Аэропорту в Горно-Алтайске разрешили стать международным

Предполагается, что реконструкция воздушной гавани завершится в 2027 году

04 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным, сообщает правительство Республики Алтай.

Как пояснил управляющий директор департамента строительства Сбербанка, председатель совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Иван Морозов, сейчас идет проектирование.

"Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", – рассказал Морозов.

Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году. В итоге пассажиропоток будет составлять 1,2 млн человек, полосу расширят на 500 метров.

Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.