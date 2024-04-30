Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону. Видео
Философ высказался о Западе, будущем человечества и охарактеризовал Владимира Путина
30 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который беседовал с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым.
В анонсе Карлсон указал, что идеи Дугина "настолько опасны, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги".
В ходе беседы Дугин рассказал о "разрушительном поведении" Запада, поразмышлял о будущем человечества и назвал Путина традиционным лидером.
20-минутная беседа доступна на YouTube-канале Карлсона. Интервью было снято в Москве, но когда именно, не уточняется.
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