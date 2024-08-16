Турчак назвал преступлением бесконтрольную распродажу земель в Республике Алтай
Он отметил, что каждый третий вопрос на встречах с местными жителями касается земельных отношений
16 августа 2024, 11:40, ИА Амител
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, как в регионе будут бороться с бесконтрольной распродажей земель, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
Турчак отметил, что республике люди годами стоят в очереди на льготный участок, кто-то не может взять в аренду или купить землю под фермерство, даже выпас скота стал проблемой из-за дефицита свободной земли. И эту проблему необходимо решать.
Он подчеркнул, что первые решения в земельном вопросе уже приняты – введен мораторий на приватизацию земель сельхозназначения. Также работает межведомственная группа по вопросам деятельности в сфере управления земельными ресурсами.
"Члены группы согласовывают продажу или переоформление любой земли, проводят ревизию всех сомнительных сделок с землей, совершенных ранее", - указал Турчак на конференции "Единой России".
Также он предупредил глав муниципалитетов, что каждая сделка будет проверяться, и в случае умышленного нецелевого использования земли будут приниматься кадровые и уголовные решения.
Турчак отметил, что все возвращенные участки будут использоваться в первую очередь для выделения льготникам - многодетным, семьям участников СВО, работникам бюджетной сферы и под выпас скота.
11:49:25 16-08-2024
Теперь только под контролем распродавать будут.
12:03:43 16-08-2024
Гость (11:49:25 16-08-2024) Теперь только под контролем распродавать будут. ... Под контролем сами понимаете кого!
12:00:26 16-08-2024
Под каждой сделкой есть подписи чиновников, кто,кому за сколько продано, на каком основании. Там круговая порука.
12:22:57 16-08-2024
Так у людей выхода нет, вот и продают. Жить не на что в республике. Летом ещё, кое-как справляются, сдавая дома, и живя у знакомых, а остальные три сезона в кредит, и на хозяйстве (на которое ещё налоги ввели бешеные).
17:09:12 16-08-2024
Гость (12:22:57 16-08-2024) Так у людей выхода нет, вот и продают. Жить не на что в респ... Все это местное хозяйство у местных надо запретить , загончики из горбыля понамтроят под носом у соседей и вонь с мухами круглый год , за фасадами не следят , заборы не красят. Был опыт владения своим домом среди вот таких соседей нет уж спс продал и не жалею.
22:02:36 16-08-2024
Гость (12:22:57 16-08-2024) Так у людей выхода нет, вот и продают. Жить не на что в респ... как это? вагон работы. на манжероке одни алтайцы работают!! и в отеле и в сервисах и на канатке
12:30:15 16-08-2024
введен мораторий на приватизацию земель сельхозназначения --- Поменяют статус земли и аля-улю вперед и с песней, продавай сколько хочешь)
12:44:21 16-08-2024
Ну все... Сейчас все Москва скупит. Цены в горном на землю и так выросли за последние пять лет. А сейчас ещё и продавать будут только избранным
13:36:08 16-08-2024
в правительство надо ангелов набирать.
херувимов и серафимов.
только тогда. а иначе никак к сожалению большому.
15:07:31 16-08-2024
1 надо все сделки по земле начиная с 2000 года отменить. Пусть заново собирают документы идут и подтверждают. А не подтвердят -изьять в пользу государства
2 надо установить пределы приватизированных участков. Не больше 5 соток. Все что больше изьять
3 надо сдачу домов туристам и этот бизнес туристический налогом обложить местным. На который и обустраивать пастбища, деревни и больницы
15:31:38 16-08-2024
странный этот турчак: продают собственники и его спрашивать не должны. кто он вообще такой?
22:22:23 16-08-2024
Читаю и плакаю. Он яхту себе не успел построить.
22:36:25 16-08-2024
Самое смешное-мы сами на фиг никому не нужны. Мы есть сырьевой придаток,который кормит пол европы. И никто нам не мешает дальше усугубляться.
07:47:48 19-08-2024
Так твоя партия и распродаёт.