Студенты АГМУ обсудили перспективы трудоустройства с главврачами районных больниц

Будущим специалистам рассказали о предстоящей работе и условиях труда

26 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Встреча студентов с главврачами ЦРБ / Фото: АГМУ

20 марта в Алтайском государственном медицинском университете прошла встреча студентов выпускных курсов с главврачами и ведущими специалистами центральных районных больниц Барнаульского и Заринского медико-географических округов края. Мероприятие ­– часть ежегодных профориентационных "Дней карьеры в АГМУ", организованных Центром карьерного роста университета.

Студенты смогли познакомиться с будущими работодателями – представителями больниц Топчихинского, Кытмановского, Ребрихинского, Косихинского, Тальменского, Троицкого, Краснощековского районов и Заринска.

Руководители рассказали об особенностях работы и мерах социальной поддержки, предоставляемых молодым специалистам. Важной частью встречи стало обсуждение карьерного роста и возможностей профессионального развития для начинающих врачей. Все выпускники смогли напрямую пообщаться с представителями больниц и задать интересующие вопросы.

"Сегодня наш регион испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Данная встреча – отличная возможность для общения с руководителями, представителями практического здравоохранения, заинтересованными в молодых специалистах", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

По ее словам, работа в центральных районных больницах дает уникальный опыт, который помогает развивать необходимые профессиональные навыки для дальнейшей карьеры.