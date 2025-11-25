Соответствующий законопроект депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в декабре

25 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Кабинет министров РФ поддержал законопроект о праве частных водителей такси использовать личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого запрета комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина.

«Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре», – рассказал он агентству.

К слову, поправки предполагают, что водители, оформленные как физические лица, могут вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в регионе машин на начало года. Такой механизм планируют внедрить на период до 2033 года.

Напомним, Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей для такси еще в мае. Документ установил, что для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из двух требований – совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, или автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. При этом для субъектов СФО сделали исключение – требования здесь не будут применяться до 1 марта 2028 года.

Ранее стал известен первый официальный список автомобилей, которые разрешат использовать в такси после вступления в силу закона о локализации. В перечень попали более 20 моделей от шести автопроизводителей РФ.