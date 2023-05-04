Глава алтайского Минстроя допустил создание парка 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа"

По словам Ивана Гилёва, строительства парка за ТЦ "Европа" – это "следующий шаг в благоустройстве Барнаула"

04 мая 2023, 16:00, ИА Амител

Иван Гилев / Фото: amic.ru

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв высказался о создании так называемого парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа". Благоустройство этой территории – следующий шаг в развитии краевой столицы, сказал чиновник на пресс-конференции 4 мая.

"Территория за ТЦ "Европа" – это действительно наше будущее в части благоустройства, там можно сделать очень хороший дизайн-проект и благоустройство. Главная проблема в том, что там на этой территории толком нет зелёных насаждений, как в "Изумрудном" или "Юбилейном", надо их высаживать заново. За "Европой" делать парк долго и очень дорого. Но, повторюсь, это, наверное, будет следующий шаг в благоустройстве Барнаула. В генплане территория находится в зоне рекреации, это парковая зона. Нужно набраться терпения, и там будет хороший, красивый парк", – прокомментировал Гилёв.

Ранее замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что для создания парка 300-летия Барнаула по программе "Формирование комфортной городской среды" нужна инициативная группа, которая составит заявку от жителей. По его словам, активисты уже готовят нужный пакет документов.

Напомним, что несколько лет барнаульцы просят построить так называемый парк 300-летия Барнаула на территории 15 га за ТЦ "Европа". Планы сделать там парк были ещё у советских властей, но из-за развала СССР реализовать их не удалось. В конце 2022 года жители Индустриального района собрали группу активистов, сейчас она разрабатывает концепцию будущего парка. Своё видение они намерены презентовать мэрии Барнаула.