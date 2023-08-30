Активисты собирают подписи против застройки части будущего "Парка 300-летия Барнаула"

Сбор подписей будет длиться ещё неделю

30 августа 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Сбор подписей против застройки части оврага за ТЦ "Европа"/ Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульские активисты собирают подписи под обращением к мэру города Вячеславу Франку с просьбой не застраивать небольшой участок оврага за торговым центром "Европа" на ул. Взлётная, 2д. В этом месте неравнодушные горожане в будущем хотят видеть так называемый "Парк 300-летия Барнаула". Если территорию не продадут, она может стать украшением новой зелёной зоны, считают жители близлежащих домов. Сбор подписей продлится ещё неделю и после этого их отправят властям. Amic.ru разобрался, чего хотят добиться активисты и как они собирают мнения людей о парке.

Как идёт сбор подписей?

Сбор подписей запустила активистка Ольга Грек 21 августа. Она с другими неравнодушными горожанами составила обращение, в котором от лица барнаульцев попросила главу города, чтобы участок на ул. Взлётная, 2д не продавали под застройку и вернули участку назначения парка культуры и отдыха.

В обращении сказано, что сейчас площадь участка под будущий парк составляет 14,67га, тогда как общегородской парк начинается от 15 га. То есть именно участка на ул. Взлётная, 2д не хватает этой зелёной зоне, чтобы в будущем называться полноценным парком.

"8 августа под строительство жилого дома был продан земельный участок на ул. Взлетная, 2г. Мы опасаемся выставления на продажу другого земельного участка, по адресу ул. Взлетная, 2д. Появление нескольких многоэтажных жилых домов усложнит существующую дорожную ситуацию на улицах Шумакова, Взлетная и Лазурная. А главное, ещё больше сократит количество точек доступа к будущему парку. Территория по адресу ул. Взлетная, 2д ровная, без оврагов, хорошо подходит для массового озеленения и может стать отличным местом для организации главного входа и парковки у парка", — сказано в обращении.

Активисты уверены, что если увеличить площадь парка, то его можно будет отнести к городским и улучшить городской показатель по количеству благоустроенных "зелёных" квадратных метров на жителя района.

По словам Ольги Грек, сейчас люди активно подписываются под обращением. Точное количество подписей они ещё не считали, потому что бланки рассылаются по разным местам Индустриального района, их распространяют активисты.

26 и 27 августа прошли масштабные сборы подписей на улице у ТЦ "Европа". Также несколько раз "сборщики" ходили по дворам.

"Крупных сбора было два — в субботу и в воскресенье. Также собирали мы подписи на Взлётной, на Балтийской улицах. Бланки запущены ещё на той неделе. Думаем ещё неделю пособирать и направим всё главе города. Реакции разные, но большинство активны и готовы подписаться, особенно люди 35-40 лет, бабушки очень хорошо подписываются. Говорят, надоели высотки, дышать нечем", — прокомментировала Ольга Грек.

Кроме того, девушка и другие активисты ездят к желающим подписаться "по заявке". Если человек очень хочет подписаться, то может написать в комментариях под последними постами в группе парка в ВК или в их телеграм-канале. Активисты назначают с ним время встречи и едут на место. Там они, как правило, берут подписи у 5-10 человек.

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Что ещё делают активисты?

Сейчас идёт и другой опрос — онлайн-голосование о том, каким барнаульцы хотят видеть парк. Один из авторов опроса Алексей Корчагин отметил, что в ближайшее время он завершится. Потом будет идти обработка его результатов и подготовка к осенним субботникам в овраге за ТЦ "Европа".

Отметим, что активисты с начала 2023 года добиваются создания так называемого парка "парка 300-летия Барнаула" на пустыре за торговым центром "Европа". 12 мая инициативная группа направила открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором попросила сделать на территории полноценный парк. Им ответили, что сейчас рассматривается возможность включения этой территории в перечень объектов, подлежащих благоустройству по программе "Формирование современной городской среды" на 2018-2025 годы.

Напомним, что территория пустыря за ТЦ "Европа" отдана под парк. Его хотели построить там ещё в СССР, но реализовать проект не получилось. С тех пор от этой зелёной зоны "отрезали" несколько кусков под застройку.

В 2010 году участок отдали под строительство так называемой "Национальной деревни", но этот проект так и не был реализован. В феврале 2023 года активисты начали сами создавать концепцию парка. Кроме того, о возможности строительства парка за "Европой" в будущем говорил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев и замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

О том, каким может стать этот парк и почему его непросто сделать, можно прочитать здесь.