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Собчак прилетела на Алтай в "лучший аэропорт по версии Германа Грефа"

По словам журналистки, воздушная гавань "выглядит довольно цивилизованно"

11 июня 2024, 23:29, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"
Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прилетела в Горно-Алтайск, "в лучший аэропорт по версии Германа Грефа". Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Ну что могу сказать. Таксисты и правда попрятались. Все выглядит довольно цивилизованно", – написала она.

В канале она также выложила несколько видео с убранством аэропорта.

Напомним, что весной этого года в аэропорту Горно-Алтайска сменилось руководство. Новым директором стал Владимир Куликов. Это произошло после того, как глава Сбера Герман Греф объявил о покупке 60% акций аэропорта у АФК "Система". Таким образом, банк получил полный контроль над воздушной гаванью.

Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

23:50:18 11-06-2024

Богатырь-очкарик , с вооружонными сторожами за спиной, один разогнал банду бомбил.

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Таксист

07:20:11 12-06-2024

просто мы не перевозим животных.
а лошадей тем более.

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Гость

14:55:58 12-06-2024

Таксист (07:20:11 12-06-2024) просто мы не перевозим животных.а лошадей тем более.... да вы и к людям не очень

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Гость

07:49:55 12-06-2024

Жабагадюкинг!

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это 'нелегальные' бомбилы

10:43:55 12-06-2024

А что бывают легальные бомбилы? Это как-то связано с самолетами и аэропортами?

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гость

09:31:40 13-06-2024

молодец греф, разогнал бомбил

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Гость

15:17:42 13-06-2024

в Республике вовсю поднимает голову национализм, причем из года в год все хуже, и ничего не предпринимается!! в Школах отвратительное отношение к этнорусским ребятишкам причем ОТ УЧИТЕЛЕЙ!!! займитесь этим уже. Хорошо, что ключевые точки принадлежат РФ

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