На восток, под защиту гор. Станет ли Республика Алтай новым центром России?

В чем секрет миссии Андрея Турчака и перспективы новой "летней столицы", разбирался amic.ru.

19 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru

В ближайшие годы и десятилетия хозяйственная, экономическая и, следовательно, политическая роль Республики Алтай в жизни страны, судя по всему, будет увеличиваться. Более того, есть признаки, что регион может стать одним из новых центров России в свете продолжающегося "восточного разворота" государства. Об этом свидетельствует ряд принятых решений, высказываний статусных персон, а также публикаций в СМИ. В подоплеке происходящего вокруг региона попытался разобраться amic.ru.

Тайна третьей столицы

Когда 4 июня секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак был назначен исполняющим обязанности главы Республики Алтай, многие политические комментаторы стали намекать на "почетную ссылку" в отдаленный регион. Однако бурная деятельность нового губернатора, широкое освещение ее федеральными СМИ, а также визиты в регион влиятельных лиц дали повод усомниться, что известного политика отправили на "заслуженный отдых" на лоне чудесной природы Алтая.

Уже через три дня, 7 июня, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин призвал подумать о создании нового центра страны.

"России можно думать о создании третьей столицы, но делать это нужно через создание привлекательных условий для развития", - сказал тогда российский лидер.

Вскоре в экспертных кругах началось оживленное обсуждение возможной связи назначения Турчака и слов Путина о третьей столице. Результаты этих обсуждений просачивались в СМИ. Журналисты обращали внимание на разворачивающиеся в РА проекты российских олигархов на триллионы рублей, проекты Сбера по модернизации местного аэропорта и развитию туризма, другие крупные начинания в республике.

Между тем, 25 июля в РА побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с проектом реконструкции местного аэропорта, который должен будет принимать 1,2 млн человек в год. Проект, как известно, реализует группа "Сбер". Также глава правительства обсудил ремонт Чуйского тракта, проблему износа электрических сетей, другие инвестиционные и транспортные проекты.

Стоит также обратить внимание, что в последнее время региональные власти занимаются приведением в порядок нормативных актов, особенно в сфере земельных отношений и недвижимости. Так, 23 июля и. о. главы региона заявил о необходимости согласования специальной рабочей группой всех сделок с землей.

"Любые сделки с сегодняшнего дня по отчуждению или изменению целевого назначения, любые движения по земельным участкам любой площади, любых массивов должны отправляться на согласование в адрес межведомственной рабочей группы", - заявил Андрей Турчак на заседании правительства республики.

Он отметил, что нарушение этой нормы будет считаться "ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей с обязательными последующими кадровыми решениями".

Поворот на Восток – это надолго

Надо сказать, сигналы о крупных переменах в жизни республики, возможном повышении ее статуса, в последние годы поступают регулярно. Так, в сентябре 2023 года депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в своем выступлении на международном форуме "Эко Алтай. Нить природы" заявил , что уже через десяток лет центр страны сместится в Сибирь.

"Разворот – он очень серьезен, он надолго, экономический центр мира будет в Тихоокеанском регионе и в Азии, Азия очень сильно развивается… Через 10 лет, здесь, в Сибири будет центр России, а европейская часть России будет провинцией", - сказал Матвейчев.

Он также выразил убеждение, что необходимо создавать в регионе соответствующую вызовам времени инфраструктуру.

"Строить гигантские Хургады и Шарм-эль-Шейхи - там, где это возможно, для приема массового [числа туристов], а вот Алтай – это должна быть особая элита и привилегия. Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для миллиардеров и миллионеров. Мое глубокое убеждение, что для всего мира это должна быть большая привилегия, это должно быть очень дорого, очень ценно, очень экологично, и это должны мы сохранять. Лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч. Вот к этому нужно стремиться", - заявил депутат.

Тогда некоторые наблюдатели посчитали, что Матвейчев предлагает создание элитного и дорогого курорта в Горном Алтае, доступного исключительного состоятельным гражданам. Однако на деле парламентарий имел в виду более масштабные и глубокие явления.

"На наших глазах в мире происходят глобальные изменения. Большинство мирового ВВП сегодня дает Азиатско-Тихоокеанский регион, мировое производство перемещается на Восток. Туда переместился центр мирового экономического развития. Туда перемещаются и центры принятия политических решений – в настоящее время ШОС, БРИКС становятся куда более влиятельными, чем та же "большая семерка". Вслед за этим и наш, российский, центр экономической активности неизбежно переместится с запада на восток", - раскрыл он подоплеку своих высказываний в интервью amic.ru.

Матвейчев указал, что процесс постепенного смещения деловой активности в страны в восточном направлении шел последние два десятка лет – были соответствующие правительственные программы по развитию Дальнего Востока, реконструкция Транссиба и БАМа:

"Все это было. Но после событий февраля 2022-го и западные санкции ускорили этот процесс в три-пять раз. И объем средств, что вкладывались в Сибирь и Дальний Восток, в ближайшие годы значительно возрастет. И даже если представить, что завтра чудесным образом чудесным образом прекратится СВО, снимут санкции, а Европа снова задружится с Россией – уже ничего не изменится. Старый свет перестает быть премиальным рынком, мы уже не сможем на нем зарабатывать как прежде", - продолжает Матвейчев.

Именно поэтому восточный вектор для страны безальтернативен, а политическая и экономическая активность России будет аккуратно перемещаться на восток. Там будут строиться предприятия, на которые станут привлекать работников, уверен политик.

Элита облюбовала Алтай

Матвейчев отметил, что большинство экспертов, обсуждающих создание нового центра страны на Востоке, чаще всего называют возможным местом расположения Сибирь.

"Назначение Турчака, конечно, сразу наводит на мысль о том, что у него есть серьезная миссия – например, превратить Республику Алтай в один из таких центров. Строительство объектов туризма, ведущееся в регионе, уже превращает его в центр туристическо-деловой активности. Алтай – это не только экологический туризм, но и деловой", - рассказывает Матвейчев.

Действительно, в последние годы в РА регулярно проходят крупные конференции, обучающие семинары, в регион постоянно приезжают крупные чиновники, ведущие политики, топ-менеджеры, лица, принимающие решения.

"Таким образом Алтай превращается в центр делового туризма. В дальнейшем данная тенденция будет только нарастать. Возможно, он превратится в одну из серьезных резиденций правительственных и бизнеса. Там нон-стопом будут проводиться мозговые штурмы, конференции, форумы наподобие питерского, сочинского и так далее. А с развитием инфраструктуры он может обрести статус деловой столицы или летней столицы", - делает вывод Олег Матвейчев.

Центр будет, но через полвека?

Не все, конечно, разделяют идею размещения нового центра страны на Алтае. Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указывает, что тему Алтая как особой территории очень любят обсуждать современные евразийцы.

"Они любят искать центр Евразии, причем хотят, чтобы он непременно оказался на территории России. Однако в настоящее время Республика Алтай представляет собой не слишком развитый регион", - поделился он своим мнением с amic.ru.

По мнению собеседника, для поворота страны на восток требуется более существенная база, для которой более всего сегодня подходят Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие более развитые территории.

"Возможно, лет через 50 республика может стать центром, но не сейчас. Конечно, экономическое значение территории страны за Уралом будет расти, хотя бы по той причине, что до Урала возможности для существенного роста отсутствуют. А вот Сибирь, Дальний Восток могут динамично развиваться очень долго", - уверен Журавлев.

Впрочем, в большом потенциале РА он также не сомневается:

"Там будут осуществляться инфраструктурные проекты, поскольку без них там вообще никакого развития не будет. Возрастет значение республики как транспортно-логистического региона. Наверняка получит новый импульс развитие сельского хозяйства, поскольку там почти нетронутая экология, в рамках которой развитие тяжелой промышленности довольно проблематично".

Олег Матвейчев, напротив, полагает, что у республики есть шанс стать неформальной летней столицей России: