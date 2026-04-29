"Сморкальщики" и "сопельщики". Откуда берется сезонная аллергия и как от нее спастись

Доктор наук о том, почему одни чихают от пыльцы, а другие — нет, и при чем здесь глисты

29 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Погода в Алтайском крае наконец-то становится похожей на по-настоящему весеннюю. Но если одни радуются приходу тепла, другие лишь нервничают, запасаясь каплями, спреями и антигистаминными препаратами. Период цветения деревьев и кустарников — настоящая пытка для сезонных аллергиков.

Аллергия на пыльцу (да и вообще на любое вещество) может проявиться абсолютно у любого человека, подчеркивает доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог высшей категории Алексей Хабаров. Можно спокойно жить годами, и даже подтвердить отсутствие рисков анализами, а потом внезапно зачихать из-за стечения обстоятельств.

Компьютер, который дал сбой

Механизм, который вызывает у нас аллергические реакции, был задуман природой ради нашего же блага, говорит врач.

«Одна из теорий, описывающих возникновение аллергических реакций, — "гипотеза старых друзей". Изначально этот механизм был задуман как средство борьбы с паразитами. Но гигиенические нормы с годами становятся все более строгими. Если сравнить с прошлыми эпохами, то сегодня глистными инвазиями мы практически не болеем. Иммунная система с ними не сталкивается, а значит, правильно не обучается и поэтому начинает реагировать на другие, совершенно безвредные вещества», — поясняет Хабаров.Эту гипотезу подтверждают и статистические данные: аллергические реакции в мире встречаются все чаще, а в городах, где уровень гигиены выше, их всегда больше, чем в сельской местности.

Специалист подчеркивает: под этот "сбой системы" может попасть абсолютно любое вещество. Поэтому аллергеном может стать что угодно: от обычной комнатной пыли до продуктов и лекарств. Причем первый контакт с веществом часто проходит бессимптомно.

«Первый этап заболевания — это маршрут сенсибилизации. Он может быть любым: человек может чем-то подышать, что-то съесть или выпить, соприкоснуться кожей. Человек в этот момент ничего не почувствует», — говорит эксперт.Но иммунная система в этот момент уже вовсю работает: готовится к тому, чтобы в следующий раз встретить аллерген "по полной".

«Иммунные клетки продуцируют молекулы антител в составе иммуноглобулинов Е. Это специфические белки, которые своими "хвостиками" могут соединиться только с конкретным аллергеном. Образовавшись, они приходят и "садятся" на наши слизистые оболочки носа, глаз, органов дыхания и пищеварения, кожу. В следующий раз, если с этим "хвостиком" соединится аллерген, начнется реакция. Клетка начнет выбрасывать уже новые вещества — так называемые медиаторы аллергии. Они и вызывают хорошо знакомые нам симптомы», — разъясняет Алексей Хабаров.Медиаторы аллергии могут быть разными — всего их около 30 штук. Самый известный — гистамин.

Такая двухэтапность осложняет самостоятельное выявление аллергии.

«Может быть очень причудливо. Мама обрабатывает кожу малыша специальным средством, в составе которого есть, к примеру, масло какао или арахиса. Сенсибилизация произошла, но никакой видимой реакции нет. Потом ребенок начинает этот же продукт кушать и выясняется, что он его не переносит», — приводит пример аллерголог.Он подчеркивает: предсказать, на что именно у человека возникнет аллергическая реакция, чаще всего невозможно. Это процесс случайный.

Кто сморкается, а кто чешется?

Механизм сенсибилизации всегда один, а вот проявления аллергии могут быть разными. Хабаров объясняет это тем, что антитела могут осесть в разных местах организма. Главные мишени — нос, глотка и кожа.

«Если медиаторы аллергии выбрасываются в носу, то мы сталкиваемся с проявлениями аллергического ринита. Он тоже может проявляться по-разному. У одних бежит водичка, они чихают, чешут нос. Их мы, врачи, условно называем "сморкальщики". А у других появляется отек, они плохо дышат. Их мы называем "сопельщики". Есть и те, у кого аллергическая реакция проявляется обоими способами», — рассказывает врач.Через носослезный канал воспаление может распространиться и на глаза: возможны покраснение, слезливость, чувствительность к свету. Но в глазах аллергическое воспаление способно возникнуть изолировано и само по себе, аллергический конъюнктивит — частое заболевание.

Появившись в глотке, медиаторы аллергии могут вызывать "щекочущие" ощущения или же отек: человек начинает кряхтеть, ощущая в горле инородное тело.

Если антитела сконцентрировались на коже, аллергическая реакция проявится зудом и сыпью.

«Еще часть клеток может попасть в нижние отделы органов дыхания: трахею, бронхи. В этом случае человек может кашлять, задыхаться», — говорит специалист.Насколько выраженными будут симптомы, зависит от того, сколько выработалось медиаторов аллергии. Этот процесс тоже во многом продиктован случайностями, происходящими внутри нашего организма. Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сенная лихорадка

Само понятие "аллергия", которое люди сегодня применяют ко всем реакциям на какие-либо вещества, врачи делят на подвиды.

«Все аллергии мы делим на две большие, но неравные части. Первая — а это около 80% — включает в себя аллергические реакции. Это острое состояние: заболел, выздоровел и забыл. Как правило, медиаторы аллергии выделяются в организме в среднем около шести недель. Как только эти клетки ушли, человек выздоровел. Вторая, гораздо меньшая часть — это аллергические болезни. Здесь мы уже говорим о хроническом состоянии. Здесь, как правило, диагностируется поливалентная сенсибилизация и полиаллергии — реакции сразу на несколько аллергенов, которые слабо связаны с его количеством», — поясняет аллерголог.Есть и разделение по сезонам, в которые люди страдают от аллергенов. Особой группой здесь идут круглогодичные аллергии.

«Это могут быть бытовые и эпидермальные аллергии. При них пациент повышенно реагирует, находясь внутри помещения. Вечером и ночью тогда проявления болезни обычно сильнее, чем днем. Ночью, например, человек зачесался, вышел на улицу — стало легче. Другой вид — пища, химия и лекарства. В этом случае проявления одинаковы как в помещении, так и на улице. Где бы человек ни находился, легче ему не становится», — говорит Хабаров.Сезонная же аллергия, которую раньше называли сенной лихорадкой или поллинозом, возникает как реакция на пыльцу растений. И это не только весенняя проблема, подчеркивает врач.

«Больших волн пыления растений три. Весенняя форма поллиноза вызвана молекулами белков пыльцы деревьев и кустарников — березы, ольхи, клена, ясеня и др. Но бывает и реакция на злаки — они цветут летом. Третья группа — это сорняки, поллинация которых начинается в августе, сентябре и продолжается до самого снега», — рассказывает специалист.Так что пусть все хоть и считают весну самым опасным сезоном, аллергией человек может страдать и в другие теплые периоды, а кто-то вообще — всю весну, лето и осень. Есть и аллергики, для которых сезон начинается еще до прихода тепла.

«Существует холодовая аллергия. Также есть аллергическая реакция на уличные плесневые грибы — она проявляется, когда снег уже растаял, но пыльца еще не полетела», — добавляет Хабаров.В общем, в какой именно период человек будет чихать или чесаться и как долго это продлится, тоже во многом продиктовано случайностями.

Самые тяжелые проявления аллергии — анафилактический шок и астма (она может как появиться, так и усугубиться из-за аллергенов). Но для большинства людей аллергические реакции хотя и протекают с дискомфортом, но без риска для здоровья.

Дело в нас, а не только в пыльце

По словам Хабарова, "почва" для развития аллергии есть примерно у 70% населения планеты. Предрасположенность, вызванная генетическим и рядом других факторов, врачи называют атопией.

Но это вовсе не значит, что больше половины планеты страдает от аллергических реакций.

«Большинство из этих 70% людей — здоровы. Предрасположенность есть, даже сенсибилизация есть, а болезни нет. Даже проба с аллергеном может быть положительной, а болезни все равно нет. Факторов, которые на это влияют, много. Мы называем их факторами ко-стимуляции. И зачастую они даже важнее, чем сам аллерген», — поясняет эксперт.Проявится аллергия или нет, может зависеть как от активности антител, так и от их количества. Играет роль и объем аллергена, поступившего в организм: человек получает субпороговую дозу, которая просто не вызывает ощутимых симптомов.

Но одним из самых важных факторов ко-стимуляции аллерголог называет "пропускную способность" нашей иммунной системы. Из-за случайного события она может резко увеличиться и вызвать аллергию, с которой раньше человек никогда не сталкивался.

«Человек перенервничал — аллергена "проскочило" больше, и он заболел. Или рацион питания никак не менял, но добавил острый соус, получил раздражение и повышение проницаемости слизистой, и аллергия проявилась. Позанимался спортом, активизировал свое кровообращение — аллергена тоже стало поступать больше. Другими событиями могут быть перенесенная пневмония, ковид. Даже крупные травмы: к примеру, при переломе бедра выливается от половины до полутора литров крови в ткань. Она пропитывает мышцы, активируя иммунную систему. И аллергические реакции, которые никогда не проявлялись раньше, вдруг включаются», — привел примеры Хабаров.Из-за этого аллерголог призывает не уделять слишком большого значения результатам анализов, если никаких проявлений нет. Результаты могут показать повышенную сенсибилизацию к какому-то продукту, но это вовсе не означает, что он для вас опасен. Вполне возможно, что никакой реакции и не будет.

Так что аллергия не только может возникнуть на что угодно, но еще и проявиться когда угодно — в абсолютно любом возрасте. Все опять же зависит от цепочки случайностей. И часто невозможно предугадать, у кого аллергическая реакция будет разовой, а у кого превратится в хроническую болезнь.

Аллергическая лотерея

Учитывая огромное количество случайных факторов, диагностика аллергии — тоже непростой процесс. У аллергологов есть два главных метода — анализ крови и кожные пробы. Во втором случае руку пациента слегка прокалывают или царапают, нанося на ранку небольшое количество аллергена. Если есть покраснение или отек, значит, есть сенсибилизация.

Но самостоятельно пытаться выявить у себя аллергию — не очень полезная затея, убежден Алексей Хабаров. Он убежден, что проводить диагностику нужно лишь под контролем врача. Только он сможет подробно изучить все анализы, клиническую картину, сопоставить факты и сделать правильные выводы.

Если болезнь стала уже хронической, пытаться исключить аллерген полностью крайне тяжело, а часто и невозможно, говорит аллерголог. Тотально изолироваться не получится, ведь дозировка при этом типе аллергии уже не имеет значения.

«У половины пациентов с аллергией на кошек никаких домашних животных в доме никогда не было. Кошки нет, а болезнь есть. Почему? Да потому что аллергенов кошки больше всего в детских садах, школах, магазинах. Люди, у которых дома есть кошка, приносят туда аллергены на себе», — поясняет врач.Зато от пыльцевой и кошачьей аллергии больше века назад придумали очень эффективное лечение — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Суть метода в том, чтобы на протяжении долгого времени вводить человеку аллерген в виде, по сути, прививки, постепенно увеличивая дозу. Иммунная система потихоньку знакомится с этим веществом и перестает на него реагировать.

«Все, что мы определили диагностикой и установили как причину болезни, берем и вводим пациенту. Эти вакцины постоянно совершенствуются, но суть остается той же. Параллельно назначаем противоаллергические таблетки, капли или спреи, чтобы снять симптомы. Постепенно мы убираем препараты один за другим, в конце оставляя только аллергены. Но организм уже не реагирует. Однако песня эта долгая, и чтобы добиться такого эффекта, в среднем нужно около трех-пяти лет», — поясняет Хабаров.На сколько хватит эффекта от этого лечения — тоже вопрос везения. У кого-то аллергия проходит и больше не возвращается. А кто-то (таких — 10–20%), пережив какое-то непредвиденное событие (болезнь, перелом, эмоциональное потрясение) вновь сталкивается с болезнью.

Кстати, все может пройти и само собой. По словам специалиста, примерно 20% аллергиков излечиваются самостоятельно. Почему это происходит, ученые до сих пор точно не выяснили.

Одни "травят" глистов, а другие ими лечатся

Кстати, связь аллергии с паразитами, от которых иммунная система должна была нас изначально защищать, никуда не делась. У пациентов, жалующихся на аллергию, многие врачи сначала ищут глистов. Все из-за результатов анализов — и при паразитах, и при аллергенах могут выделяться одни и те же антитела.

«Это осложняет процесс. Особенно если глистов нашли. У пациента появляется убежденность, что сейчас он пролечится и аллергическая реакция пройдет. Но никакой гарантии нет. Аллергическая реакция и глисты — разные вещи, которые могут совпасть совершенно случайным образом», — заметил специалист.Но есть и плюсы. По словам Хабарова, глистами сегодня пытаются лечить аллергию. В ряде стран уже есть специальные препараты, которые одобрены и зарегистрированы.

«Гельминтотерапия — это лечение препаратами, сделанными из яиц паразитов. В организме они превращаются в глистов, которые правильным образом модулируют активность иммунной системы, а затем выходят», — рассказал медик.

Что делать весной "сморкальщикам" и "сопельщикам"?

Тем же, кто страдает от сезонной аллергии, врач настоятельно рекомендует выполнять простые меры предосторожности.

«Самому себе тоже можно помочь. Конечно, идеальный вариант — на время уехать туда, где цветение уже прошло или еще не началось. Но если такой возможности нет, то нужно как можно меньше времени проводить на улице. Окна в помещении должны быть закрыты — никакого проветривания. А когда приходите с улицы, нужно сразу принять душ и поменять одежду», — советует Хабаров.Но главным оружием, конечно, остаются противоаллергические препараты. Они блокируют активность медиаторов аллергического воспаления, сводя симптомы на нет. Но для того чтобы это было эффективным, нужно соблюсти два правила.

Первое — начинать их прием нужно за две-четыре недели до начала цветения. Препараты имеют накопительный эффект. Если вы уже начали чихать при каждом выходе на улицу, то вы опоздали.

Второе — препараты лучше принимать под контролем аллерголога.

«Медиаторов, как я уже подчеркнул, около 30. И это не только гистамин. Так что вполне может оказаться, что антигистаминные препараты могут быть бесполезны для конкретного человека. Плюс, дозировку тоже нужно правильно подобрать и по необходимости корректировать», — заметил эксперт.Ну а тем, кто устал из года в год тревожиться в ожидании весны, Хабаров рекомендует задуматься об АСИТ. Пока это главный способ победить болезнь, которая может проявиться на что угодно, в любом возрасте и разными способами. А может и пройти сама собой, если повезет.