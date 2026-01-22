НОВОСТИОбщество

После выселения Долиной жилье посоветовали освятить, пригласив батюшку

После года судебных разбирательств, стресса и публичного скандала квартира якобы "накопила негатив"

22 января 2026, 12:00, ИА Амител

После принудительного выселения Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках внимание пользователей соцсетей переключилось с судебного конфликта на мистику. Комментаторы заявили, что жилье нуждается в "энергетической чистке", и начали советовать новой владелице пригласить священника для освящения апартаментов, сообщает ТВ-Центр.

Выселение народной артистки состоялось 19 января. Долина покинула четырехкомнатную квартиру, в которой прожила почти 30 лет. На месте присутствовали судебные приставы, сотрудники полиции, понятые и представители сторон – адвокат певицы Мария Пухова и юрист новой собственницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

После завершения многомесячной тяжбы в Сети начали обсуждать "ауру" квартиры. Пользователи пишут, что после года судебных разбирательств, стресса и публичного скандала жилье якобы "накопило негатив", и советуют провести религиозный обряд.

«Полине сначала нужно освятить квартиру – пусть батюшка всех чертей разгонит», – пишут комментаторы.

Другие высказываются в более ироничном тоне: «На пять комнат Долиной, чтобы всех бесов выгнать, святую воду, наверное, придется цистернами подвозить».

Отмечается, что практика освящения жилья распространена и без громких конфликтов – многие владельцы прибегают к ней после покупки недвижимости, считая, что обряд помогает защитить дом от неприятностей.

Ранее сообщалось, что после выселения из квартиры в Хамовниках, отошедшей Полине Лурье, народная артистка Лариса Долина перебралась в загородный особняк. Как сообщают источники, ее новый дом расположен в элитном поселке в 45 км от МКАД и представляет собой трехэтажное здание площадью около 350 квадратных метров на участке 20 соток.

Депутаты внесли законопроект о защите покупателей от "эффекта Долиной"

Теперь сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если собственник квартиры не знал о том, что продавца обманули
Комментарии 14

Гость

12:03:24 22-01-2026

Отправьте ее в Израиль

Гость

12:08:40 22-01-2026

Ну, батюшка то все проблемы "решит". Всё в сказки верите?

Гость

12:13:09 22-01-2026

Кто-то хорошо заработает на очистке ауры

Гость

12:32:37 22-01-2026

Там уже раввин при Долиной все освятил..

Гость

12:40:45 22-01-2026

нужен отец Онуфрий.
кто знает тот поймет ))

Гость

13:21:50 22-01-2026

Гость (12:40:45 22-01-2026) нужен отец Онуфрий.кто знает тот поймет ))... Отец Онуфрий , обходя окресности Онежского озера обноружил..................
Я помню!!!

Гость

14:58:12 22-01-2026

Гость (13:21:50 22-01-2026) Отец Онуфрий , обходя окресности Онежского озера обноружил.....
я про освящение бугатти вейрон )

Гость

12:51:31 22-01-2026

«Полине сначала нужно освятить квартиру – пусть батюшка всех чертей разгонит», – пишут комментаторы.

Так их уже разогнали, они в ОАЭ теперь кочуют

Олег

13:09:51 22-01-2026

Только вудуизм может изгнать дух жлобства !!

гость

14:18:52 22-01-2026

Надо кол осиновый забить посреди квартиры.

Гость

15:09:17 22-01-2026

надо курить там как паровоз. Дым табака и никотин изгоняют злых духов - вся Бразилия так и делает

Гость

15:24:23 22-01-2026

Смех и грех, одни черти освещают от других чертей.

Гость

16:51:00 22-01-2026

Квартира все равно пойдет под сдачу, какая разница какой в ней дух будет жить.

Гость

17:57:28 22-01-2026

там уж семиэтажно проклято. не поможет

