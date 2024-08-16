Турчак назвал преступлением бесконтрольную распродажу земель в Республике Алтай

Он отметил, что каждый третий вопрос на встречах с местными жителями касается земельных отношений

16 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, как в регионе будут бороться с бесконтрольной распродажей земель, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Турчак отметил, что республике люди годами стоят в очереди на льготный участок, кто-то не может взять в аренду или купить землю под фермерство, даже выпас скота стал проблемой из-за дефицита свободной земли. И эту проблему необходимо решать.

Он подчеркнул, что первые решения в земельном вопросе уже приняты – введен мораторий на приватизацию земель сельхозназначения. Также работает межведомственная группа по вопросам деятельности в сфере управления земельными ресурсами.

"Члены группы согласовывают продажу или переоформление любой земли, проводят ревизию всех сомнительных сделок с землей, совершенных ранее", - указал Турчак на конференции "Единой России".

Также он предупредил глав муниципалитетов, что каждая сделка будет проверяться, и в случае умышленного нецелевого использования земли будут приниматься кадровые и уголовные решения.

Турчак отметил, что все возвращенные участки будут использоваться в первую очередь для выделения льготникам - многодетным, семьям участников СВО, работникам бюджетной сферы и под выпас скота.