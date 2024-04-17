Что означают два стула позади Дурова во время интервью Карлсону?
Два стула — это отсылка к известной тюремной загадке
17 апреля 2024, 15:05, ИА Амител
Российский предприниматель Павел Дуров дал часовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На протяжении беседы позади Дурова на одной из полок шкафа стояли два маленьких стула. Один – с пиками, а второй – с фигурами мужских половых органов.
Стулья отсылают к известной российской матерной загадке, которую придумали тюремщики на зоне. Сейчас в России ее знают многие.
Эта загадка давно стала мемом о сложном выборе, когда два варианта одинаково плохие, не подходят человеку и выбирать надо одно из двух зол. Впрочем, ни одно решение идеальным не будет.
Что же означает в буквальном смысле загадка о двух стульях, мы предлагаем найти на специализированных ресурсах. Российское законодательство запрещает нам давать хоть сколько-нибудь адекватную трактовку. Есть у загадки и два подходящих решения – их мы тоже предлагаем вам погуглить для ликбеза.
Зачем именно Дуров сел на фоне этих стульев, точно неизвестно. Этот момент он не прокомментировал. А о том, что именно основатель Telegram сказал в интервью Такеру Карлсону, можно прочитать здесь.
15:11:44 17-04-2024
Ну так процитируйте, что вы стесняетесь? Плюсиков наловите.
15:53:08 17-04-2024
Гость (15:11:44 17-04-2024) Ну так процитируйте, что вы стесняетесь? Плюсиков наловите.... вилкой в глаз или... ?
21:17:59 17-04-2024
Гость (15:53:08 17-04-2024) вилкой в глаз или... ?... Судя по тому, что у хозяина и у гостей с глазами все в порядке, сделанный выбор был вполне понятен ))))
19:09:12 17-04-2024
Что нормальный у него стул... Вот и всё.
01:24:14 18-04-2024
На одном стуле пики точеные, на другом ...
Ку сам Дуров сядет, а куда Цукерберга посадит?
Такер затейник и конкурсы интересные...