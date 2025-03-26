Студенты АГМУ обсудили перспективы трудоустройства с главврачами районных больниц
Будущим специалистам рассказали о предстоящей работе и условиях труда
26 марта 2025, 11:30, ИА Амител
20 марта в Алтайском государственном медицинском университете прошла встреча студентов выпускных курсов с главврачами и ведущими специалистами центральных районных больниц Барнаульского и Заринского медико-географических округов края. Мероприятие – часть ежегодных профориентационных "Дней карьеры в АГМУ", организованных Центром карьерного роста университета.
Студенты смогли познакомиться с будущими работодателями – представителями больниц Топчихинского, Кытмановского, Ребрихинского, Косихинского, Тальменского, Троицкого, Краснощековского районов и Заринска.
Руководители рассказали об особенностях работы и мерах социальной поддержки, предоставляемых молодым специалистам. Важной частью встречи стало обсуждение карьерного роста и возможностей профессионального развития для начинающих врачей. Все выпускники смогли напрямую пообщаться с представителями больниц и задать интересующие вопросы.
"Сегодня наш регион испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Данная встреча – отличная возможность для общения с руководителями, представителями практического здравоохранения, заинтересованными в молодых специалистах", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
По ее словам, работа в центральных районных больницах дает уникальный опыт, который помогает развивать необходимые профессиональные навыки для дальнейшей карьеры.
11:53:10 26-03-2025
Помню в этом зале за шториной целовался
12:12:42 26-03-2025
Вон там, у предпоследнего окна справа...на лекциях сидела наша группа..выпуск 1979 года. Лечфак
16:15:48 26-03-2025
За белыми дверями стояло старенькое фортепиано.Будучи студентом 1 курса( в перерыве между лекциями)играл Мурку.Педфак.Выпуск 1985.