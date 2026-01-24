Адвокат Лурье рассказала, что именно осталось в квартире после выселения Долиной
Певица забрала все личные вещи, а в жилье осталась только мебель, предусмотренная договором
24 января 2026, 08:30, ИА Амител
Квартира на Хамовниках / Telegram-канал Shot
После выселения Ларисы Долиной из пятикомнатной квартиры в Москве в помещении осталась только мебель, предусмотренная договором, а все личные вещи певица забрала. Об этом в беседе с Woman.ru рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы новой владелицы жилья Полины Лурье.
«В квартире осталась мебель, которая была предусмотрена договором, все было описано в приложении. А все личные вещи она забрала», – отметила Свириденко.
Адвокат также сообщила, что после вскрытия квартиры судебными приставами Долина не выходила на связь и не приносила извинений.
