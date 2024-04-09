Аэропорт Барнаула ищет подрядчика, который оценит количество птиц на аэродроме

Авиапредприятие "Алтай" готово заплатить за работу 1,2 млн рублей

09 апреля 2024, 12:45, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Авиапредприятие "Алтай" ищет подрядчика, который проведет эколого-орнитологическое обследование аэродрома в Барнауле и приаэродромной территории. За это готовы заплатить максимум 1,2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Желающие могут подавать заявки до 18 апреля, итоги закупки подведут 24 апреля. Компания-победитель начнет выполнять работы с 1 июня 2024 года и закончит 1 июля 2025 года. Именно в этот день нужно представить итоговый отчет.

По контракту подрядчик обследует территорию аэродрома, приаэродромную зону в радиусе 15 км от его контрольной точки и в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км. А также установит маршруты, высоты, интенсивность, суточную активность перелетов птиц, места их концентрации, численность и видовой состав, характер поведения, периоды суток, когда птиц больше всего, а также особенности антропогенной среды, которые способствуют их концентрации.

Кроме того, подрядчик сделает описание звероводческих ферм, несанкционированных свалок, скотобоен, зернохранилищ, подсобных хозяйств, рыбных прудов, сельскохозяйственных полей и прочих мест, где могут массово скапливаться птицы.

Компания будет составлять отчеты по периодам годовой активности птиц и акты эколого-орнитологического обследования с орнитологическими картами-схемами и графиками, оценивать суточную и сезонную динамику их перелетов в районе аэродрома и приаэродромной территории по четырем этапам:

1 этап – с июня по август (раннелетний и позднелетний периоды);

2 этап – с сентября по ноябрь (осенний период);

3 этап – с декабря по февраль (зимний период);

4 этап – с марта по май (весенний период) с составлением итогового отчета.

Напомним, что сейчас активно идет строительство нового аэровокзального комплекса барнаульского аэропорта, которое началось в 2023 году. Сейчас там полностью завершили нулевой цикл, уже есть фундамент и инженерные коммуникации. К 30 мая 2024 года хотят сделать все монолитные конструкции, включая перекрытия.

До 30 июля намерены завершить монтаж металлоконструкций, осенью сделают кровлю и тепловой контур. А к 25 декабря 2024 года планируется полностью построить здание с крышей и фасадами, а также закончить все внешние работы. Будет завершено и строительство всех вспомогательных зданий и сооружений, также рабочие проведут наружные инженерные сети.

В 2025 году аэровокзальный комплекс вместе с сопутствующей инфраструктурой планируется ввести в эксплуатацию.