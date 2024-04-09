Аэропорт Барнаула ищет подрядчика, который оценит количество птиц на аэродроме
Авиапредприятие "Алтай" готово заплатить за работу 1,2 млн рублей
09 апреля 2024, 12:45, ИА Амител
Авиапредприятие "Алтай" ищет подрядчика, который проведет эколого-орнитологическое обследование аэродрома в Барнауле и приаэродромной территории. За это готовы заплатить максимум 1,2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Желающие могут подавать заявки до 18 апреля, итоги закупки подведут 24 апреля. Компания-победитель начнет выполнять работы с 1 июня 2024 года и закончит 1 июля 2025 года. Именно в этот день нужно представить итоговый отчет.
По контракту подрядчик обследует территорию аэродрома, приаэродромную зону в радиусе 15 км от его контрольной точки и в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км. А также установит маршруты, высоты, интенсивность, суточную активность перелетов птиц, места их концентрации, численность и видовой состав, характер поведения, периоды суток, когда птиц больше всего, а также особенности антропогенной среды, которые способствуют их концентрации.
Кроме того, подрядчик сделает описание звероводческих ферм, несанкционированных свалок, скотобоен, зернохранилищ, подсобных хозяйств, рыбных прудов, сельскохозяйственных полей и прочих мест, где могут массово скапливаться птицы.
Компания будет составлять отчеты по периодам годовой активности птиц и акты эколого-орнитологического обследования с орнитологическими картами-схемами и графиками, оценивать суточную и сезонную динамику их перелетов в районе аэродрома и приаэродромной территории по четырем этапам:
1 этап – с июня по август (раннелетний и позднелетний периоды);
2 этап – с сентября по ноябрь (осенний период);
3 этап – с декабря по февраль (зимний период);
4 этап – с марта по май (весенний период) с составлением итогового отчета.
Напомним, что сейчас активно идет строительство нового аэровокзального комплекса барнаульского аэропорта, которое началось в 2023 году. Сейчас там полностью завершили нулевой цикл, уже есть фундамент и инженерные коммуникации. К 30 мая 2024 года хотят сделать все монолитные конструкции, включая перекрытия.
До 30 июля намерены завершить монтаж металлоконструкций, осенью сделают кровлю и тепловой контур. А к 25 декабря 2024 года планируется полностью построить здание с крышей и фасадами, а также закончить все внешние работы. Будет завершено и строительство всех вспомогательных зданий и сооружений, также рабочие проведут наружные инженерные сети.
В 2025 году аэровокзальный комплекс вместе с сопутствующей инфраструктурой планируется ввести в эксплуатацию.
12:52:57 09-04-2024
Т.е. птицы могут "перенести" аэропорт в другое место? Или свалки,фермы,сёла снесут? Новомихайловку - точно, в асфальт!!! (да и кладбище) Ещё и дачи!
13:00:47 09-04-2024
Гость (12:52:57 09-04-2024) Т.е. птицы могут "перенести" аэропорт в другое место? Или с... Очевидно, что по результатам этого обследования будет объявлен второй конкурс на борьбу с вышеназванной стихией. Это как ремонт старого моста - сначала экспертиза, потом сам ремонт.
13:06:20 09-04-2024
Объм работ стоит дороже минимум в три-четыре раза. За 1,2 пустышку нарисуют.
13:07:29 09-04-2024
Я знаю точное количество птиц- кидайте оплату на карту.
13:15:09 09-04-2024
я готова воробушков за 1,2 ляма сосчитать , куда заявку подавать?
13:35:07 09-04-2024
Гость (13:15:09 09-04-2024) я готова воробушков за 1,2 ляма сосчитать , куда заявку пода... ээ.. Вас тут не стояло! за мной не занимать.. ишь ты
15:24:10 09-04-2024
5 голубей в лесном на крыше соседа сидят. их в счет брать? ...тогда мне долю с суммы за помочь в подсчете.
А еще птицефабрика, выбрасывает отходы производства на поля, от которых вонь стоит, и она притягивает птиц...Может нельзя этого делать?
А с другой стороны сосед скворечник повесил, там скворец сидит, это не противозаконно?!)) пусть сидит, или шмальнуть?