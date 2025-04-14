Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ
В матче против "Коламбус Блю Джекетс" он открыл счет уже на 70-й секунде
14 апреля 2025, 10:05, ИА Амител
Российский хоккеист Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в НХЛ, забросив 896-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в матче против хоккейного клуба "Коламбус" из штата Огайо. Об этом сообщает РИА Новости.
Овечкин забросил шайбу на второй минуте игры, открыв счет. Помимо этого, хоккеист обновил еще один рекорд: 24-летний голкипер "Блю Джекетс" Джет Гривз стал 184-м вратарем в лиге, которому забил капитан "Вашингтона".
Чтобы стать первым в истории игроком с 900 голами в регулярных первенствах НХЛ, Овечкину осталось забросить еще четыре шайбы. Кроме того, россиянин сократил до 48 голов отставание от Уэйна Гретцки (1016 голов) по числу шайб, заброшенных суммарно в чемпионатах и плей-офф НХЛ.
Играя против "Коламбуса", лидер "Вашингтона" также догнал легендарного Горди Хоу. 150-й и рекордный раз в карьере он открыл счет в матче чемпионата НХЛ, забросив 566-ю шайбу при игре в равных составах. Рекордсмен по голам в равных составах в "регулярках" НХЛ – все тот же Уэйн Гретцки с результатом 617 заброшенных шайб.
Напомним, 7 апреля Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги во время гостевого матча "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс". 5 апреля форвард повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс".
10:27:47 14-04-2025
Пора на пенсию. Американскую.
11:05:16 14-04-2025
Да радуйтесь за нашего соотечественника, который добился выдающегося успеха за рубежом.И ведь в отличие от некоторых "инженеров человеческих душ" - якобы писателей, "певичек и певцов", гордо говорит, что он из России, что "русские сделали это."А по-английски сказал, так он наверняка специально,т.к. там вряд ли много людей, знающих русский язык. А вот "демократический "Запад в лице НХЛ убрал слово "русские" из своего сообщения
14:25:43 14-04-2025
Горожанин. (11:05:16 14-04-2025) Да радуйтесь за нашего соотечественника, который добился выд... Вообще-то "инженеры человеческих душ" это учителя, а не "писатели, певцы и певички"))
18:10:07 14-04-2025
Гость (14:25:43 14-04-2025) Вообще-то "инженеры человеческих душ" это учителя, а не "пис... Так назвал писателей Сталин, если не ошибаюсь.
07:29:23 15-04-2025
Гость (14:25:43 14-04-2025) Вообще-то "инженеры человеческих душ" это учителя, а не "пис... Гость! Почитайте приветствие Сталина Первому съезду писателей СССР. Там четко сказано,кто есть ху?
11:47:19 14-04-2025
Во прет
11:59:46 14-04-2025
Молодец, американский миллионер
12:05:58 14-04-2025
Гость (11:59:46 14-04-2025) Молодец, американский миллионер... Зависть-плохая для вас черта, для русского миллионера.
14:52:27 14-04-2025
Гость (12:05:58 14-04-2025) Зависть-плохая для вас черта, для русского миллионера.... при чем тут зависть? он что не миллионер? или не американский? он 20 лет в пендостане живет и работает, больше чем в России прожил. или у вас коммуналка меньше стала от его шайб великорекордных? или ракет в космос запускать больше стали? бред какой-то носится с этим вашим миллионером...