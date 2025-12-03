Агрегатор такси спрогнозировал уход водителей в "тень" из-за нового закона о локализации

90% таксистов Алтайского края по новому закону должны будут заменить авто, поэтому часть из них могут перестать сотрудничать с агрегаторами и уйти "в тень"

03 декабря 2025, 09:00, Антон Дегтярев

Автомобиль такси / Фото: amic.ru, "Амител"

Часть самозанятых таксистов Алтайского края, которые не смогут заменить свой автомобиль по новому закону о локализации такси, уйдут "в тень" и будут искать пассажиров в чатах соцсетей и мессенджеров. Там не будет контроля за безопасностью поездок, нельзя будет отследить трек и идентифицировать личность водителя или пассажира. Такой прогноз amic.ru дали в пресс-службе такси "Максим".

"Этого можно избежать"

По информации агрегатора, сейчас отечественными являются только 10% автомобилей такси, на которых ездят водители сервиса в Алтайском крае. Остальные 90% должны будут заменить свои машины на локализованные. Часть перевозчиков не смогут этого сделать, однако не перестанут возить людей и уйдут "в тень", считают в пресс-службе. Также в сервисе подчеркнули, что траты на замену авто, дальнейший ремонт и простой отразятся на стоимости поездок для пассажиров.

Однако такое развитие событий еще можно предотвратить, если в ближайшее время из-под действия закона о локализации исключить самозанятых водителей, которые составляют большинство на рынке такси в Алтайском крае, отметили в сервисе.

«Этого можно избежать, если исключить самозанятых водителей на личных автомобилях из-под действия закона о локализации. На сентябрь 2025 года доля самозанятых в реестре перевозчиков Алтайского края составляла 57% от общего числа. Если эти водители останутся в отрасли и их число не будет ограничено квотами, они продолжат возить пассажиров. Это позволит избежать чрезмерного роста цен для пассажиров и сохранить транспортную доступность в городах», – прокомментировали в сервисе заказа такси "Максим".

При этом в такси "Максим" отметили, что закон заработает в Сибирском федеральном округе (как и в Калининградской области) только с 1 марта 2028 года. Для регионов Дальнего Востока он начнет действовать с 1 марта 2030-го. В большинстве российских регионов новые правила вступят в силу с 1 марта 2026-го.

Автомобиль такси / Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat

Что это за закон?

По закону в реестр такси будут включать только автомобили с определенным уровнем локализации или же машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. В начале октября Минпромторг опубликовал список из 22 автомобилей, которые можно будет использовать в такси после введения нового закона о локализации. В перечень вошли модели брендов LADA, "Москвич", УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.

При этом на автомобилях, которые уже включены в реестр такси, водители смогут ездить и после 1 марта 2026 года – вплоть до списания.

Также депутаты Госдумы уже подготовили новый законопроект, по которому предлагается установить для самозанятых водителей, работающих в такси на своем нелокализованном автомобиле, региональную квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года. Таких таксистов будут включать в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц. Минтранс сможет устанавливать свои квоты, но должен будет информировать о них ежегодно не позднее 20 января.

Планируется, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Рассмотреть законопроект депутаты намерены в ближайшее время.