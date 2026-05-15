Аллерголог предупредила об опасности поллиноза для водителей

Зуд, слезотечение и сонливость от антигистаминных препаратов отвлекают от дороги и могут спровоцировать аварию

15 мая 2026, 16:42, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врач-аллерголог Алла Рафаелян в беседе с "Газетой.ру" рассказала, чем опасно управление автомобилем в период цветения для страдающих аллергией на пыльцу.

По словам специалиста, существует несколько серьезных факторов риска.

«Первая опасность — нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги. Еще одна проблема — сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами», — пояснила Рафаелян.

Кроме того, аллергический отек слизистых и покраснение глаз ухудшают зрение, а при тяжелой аллергии могут начаться удушье, приступы кашля и отек дыхательных путей.

Для профилактики врач посоветовала водителям-аллергикам ездить с закрытыми окнами, надевать очки (чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза), а после каждой поездки промывать нос физраствором и смывать с лица осевшую пыльцу.