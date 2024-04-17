Два стула — это отсылка к известной тюремной загадке

17 апреля 2024, 15:05, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону и два стула позади него / Фото: скриншот из интервью

Российский предприниматель Павел Дуров дал часовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На протяжении беседы позади Дурова на одной из полок шкафа стояли два маленьких стула. Один – с пиками, а второй – с фигурами мужских половых органов.

Стулья отсылают к известной российской матерной загадке, которую придумали тюремщики на зоне. Сейчас в России ее знают многие.

Эта загадка давно стала мемом о сложном выборе, когда два варианта одинаково плохие, не подходят человеку и выбирать надо одно из двух зол. Впрочем, ни одно решение идеальным не будет.

Что же означает в буквальном смысле загадка о двух стульях, мы предлагаем найти на специализированных ресурсах. Российское законодательство запрещает нам давать хоть сколько-нибудь адекватную трактовку. Есть у загадки и два подходящих решения – их мы тоже предлагаем вам погуглить для ликбеза.

Зачем именно Дуров сел на фоне этих стульев, точно неизвестно. Этот момент он не прокомментировал. А о том, что именно основатель Telegram сказал в интервью Такеру Карлсону, можно прочитать здесь.