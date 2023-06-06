Следующий шаг – выдвижение кандидатов от политических партий

06 июня 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Заксобрание на внеочередной сессии 6 июня назначило выборы губернатора Алтайского края. Как и предполагалось, они пройдут в единый день голосования, второе воскресенье сентября. В 2023 году это будет 10 сентября. По закону АКЗС должно было назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Таким образом, объявить о старте кампании необходимо было между 1 и 11 июня.

Кандидатами в губернаторы могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются. Для регистрации претендентам необходимо пройти так называемый мунфильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов. Речь идёт о 7% автографов, или 506 подписных листах. Все документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату.

Выборы, если они пройдут в два тура, могут обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей. Если кто-либо из кандидатов наберёт в первом туре более 50% голосов, бюджет может сэкономить как минимум 90 млн рублей.

Напомним, в выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Томенко, набрав 53,6% голосов.