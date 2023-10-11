Активисты подали заявку на благоустройство парка 300-летия Барнаула по нацпроекту

Барнаульцы направили заявку парка 300-летия Барнаула на голосование по программе благоустройства в конце сентября

11 октября 2023, 06:30, Антон Дегтярев

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Активисты, выступающие за создание так называемого "Парка 300-летия Барнаула" в овраге за ТЦ "Европа", подали заявку на включение этой территории в голосование по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Именно по этой программе в Барнауле уже несколько лет благоустраиваются общественные территории. Об этом amic.ru сообщил член инициативной группы Алексей Корчагин.

"Мы сформировали пакет документов и подали заявку в администрацию города. Надеемся на то, что там мэрия ее рассмотрит и примет положительное решение о включении этой территории в голосование. Надо было успеть все сделать до 1 октября, потому что это была конечная дата для подачи предложений. Мы уложились – отправили документы 29 сентября. Заявка состояла из самого предложения о включении, сопроводительного письма и наброска проекта", – пояснил Корчагин.

Войдёт "Парк 300-летия Барнаула" в список на благоустройство или нет, станет окончательно известно весной 2024 года, когда объявят список участков на благоустройство.

Барнаульский архитектор Андрей Атаджанов, который также входит в инициативную группу парка, рассказал amic.ru, что ориентировочно до конца 2023 года будет разработана концепция парка, которую представят в профильные комитеты. Полноценная концепция должна повысить шансы заявки на одобрение, отметил он. При этом, Атаджанов считает, что вероятность попадания "Парка 300-летия Барнаула" в список кандидатов достаточно высокая.

"Как правило, общественники не против внесения в список подобных территорий. Но им нужно понимать, что за территория, в чем будет её основная концепция и насколько она востребована. Поэтому мы хотим доработать концепцию и представить комиссии по благоустройству. Возможно, таким образом мы повысим вероятность, что территория войдет в список", — рассказал Атаджанов.

Сейчас разработка концепции уже началась. Летом активисты провели опрос о том, каким видят парк жители Барнаула, в нём поучаствовало около двух тысяч человек.

Кроме того, в конце сентября начался конкурс для студентов-дизайнеров АГИК, которые также создают свои концепции парков. Лучшие идеи из них архитекторы используют в итоговом варианте будущего "Парка 300-летия Барнаула". Завершится конкурс в декабре.

Напомним, что голосование за благоустройство объектов по программе "Формирование комфортной городской среды" проходит весной каждого года. Победившую территорию обновляют в следующем году. Так, в 2023 году победу одержал "Парк имени Ленина", в 2024 году начнётся его благоустройство.

Отметим, что про этой же программе в Барнауле благоустраивали парки "Юбилейный", "Центральный", набережную и другие территории.