Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону. Видео

Философ высказался о Западе, будущем человечества и охарактеризовал Владимира Путина

30 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который беседовал с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым.

В анонсе Карлсон указал, что идеи Дугина "настолько опасны, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги".

В ходе беседы Дугин рассказал о "разрушительном поведении" Запада, поразмышлял о будущем человечества и назвал Путина традиционным лидером.

20-минутная беседа доступна на YouTube-канале Карлсона. Интервью было снято в Москве, но когда именно, не уточняется.