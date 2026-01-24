НОВОСТИОбщество

Адвокат Лурье рассказала, что именно осталось в квартире после выселения Долиной

Певица забрала все личные вещи, а в жилье осталась только мебель, предусмотренная договором

24 января 2026, 08:30, ИА Амител

Квартира на Хамовниках / Telegram-канал Shot

После выселения Ларисы Долиной из пятикомнатной квартиры в Москве в помещении осталась только мебель, предусмотренная договором, а все личные вещи певица забрала. Об этом в беседе с Woman.ru рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы новой владелицы жилья Полины Лурье.

«В квартире осталась мебель, которая была предусмотрена договором, все было описано в приложении. А все личные вещи она забрала», – отметила Свириденко.

Адвокат также сообщила, что после вскрытия квартиры судебными приставами Долина не выходила на связь и не приносила извинений. 

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:52:23 24-01-2026

Всё уже не отвлекает электорат от ЖКХ и НДС
Давайте Симоняну вертайте в зад

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:57:58 24-01-2026

Ниче так хата.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:26:58 24-01-2026

Musik (09:57:58 24-01-2026) Ниче так хата. ... Мусик, не сверкайте дурновкусием.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:29:04 24-01-2026

Элен без ребят (11:26:58 24-01-2026) Мусик, не сверкайте дурновкусием. ... Я б за полтос купил.
С учетом плохой истории.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:09 24-01-2026

Musik (09:57:58 24-01-2026) Ниче так хата. ... Захламленная какая то

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

13:06:03 24-01-2026

А туалетная бумага осталась?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:47 25-01-2026

А нафига Полине вези этой старой бабки?! Да ещё такие голимые? Я бы все это сразу на помойку)

  -5 Нравится
Ответить
