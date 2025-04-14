Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ

В матче против "Коламбус Блю Джекетс" он открыл счет уже на 70-й секунде

14 апреля 2025, 10:05, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в НХЛ, забросив 896-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в матче против хоккейного клуба "Коламбус" из штата Огайо. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин забросил шайбу на второй минуте игры, открыв счет. Помимо этого, хоккеист обновил еще один рекорд: 24-летний голкипер "Блю Джекетс" Джет Гривз стал 184-м вратарем в лиге, которому забил капитан "Вашингтона".

Чтобы стать первым в истории игроком с 900 голами в регулярных первенствах НХЛ, Овечкину осталось забросить еще четыре шайбы. Кроме того, россиянин сократил до 48 голов отставание от Уэйна Гретцки (1016 голов) по числу шайб, заброшенных суммарно в чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Играя против "Коламбуса", лидер "Вашингтона" также догнал легендарного Горди Хоу. 150-й и рекордный раз в карьере он открыл счет в матче чемпионата НХЛ, забросив 566-ю шайбу при игре в равных составах. Рекордсмен по голам в равных составах в "регулярках" НХЛ – все тот же Уэйн Гретцки с результатом 617 заброшенных шайб.

Напомним, 7 апреля Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги во время гостевого матча "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс". 5 апреля форвард повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс".