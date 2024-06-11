Собчак прилетела на Алтай в "лучший аэропорт по версии Германа Грефа"
По словам журналистки, воздушная гавань "выглядит довольно цивилизованно"
11 июня 2024, 23:29, ИА Амител
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прилетела в Горно-Алтайск, "в лучший аэропорт по версии Германа Грефа". Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
"Ну что могу сказать. Таксисты и правда попрятались. Все выглядит довольно цивилизованно", – написала она.
В канале она также выложила несколько видео с убранством аэропорта.
Напомним, что весной этого года в аэропорту Горно-Алтайска сменилось руководство. Новым директором стал Владимир Куликов. Это произошло после того, как глава Сбера Герман Греф объявил о покупке 60% акций аэропорта у АФК "Система". Таким образом, банк получил полный контроль над воздушной гаванью.
23:50:18 11-06-2024
Богатырь-очкарик , с вооружонными сторожами за спиной, один разогнал банду бомбил.
07:20:11 12-06-2024
просто мы не перевозим животных.
а лошадей тем более.
14:55:58 12-06-2024
Таксист (07:20:11 12-06-2024) просто мы не перевозим животных.а лошадей тем более.... да вы и к людям не очень
07:49:55 12-06-2024
Жабагадюкинг!
10:43:55 12-06-2024
А что бывают легальные бомбилы? Это как-то связано с самолетами и аэропортами?
09:31:40 13-06-2024
молодец греф, разогнал бомбил
15:17:42 13-06-2024
в Республике вовсю поднимает голову национализм, причем из года в год все хуже, и ничего не предпринимается!! в Школах отвратительное отношение к этнорусским ребятишкам причем ОТ УЧИТЕЛЕЙ!!! займитесь этим уже. Хорошо, что ключевые точки принадлежат РФ