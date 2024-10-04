НОВОСТИТранспорт

Аэропорту в Горно-Алтайске разрешили стать международным

Предполагается, что реконструкция воздушной гавани завершится в 2027 году

04 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru
Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным, сообщает правительство Республики Алтай.

Как пояснил управляющий директор департамента строительства Сбербанка, председатель совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Иван Морозов, сейчас идет проектирование.

"Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", – рассказал Морозов.

Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году. В итоге пассажиропоток будет составлять 1,2 млн человек, полосу расширят на 500 метров.

Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.

"Он рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, но только в прошлом году принял более 400 тысяч человек, и эта цифра будет расти", – подчеркнул Турчак.

Фото: Telegram-канал

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НОВОСТИОбщество
Аэропорт Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

18:22:18 04-10-2024

Ещё бы Греф начал заниматься муниципальными авиаперевозками...!?

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Гость

22:56:23 04-10-2024

Очень актуально. У нас скоро даже в Домодедово только внутренние рейсы останутся, а тут на тебе. И куда полетим?

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Гость

18:43:11 06-10-2024

Гость (22:56:23 04-10-2024) Очень актуально. У нас скоро даже в Домодедово только внутре... Не куда а откуда...миллион китайцев понятно же

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Гость

00:02:17 05-10-2024

Ну все хана горному

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Елена

12:42:03 05-10-2024

Сделайте, пожайлуста, прямые рейсы Сочи - Горно - Алтайск. Очень неудобно добираться с пересадками. Этим вы увеличите число туристов, ведь на юге страны работают только два аэропорта - Сочи и Мин Воды

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Вадим

16:30:05 05-10-2024

Ещё Барнаул - Нью Васюки прямой рейс, пожалуйста

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Вася

23:23:15 06-10-2024

Туристы - это же хорошо, это деньги..

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