Агрегатор такси спрогнозировал уход водителей в "тень" из-за нового закона о локализации
90% таксистов Алтайского края по новому закону должны будут заменить авто, поэтому часть из них могут перестать сотрудничать с агрегаторами и уйти "в тень"
03 декабря 2025, 09:00, Антон Дегтярев
Часть самозанятых таксистов Алтайского края, которые не смогут заменить свой автомобиль по новому закону о локализации такси, уйдут "в тень" и будут искать пассажиров в чатах соцсетей и мессенджеров. Там не будет контроля за безопасностью поездок, нельзя будет отследить трек и идентифицировать личность водителя или пассажира. Такой прогноз amic.ru дали в пресс-службе такси "Максим".
"Этого можно избежать"
По информации агрегатора, сейчас отечественными являются только 10% автомобилей такси, на которых ездят водители сервиса в Алтайском крае. Остальные 90% должны будут заменить свои машины на локализованные. Часть перевозчиков не смогут этого сделать, однако не перестанут возить людей и уйдут "в тень", считают в пресс-службе. Также в сервисе подчеркнули, что траты на замену авто, дальнейший ремонт и простой отразятся на стоимости поездок для пассажиров.
Однако такое развитие событий еще можно предотвратить, если в ближайшее время из-под действия закона о локализации исключить самозанятых водителей, которые составляют большинство на рынке такси в Алтайском крае, отметили в сервисе.
«Этого можно избежать, если исключить самозанятых водителей на личных автомобилях из-под действия закона о локализации. На сентябрь 2025 года доля самозанятых в реестре перевозчиков Алтайского края составляла 57% от общего числа. Если эти водители останутся в отрасли и их число не будет ограничено квотами, они продолжат возить пассажиров. Это позволит избежать чрезмерного роста цен для пассажиров и сохранить транспортную доступность в городах», – прокомментировали в сервисе заказа такси "Максим".
При этом в такси "Максим" отметили, что закон заработает в Сибирском федеральном округе (как и в Калининградской области) только с 1 марта 2028 года. Для регионов Дальнего Востока он начнет действовать с 1 марта 2030-го. В большинстве российских регионов новые правила вступят в силу с 1 марта 2026-го.
Что это за закон?
По закону в реестр такси будут включать только автомобили с определенным уровнем локализации или же машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. В начале октября Минпромторг опубликовал список из 22 автомобилей, которые можно будет использовать в такси после введения нового закона о локализации. В перечень вошли модели брендов LADA, "Москвич", УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.
При этом на автомобилях, которые уже включены в реестр такси, водители смогут ездить и после 1 марта 2026 года – вплоть до списания.
Также депутаты Госдумы уже подготовили новый законопроект, по которому предлагается установить для самозанятых водителей, работающих в такси на своем нелокализованном автомобиле, региональную квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года. Таких таксистов будут включать в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц. Минтранс сможет устанавливать свои квоты, но должен будет информировать о них ежегодно не позднее 20 января.
Планируется, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Рассмотреть законопроект депутаты намерены в ближайшее время.
09:13:01 03-12-2025
Вы еще дальнобоев локализуйте чтоб рассияне покупали продукцию доставленную на отечественной технике, а то разъездились на сканиях, манах, мерсах, камаз 5320 вам в помощь!
09:28:35 03-12-2025
Гость (09:13:01 03-12-2025) Вы еще дальнобоев локализуйте чтоб рассияне покупали продукц... Американские старые капотные грузовики Фредлайнеры, как ржавые крокодилы, вид ужасный.
09:20:22 03-12-2025
К вам подъедет бежевый УАЗ, через 15 минут
09:43:34 03-12-2025
Гость (09:20:22 03-12-2025) К вам подъедет бежевый УАЗ, через 15 минут... Не надо врать, я его давно в красный горошек перекрасил!
10:19:51 03-12-2025
Гость (09:43:34 03-12-2025) Не надо врать, я его давно в красный горошек перекрасил!... Сможешь по бизнес-тарифу катать.
Правда ещё бахрома на окнах должна быть
09:42:12 03-12-2025
Да у всех нормальных таксистов уже есть постоянные наработанные клиенты.Так что агрегатор отдыхай вместе с законодателями...
09:49:35 03-12-2025
Так уже) Мобильного интернета тю-тю, Яндекс пишет - водители не на связи. И попробуй то такси вызвать, даже безо всякой локализации. Недавно довелось уезжать из пригорода - так там в поселке свои таксисты. И явно они никому ничего не платят. И дальше такого будет только больше, и поди найди их и возьми с них налоги)
09:51:50 03-12-2025
Гость (09:49:35 03-12-2025) Так уже) Мобильного интернета тю-тю, Яндекс пишет - водители... У вас нет мобильного интернета? В центре зарубали месяца на 2. Сейчас все нормально.
09:59:06 03-12-2025
Гость (09:51:50 03-12-2025) У вас нет мобильного интернета? В центре зарубали месяца на ... Вы это... Может, сначала читать научитесь?) Как наличие мобильного интернета у меня коррелирует с тем, что не на связи водители? Получается, либо мобильного интернета нет у водителей, либо Яндекс выдумывает, и все вопросы к нему. И второе - я ж не из центра уезжаю, а наоборот) Ну и по поводу наличия мобильного интернета в центре - его таки по-прежнему нет. Попробуйте подгрузить где-нить на перекрестке Молодежной и Красноармеского Трафик22, например.
10:09:29 03-12-2025
Гость (09:59:06 03-12-2025) Попробуйте подгрузить где-нить на перекрестке Молодежной и Красноармеского.. Ну если не буду сильно занят, то попробую вечером дойти. Мне идти метров 500. Ну и т.б. если вы едети в центр, то интернет у вас должен быть. На сулиме например даже намеков на его отключение не было. Значит вам агрегатор мозги правит либо таксисты в вашу "дыру" ехать не хотят.
10:16:41 03-12-2025
Гость (10:09:29 03-12-2025) Ну если не буду сильно занят, то попробую вечером дойти. Мне... Ну да, ну да. Если искомый перекресток - дыра, то не дыра это что? Здание администрации на Советов и только оно? И снова - попробуйте прочитать еще раз, медленно и по буквам. При чем здесь наличие интернета у меня, если не на связи - водители?.. Не, вы можете и дальше считать, что все ок с мобильным интернетом, но я все-таки предпочту верить собственным глазам при попытке загрузить что-то окоромя озона и вк на улице.
10:16:13 03-12-2025
Хоть это и не современно, но нужно возвращаться в 00-ые года. Когда не было этой бредятины. Без карт банков и всяких агрегаторов. А то всё это напоминает ограничение прав человека. Принуждение к покупке определенной категории авто. Принуждение к мессенджеру. Раньше была ICQ и никто её не мучал. Хотят запретить старые машины на дорогах, чтобы уменьшить вероятность ДТП. И тут же повышают всё время утильсбор, что делает покупку авто недосягаемой. Хотят заселить Дальний Восток? Пусто там? Верните людям возможности, какие были там в 00-ых. Они сами туда вернуться без всяких бесплатных гектаров.
Да, дороги стали лучше, больше построено и отремонтировано социальных учреждений. Но качество жизни упало. Не у всех конечно.
Рядом новость, что водитель долго сдают на права. Сейчас дефицит водителей с С и Е категориями почему? Да бросают они это дело, хоть и деньги заплатили за получение, не могут сдать.
11:51:19 03-12-2025
"При этом на автомобилях, которые уже включены в реестр такси, водители смогут ездить и после 1 марта 2026 года – вплоть до списания."
О чем статья и комментарии "специалистов"? Написано же - ездите на чем ездили до списания в утиль.