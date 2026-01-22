После выселения Долиной жилье посоветовали освятить, пригласив батюшку

После года судебных разбирательств, стресса и публичного скандала квартира якобы "накопила негатив"

22 января 2026, 12:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

После принудительного выселения Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках внимание пользователей соцсетей переключилось с судебного конфликта на мистику. Комментаторы заявили, что жилье нуждается в "энергетической чистке", и начали советовать новой владелице пригласить священника для освящения апартаментов, сообщает ТВ-Центр.

Выселение народной артистки состоялось 19 января. Долина покинула четырехкомнатную квартиру, в которой прожила почти 30 лет. На месте присутствовали судебные приставы, сотрудники полиции, понятые и представители сторон – адвокат певицы Мария Пухова и юрист новой собственницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

После завершения многомесячной тяжбы в Сети начали обсуждать "ауру" квартиры. Пользователи пишут, что после года судебных разбирательств, стресса и публичного скандала жилье якобы "накопило негатив", и советуют провести религиозный обряд.

«Полине сначала нужно освятить квартиру – пусть батюшка всех чертей разгонит», – пишут комментаторы.

Другие высказываются в более ироничном тоне: «На пять комнат Долиной, чтобы всех бесов выгнать, святую воду, наверное, придется цистернами подвозить».

Отмечается, что практика освящения жилья распространена и без громких конфликтов – многие владельцы прибегают к ней после покупки недвижимости, считая, что обряд помогает защитить дом от неприятностей.

Ранее сообщалось, что после выселения из квартиры в Хамовниках, отошедшей Полине Лурье, народная артистка Лариса Долина перебралась в загородный особняк. Как сообщают источники, ее новый дом расположен в элитном поселке в 45 км от МКАД и представляет собой трехэтажное здание площадью около 350 квадратных метров на участке 20 соток.