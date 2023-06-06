АКЗС назначило выборы губернатора Алтайского края на 10 сентября
Следующий шаг – выдвижение кандидатов от политических партий
06 июня 2023, 10:59, ИА Амител
Заксобрание на внеочередной сессии 6 июня назначило выборы губернатора Алтайского края. Как и предполагалось, они пройдут в единый день голосования, второе воскресенье сентября. В 2023 году это будет 10 сентября. По закону АКЗС должно было назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Таким образом, объявить о старте кампании необходимо было между 1 и 11 июня.
Кандидатами в губернаторы могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются. Для регистрации претендентам необходимо пройти так называемый мунфильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов. Речь идёт о 7% автографов, или 506 подписных листах. Все документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату.
Выборы, если они пройдут в два тура, могут обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей. Если кто-либо из кандидатов наберёт в первом туре более 50% голосов, бюджет может сэкономить как минимум 90 млн рублей.
Напомним, в выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Томенко, набрав 53,6% голосов.
11:05:48 06-06-2023
Кто кроме Томенко претендует?
11:43:12 06-06-2023
Томенко в губернаторы!!!
11:50:12 06-06-2023
Гость (11:05:48 06-06-2023) Кто кроме Томенко претендует?... Ну, если сверху дадут добро:)
14:13:50 06-06-2023
Гость (11:05:48 06-06-2023) Кто кроме Томенко претендует?... Проголосую за кого угодно, только не за него, стыдно сказать что я муниципальный служащий, а получаю 18 тысяч, это позор.
11:54:42 06-06-2023
Да. огласите весь список (если уже ничего без нас не решили, что будет вообще не удивительно).
12:02:19 06-06-2023
Ура. Опять Томенко будем выбирать. Он парень не плохой.
12:10:06 06-06-2023
БГЭС обнаглели . квитанции не несут
12:27:59 06-06-2023
а смысл в голосовании в чем,ну разве чтоб бюджет освоить
18:05:08 06-06-2023
Не надо выборы, экономте деньги. Пусть так работает. Отмените это шоу уже!