокруг региона попытался разобраться amic.ru.
Тайна третьей столицы
Когда 4 июня секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак был назначен исполняющим обязанности главы Республики Алтай, многие политические комментаторы стали намекать на "почетную ссылку" в отдаленный регион. Однако бурная деятельность нового губернатора, широкое освещение ее федеральными СМИ, а также визиты в регион влиятельных лиц дали повод усомниться, что известного политика отправили на "заслуженный отдых" на лоне чудесной природы Алтая.
Уже через три дня, 7 июня, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин призвал подумать о создании нового центра страны.
"России можно думать о создании третьей столицы, но делать это нужно через создание привлекательных условий для развития", - сказал тогда российский лидер.
Вскоре в экспертных кругах началось оживленное обсуждение возможной связи назначения Турчака и слов Путина о третьей столице. Результаты этих обсуждений просачивались в СМИ. Журналисты обращали внимание на разворачивающиеся в РА проекты российских олигархов на триллионы рублей, проекты Сбера по модернизации местного аэропорта и развитию туризма, другие крупные начинания в республике.
Между тем, 25 июля в РА побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с проектом реконструкции местного аэропорта, который должен будет принимать 1,2 млн человек в год. Проект, как известно, реализует группа "Сбер". Также глава правительства обсудил ремонт Чуйского тракта, проблему износа электрических сетей, другие инвестиционные и транспортные проекты.
Стоит также обратить внимание, что в последнее время региональные власти занимаются приведением в порядок нормативных актов, особенно в сфере земельных отношений и недвижимости. Так, 23 июля и. о. главы региона заявил о необходимости согласования специальной рабочей группой всех сделок с землей.
"Любые сделки с сегодняшнего дня по отчуждению или изменению целевого назначения, любые движения по земельным участкам любой площади, любых массивов должны отправляться на согласование в адрес межведомственной рабочей группы", - заявил Андрей Турчак на заседании правительства республики.
Он отметил, что нарушение этой нормы будет считаться "ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей с обязательными последующими кадровыми решениями".
Поворот на Восток – это надолго
Надо сказать, сигналы о крупных переменах в жизни республики, возможном повышении ее статуса, в последние годы поступают регулярно. Так, в сентябре 2023 года депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в своем выступлении на международном форуме "Эко Алтай. Нить природы" заявил, что уже через десяток лет центр страны сместится в Сибирь.
"Разворот – он очень серьезен, он надолго, экономический центр мира будет в Тихоокеанском регионе и в Азии, Азия очень сильно развивается… Через 10 лет, здесь, в Сибири будет центр России, а европейская часть России будет провинцией", - сказал Матвейчев.
Он также выразил убеждение, что необходимо создавать в регионе соответствующую вызовам времени инфраструктуру.
"Строить гигантские Хургады и Шарм-эль-Шейхи - там, где это возможно, для приема массового [числа туристов], а вот Алтай – это должна быть особая элита и привилегия. Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для миллиардеров и миллионеров. Мое глубокое убеждение, что для всего мира это должна быть большая привилегия, это должно быть очень дорого, очень ценно, очень экологично, и это должны мы сохранять. Лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч. Вот к этому нужно стремиться", - заявил депутат.
Тогда некоторые наблюдатели посчитали, что Матвейчев предлагает создание элитного и дорогого курорта в Горном Алтае, доступного исключительного состоятельным гражданам. Однако на деле парламентарий имел в виду более масштабные и глубокие явления.
"На наших глазах в мире происходят глобальные изменения. Большинство мирового ВВП сегодня дает Азиатско-Тихоокеанский регион, мировое производство перемещается на Восток. Туда переместился центр мирового экономического развития. Туда перемещаются и центры принятия политических решений – в настоящее время ШОС, БРИКС становятся куда более влиятельными, чем та же "большая семерка". Вслед за этим и наш, российский, центр экономической активности неизбежно переместится с запада на восток", - раскрыл он подоплеку своих высказываний в интервью amic.ru.
Матвейчев указал, что процесс постепенного смещения деловой активности в страны в восточном направлении шел последние два десятка лет – были соответствующие правительственные программы по развитию Дальнего Востока, реконструкция Транссиба и БАМа:
"Все это было. Но после событий февраля 2022-го и западные санкции ускорили этот процесс в три-пять раз. И объем средств, что вкладывались в Сибирь и Дальний Восток, в ближайшие годы значительно возрастет. И даже если представить, что завтра чудесным образом чудесным образом прекратится СВО, снимут санкции, а Европа снова задружится с Россией – уже ничего не изменится. Старый свет перестает быть премиальным рынком, мы уже не сможем на нем зарабатывать как прежде", - продолжает Матвейчев.
Именно поэтому восточный вектор для страны безальтернативен, а политическая и экономическая активность России будет аккуратно перемещаться на восток. Там будут строиться предприятия, на которые станут привлекать работников, уверен политик.
Элита облюбовала Алтай
Матвейчев отметил, что большинство экспертов, обсуждающих создание нового центра страны на Востоке, чаще всего называют возможным местом расположения Сибирь.
"Назначение Турчака, конечно, сразу наводит на мысль о том, что у него есть серьезная миссия – например, превратить Республику Алтай в один из таких центров. Строительство объектов туризма, ведущееся в регионе, уже превращает его в центр туристическо-деловой активности. Алтай – это не только экологический туризм, но и деловой", - рассказывает Матвейчев.
Действительно, в последние годы в РА регулярно проходят крупные конференции, обучающие семинары, в регион постоянно приезжают крупные чиновники, ведущие политики, топ-менеджеры, лица, принимающие решения.
"Таким образом Алтай превращается в центр делового туризма. В дальнейшем данная тенденция будет только нарастать. Возможно, он превратится в одну из серьезных резиденций правительственных и бизнеса. Там нон-стопом будут проводиться мозговые штурмы, конференции, форумы наподобие питерского, сочинского и так далее. А с развитием инфраструктуры он может обрести статус деловой столицы или летней столицы", - делает вывод Олег Матвейчев.
Центр будет, но через полвека?
Не все, конечно, разделяют идею размещения нового центра страны на Алтае. Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указывает, что тему Алтая как особой территории очень любят обсуждать современные евразийцы.
"Они любят искать центр Евразии, причем хотят, чтобы он непременно оказался на территории России. Однако в настоящее время Республика Алтай представляет собой не слишком развитый регион", - поделился он своим мнением с amic.ru.
По мнению собеседника, для поворота страны на восток требуется более существенная база, для которой более всего сегодня подходят Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие более развитые территории.
"Возможно, лет через 50 республика может стать центром, но не сейчас. Конечно, экономическое значение территории страны за Уралом будет расти, хотя бы по той причине, что до Урала возможности для существенного роста отсутствуют. А вот Сибирь, Дальний Восток могут динамично развиваться очень долго", - уверен Журавлев.
Впрочем, в большом потенциале РА он также не сомневается:
"Там будут осуществляться инфраструктурные проекты, поскольку без них там вообще никакого развития не будет. Возрастет значение республики как транспортно-логистического региона. Наверняка получит новый импульс развитие сельского хозяйства, поскольку там почти нетронутая экология, в рамках которой развитие тяжелой промышленности довольно проблематично".
Олег Матвейчев, напротив, полагает, что у республики есть шанс стать неформальной летней столицей России:
"До недавнего времени таким статусом обладали Сочи. Однако последние события показали некоторую уязвимость города в плане атак возможных противников России – как известно, были атаки курортной местности беспилотниками. Поэтому, Алтай – место, максимально удаленное от всех нестабильных точек, подходит для такой столицы. Это практически центр Евразии, возможно, с некоторой поправкой. Он надежно укрыт горными системами, расположился довольно уютно. У него великолепное геополитическое положение. То есть, с перемещением на восток различной активности будет повышаться административный, политический статус республики".
11:01:26 19-08-2024
Какой интересный депутат. Местный народ со своими честно заработанными 10 тысяцами ему противны. Такому бы в парламенте Англии времен коланиальной эксплуатации Индии заседать, а не Петрушкой назначенной в гос думе России. Вот под таких и будут теперь перекраивать земли Горного Алтая.
11:40:07 19-08-2024
Народ лишний в этой стране, эта страна для миллиардеров.
11:45:35 19-08-2024
в отделенный регион
кем отделен и куда?
11:46:26 19-08-2024
Такую глупость порет...
11:48:21 19-08-2024
"Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для миллиардеров и миллионеров. Мое глубокое убеждение, что для всего мира это должна быть большая привилегия, это должно быть очень дорого, очень ценно, очень экологично, и это должны мы сохранять. Лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч. Вот к этому нужно стремиться", - заявил депутат.
Вот весь неприкрытый цинизм власти, просто разделил людей на белых и не совсем...
12:33:21 19-08-2024
Гость (11:48:21 19-08-2024) "Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для ... Ну хотя бы не лицемерие и за это спасибо.
12:59:11 19-08-2024
Гость (11:48:21 19-08-2024) "Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для ... Тогда придется размешать несколько дивизий для охраны тех, кто приедет оставить миллион долларов. Потому что тех, кто может оставить тысячу - миллионы. И они за своё право потратить тысячу поборятся)))
13:25:49 19-08-2024
Гость (12:59:11 19-08-2024) Тогда придется размешать несколько дивизий для охраны тех, к... С учетом необходимости серьёзной охраны для миллионеров, их приезд станет нерентабельным для принимающей стороны. Депутат плохо считает)))
13:00:35 19-08-2024
Гость (11:48:21 19-08-2024) "Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для ... вам никто не обещал, что сегрегация, за которую вы так ратуете, вас не коснется.
14:29:03 19-08-2024
Гость (11:48:21 19-08-2024) "Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для ... да, раздел людей на касты по финансовому признаку...
18:11:13 24-08-2024
Гость (14:29:03 19-08-2024) да, раздел людей на касты по финансовому признаку... ... он уже лет 15 как произошел ващета
14:43:07 19-08-2024
Гость (11:48:21 19-08-2024) "Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для ... Я полагаю, что народ,наконец, услышал истинное признание в назначении нынешней власти для толстосумов, чиновников, больших бизнесменов
21:08:17 19-08-2024
Гость. (14:43:07 19-08-2024) Я полагаю, что народ,наконец, услышал истинное признание в н... Народ верит , что если он может туда же выбиться. Вот в чем проблема
21:20:29 19-08-2024
Гость (21:08:17 19-08-2024) Народ верит , что если он может туда же выбиться. Вот в чем ... А можно вас попросить свою мысль оформить так, что бы не только выпускники спецшкол вас понимали, но и другие люди? Если можно, то я вас прошу. Ну а если нельзя, то вы мою просьбу и не поймете и можете не отвечать...
15:42:40 19-08-2024
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. - ст.19 Конституции РФ.
12:57:57 19-08-2024
в тыве вон железную дорогу 20 лет уже строят, так и тут будет
14:00:54 19-08-2024
Гость (13:00:35 19-08-2024) вам никто не обещал, что сегрегация, за которую вы так ратуе... О какой сегрегации речь, за которую якобы все ратуют?
14:33:56 19-08-2024
Так РА и так уже откуплена почти вся москвичами. Считай запасная Московская резиденция.
14:35:46 19-08-2024
"...Лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч. Вот к этому нужно стремиться..."
Ой, дурак!
14:42:04 19-08-2024
Какой забавный депутат. Даже не палится..
17:58:32 19-08-2024
То что находится сбоку, центром быть не может.
18:03:36 19-08-2024
А в чем он неправ? Орды отдыхающих в Республике давно татаро-монгольское иго напоминают. Не Греф же на скалах рисует.
18:12:56 24-08-2024
Гость (18:03:36 19-08-2024) А в чем он неправ? Орды отдыхающих в Республике давно татаро... Греф-то? нет канеш, ну он эти скалы срезает и убивает Озера (Манжерок)