НОВОСТИПолитика

АКЗС назначило выборы губернатора Алтайского края на 10 сентября

Следующий шаг – выдвижение кандидатов от политических партий

06 июня 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Заксобрание на внеочередной сессии 6 июня назначило выборы губернатора Алтайского края. Как и предполагалось, они пройдут в единый день голосования, второе воскресенье сентября. В 2023 году это будет 10 сентября. По закону АКЗС должно было назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Таким образом, объявить о старте кампании необходимо было между 1 и 11 июня.

Кандидатами в губернаторы могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются. Для регистрации претендентам необходимо пройти так называемый мунфильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов. Речь идёт о 7% автографов, или 506 подписных листах. Все документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату.

Выборы, если они пройдут в два тура, могут обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей. Если кто-либо из кандидатов наберёт в первом туре более 50% голосов, бюджет может сэкономить как минимум 90 млн рублей.

Напомним, в выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Томенко, набрав 53,6% голосов.

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

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НОВОСТИПолитика
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Комментарии 9

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Гость

11:05:48 06-06-2023

Кто кроме Томенко претендует?

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Гость

11:43:12 06-06-2023

Томенко в губернаторы!!!

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Гость

11:50:12 06-06-2023

Гость (11:05:48 06-06-2023) Кто кроме Томенко претендует?... Ну, если сверху дадут добро:)

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Гость

14:13:50 06-06-2023

Гость (11:05:48 06-06-2023) Кто кроме Томенко претендует?... Проголосую за кого угодно, только не за него, стыдно сказать что я муниципальный служащий, а получаю 18 тысяч, это позор.

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Гость

11:54:42 06-06-2023

Да. огласите весь список (если уже ничего без нас не решили, что будет вообще не удивительно).

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гость

12:02:19 06-06-2023

Ура. Опять Томенко будем выбирать. Он парень не плохой.

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Деньги не нужны! Уже 6 число

12:10:06 06-06-2023

БГЭС обнаглели . квитанции не несут

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гость

12:27:59 06-06-2023

а смысл в голосовании в чем,ну разве чтоб бюджет освоить

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Охранник

18:05:08 06-06-2023

Не надо выборы, экономте деньги. Пусть так работает. Отмените это шоу уже!

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