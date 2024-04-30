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Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону. Видео

Философ высказался о Западе, будущем человечества и охарактеризовал Владимира Путина

30 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который беседовал с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым.

В анонсе Карлсон указал, что идеи Дугина "настолько опасны, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги".

В ходе беседы Дугин рассказал о "разрушительном поведении" Запада, поразмышлял о будущем человечества и назвал Путина традиционным лидером.

20-минутная беседа доступна на YouTube-канале Карлсона. Интервью было снято в Москве, но когда именно, не уточняется.

интервью

Комментарии 2

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Гость

14:59:52 30-04-2024

Дугин, это неизлечимо.

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Гость

09:56:07 01-05-2024

Гость (14:59:52 30-04-2024) Дугин, это неизлечимо.... Твои подельники пытались. Дочь убили...

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