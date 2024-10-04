Аэропорту в Горно-Алтайске разрешили стать международным
Предполагается, что реконструкция воздушной гавани завершится в 2027 году
04 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным, сообщает правительство Республики Алтай.
Как пояснил управляющий директор департамента строительства Сбербанка, председатель совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Иван Морозов, сейчас идет проектирование.
"Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", – рассказал Морозов.
Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году. В итоге пассажиропоток будет составлять 1,2 млн человек, полосу расширят на 500 метров.
Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.
"Он рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, но только в прошлом году принял более 400 тысяч человек, и эта цифра будет расти", – подчеркнул Турчак.
18:22:18 04-10-2024
Ещё бы Греф начал заниматься муниципальными авиаперевозками...!?
22:56:23 04-10-2024
Очень актуально. У нас скоро даже в Домодедово только внутренние рейсы останутся, а тут на тебе. И куда полетим?
18:43:11 06-10-2024
Гость (22:56:23 04-10-2024) Очень актуально. У нас скоро даже в Домодедово только внутре... Не куда а откуда...миллион китайцев понятно же
00:02:17 05-10-2024
Ну все хана горному
12:42:03 05-10-2024
Сделайте, пожайлуста, прямые рейсы Сочи - Горно - Алтайск. Очень неудобно добираться с пересадками. Этим вы увеличите число туристов, ведь на юге страны работают только два аэропорта - Сочи и Мин Воды
16:30:05 05-10-2024
Ещё Барнаул - Нью Васюки прямой рейс, пожалуйста
23:23:15 06-10-2024
Туристы - это же хорошо, это деньги..