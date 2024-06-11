Собчак прилетела на Алтай в "лучший аэропорт по версии Германа Грефа"

По словам журналистки, воздушная гавань "выглядит довольно цивилизованно"

11 июня 2024, 23:29, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прилетела в Горно-Алтайск, "в лучший аэропорт по версии Германа Грефа". Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Ну что могу сказать. Таксисты и правда попрятались. Все выглядит довольно цивилизованно", – написала она.

В канале она также выложила несколько видео с убранством аэропорта.

Напомним, что весной этого года в аэропорту Горно-Алтайска сменилось руководство. Новым директором стал Владимир Куликов. Это произошло после того, как глава Сбера Герман Греф объявил о покупке 60% акций аэропорта у АФК "Система". Таким образом, банк получил полный контроль над воздушной гаванью.