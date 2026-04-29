"Сморкальщики" и "сопельщики". Откуда берется сезонная аллергия и как от нее спастись
Доктор наук о том, почему одни чихают от пыльцы, а другие — нет, и при чем здесь глисты
29 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Погода в Алтайском крае наконец-то становится похожей на по-настоящему весеннюю. Но если одни радуются приходу тепла, другие лишь нервничают, запасаясь каплями, спреями и антигистаминными препаратами. Период цветения деревьев и кустарников — настоящая пытка для сезонных аллергиков.
Аллергия на пыльцу (да и вообще на любое вещество) может проявиться абсолютно у любого человека, подчеркивает доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог высшей категории Алексей Хабаров. Можно спокойно жить годами, и даже подтвердить отсутствие рисков анализами, а потом внезапно зачихать из-за стечения обстоятельств.
О том, из-за чего появляется аллергия, почему она возникает на самые разные компоненты и что нужно делать, чтобы от нее избавиться, — в материале amic.ru.
Компьютер, который дал сбой
Механизм, который вызывает у нас аллергические реакции, был задуман природой ради нашего же блага, говорит врач.
«Одна из теорий, описывающих возникновение аллергических реакций, — "гипотеза старых друзей". Изначально этот механизм был задуман как средство борьбы с паразитами. Но гигиенические нормы с годами становятся все более строгими. Если сравнить с прошлыми эпохами, то сегодня глистными инвазиями мы практически не болеем. Иммунная система с ними не сталкивается, а значит, правильно не обучается и поэтому начинает реагировать на другие, совершенно безвредные вещества», — поясняет Хабаров.Эту гипотезу подтверждают и статистические данные: аллергические реакции в мире встречаются все чаще, а в городах, где уровень гигиены выше, их всегда больше, чем в сельской местности.
Специалист подчеркивает: под этот "сбой системы" может попасть абсолютно любое вещество. Поэтому аллергеном может стать что угодно: от обычной комнатной пыли до продуктов и лекарств. Причем первый контакт с веществом часто проходит бессимптомно.
«Первый этап заболевания — это маршрут сенсибилизации. Он может быть любым: человек может чем-то подышать, что-то съесть или выпить, соприкоснуться кожей. Человек в этот момент ничего не почувствует», — говорит эксперт.Но иммунная система в этот момент уже вовсю работает: готовится к тому, чтобы в следующий раз встретить аллерген "по полной".
«Иммунные клетки продуцируют молекулы антител в составе иммуноглобулинов Е. Это специфические белки, которые своими "хвостиками" могут соединиться только с конкретным аллергеном. Образовавшись, они приходят и "садятся" на наши слизистые оболочки носа, глаз, органов дыхания и пищеварения, кожу. В следующий раз, если с этим "хвостиком" соединится аллерген, начнется реакция. Клетка начнет выбрасывать уже новые вещества — так называемые медиаторы аллергии. Они и вызывают хорошо знакомые нам симптомы», — разъясняет Алексей Хабаров.Медиаторы аллергии могут быть разными — всего их около 30 штук. Самый известный — гистамин.
Такая двухэтапность осложняет самостоятельное выявление аллергии.
«Может быть очень причудливо. Мама обрабатывает кожу малыша специальным средством, в составе которого есть, к примеру, масло какао или арахиса. Сенсибилизация произошла, но никакой видимой реакции нет. Потом ребенок начинает этот же продукт кушать и выясняется, что он его не переносит», — приводит пример аллерголог.Он подчеркивает: предсказать, на что именно у человека возникнет аллергическая реакция, чаще всего невозможно. Это процесс случайный.
Кто сморкается, а кто чешется?
Механизм сенсибилизации всегда один, а вот проявления аллергии могут быть разными. Хабаров объясняет это тем, что антитела могут осесть в разных местах организма. Главные мишени — нос, глотка и кожа.
«Если медиаторы аллергии выбрасываются в носу, то мы сталкиваемся с проявлениями аллергического ринита. Он тоже может проявляться по-разному. У одних бежит водичка, они чихают, чешут нос. Их мы, врачи, условно называем "сморкальщики". А у других появляется отек, они плохо дышат. Их мы называем "сопельщики". Есть и те, у кого аллергическая реакция проявляется обоими способами», — рассказывает врач.Через носослезный канал воспаление может распространиться и на глаза: возможны покраснение, слезливость, чувствительность к свету. Но в глазах аллергическое воспаление способно возникнуть изолировано и само по себе, аллергический конъюнктивит — частое заболевание.
Появившись в глотке, медиаторы аллергии могут вызывать "щекочущие" ощущения или же отек: человек начинает кряхтеть, ощущая в горле инородное тело.
Если антитела сконцентрировались на коже, аллергическая реакция проявится зудом и сыпью.
«Еще часть клеток может попасть в нижние отделы органов дыхания: трахею, бронхи. В этом случае человек может кашлять, задыхаться», — говорит специалист.Насколько выраженными будут симптомы, зависит от того, сколько выработалось медиаторов аллергии. Этот процесс тоже во многом продиктован случайностями, происходящими внутри нашего организма.
Сенная лихорадка
Само понятие "аллергия", которое люди сегодня применяют ко всем реакциям на какие-либо вещества, врачи делят на подвиды.
«Все аллергии мы делим на две большие, но неравные части. Первая — а это около 80% — включает в себя аллергические реакции. Это острое состояние: заболел, выздоровел и забыл. Как правило, медиаторы аллергии выделяются в организме в среднем около шести недель. Как только эти клетки ушли, человек выздоровел. Вторая, гораздо меньшая часть — это аллергические болезни. Здесь мы уже говорим о хроническом состоянии. Здесь, как правило, диагностируется поливалентная сенсибилизация и полиаллергии — реакции сразу на несколько аллергенов, которые слабо связаны с его количеством», — поясняет аллерголог.Есть и разделение по сезонам, в которые люди страдают от аллергенов. Особой группой здесь идут круглогодичные аллергии.
«Это могут быть бытовые и эпидермальные аллергии. При них пациент повышенно реагирует, находясь внутри помещения. Вечером и ночью тогда проявления болезни обычно сильнее, чем днем. Ночью, например, человек зачесался, вышел на улицу — стало легче. Другой вид — пища, химия и лекарства. В этом случае проявления одинаковы как в помещении, так и на улице. Где бы человек ни находился, легче ему не становится», — говорит Хабаров.Сезонная же аллергия, которую раньше называли сенной лихорадкой или поллинозом, возникает как реакция на пыльцу растений. И это не только весенняя проблема, подчеркивает врач.
«Больших волн пыления растений три. Весенняя форма поллиноза вызвана молекулами белков пыльцы деревьев и кустарников — березы, ольхи, клена, ясеня и др. Но бывает и реакция на злаки — они цветут летом. Третья группа — это сорняки, поллинация которых начинается в августе, сентябре и продолжается до самого снега», — рассказывает специалист.Так что пусть все хоть и считают весну самым опасным сезоном, аллергией человек может страдать и в другие теплые периоды, а кто-то вообще — всю весну, лето и осень. Есть и аллергики, для которых сезон начинается еще до прихода тепла.
«Существует холодовая аллергия. Также есть аллергическая реакция на уличные плесневые грибы — она проявляется, когда снег уже растаял, но пыльца еще не полетела», — добавляет Хабаров.В общем, в какой именно период человек будет чихать или чесаться и как долго это продлится, тоже во многом продиктовано случайностями.
Самые тяжелые проявления аллергии — анафилактический шок и астма (она может как появиться, так и усугубиться из-за аллергенов). Но для большинства людей аллергические реакции хотя и протекают с дискомфортом, но без риска для здоровья.
Дело в нас, а не только в пыльце
По словам Хабарова, "почва" для развития аллергии есть примерно у 70% населения планеты. Предрасположенность, вызванная генетическим и рядом других факторов, врачи называют атопией.
Но это вовсе не значит, что больше половины планеты страдает от аллергических реакций.
«Большинство из этих 70% людей — здоровы. Предрасположенность есть, даже сенсибилизация есть, а болезни нет. Даже проба с аллергеном может быть положительной, а болезни все равно нет. Факторов, которые на это влияют, много. Мы называем их факторами ко-стимуляции. И зачастую они даже важнее, чем сам аллерген», — поясняет эксперт.Проявится аллергия или нет, может зависеть как от активности антител, так и от их количества. Играет роль и объем аллергена, поступившего в организм: человек получает субпороговую дозу, которая просто не вызывает ощутимых симптомов.
Но одним из самых важных факторов ко-стимуляции аллерголог называет "пропускную способность" нашей иммунной системы. Из-за случайного события она может резко увеличиться и вызвать аллергию, с которой раньше человек никогда не сталкивался.
«Человек перенервничал — аллергена "проскочило" больше, и он заболел. Или рацион питания никак не менял, но добавил острый соус, получил раздражение и повышение проницаемости слизистой, и аллергия проявилась. Позанимался спортом, активизировал свое кровообращение — аллергена тоже стало поступать больше. Другими событиями могут быть перенесенная пневмония, ковид. Даже крупные травмы: к примеру, при переломе бедра выливается от половины до полутора литров крови в ткань. Она пропитывает мышцы, активируя иммунную систему. И аллергические реакции, которые никогда не проявлялись раньше, вдруг включаются», — привел примеры Хабаров.Из-за этого аллерголог призывает не уделять слишком большого значения результатам анализов, если никаких проявлений нет. Результаты могут показать повышенную сенсибилизацию к какому-то продукту, но это вовсе не означает, что он для вас опасен. Вполне возможно, что никакой реакции и не будет.
Так что аллергия не только может возникнуть на что угодно, но еще и проявиться когда угодно — в абсолютно любом возрасте. Все опять же зависит от цепочки случайностей. И часто невозможно предугадать, у кого аллергическая реакция будет разовой, а у кого превратится в хроническую болезнь.
Аллергическая лотерея
Учитывая огромное количество случайных факторов, диагностика аллергии — тоже непростой процесс. У аллергологов есть два главных метода — анализ крови и кожные пробы. Во втором случае руку пациента слегка прокалывают или царапают, нанося на ранку небольшое количество аллергена. Если есть покраснение или отек, значит, есть сенсибилизация.
Но самостоятельно пытаться выявить у себя аллергию — не очень полезная затея, убежден Алексей Хабаров. Он убежден, что проводить диагностику нужно лишь под контролем врача. Только он сможет подробно изучить все анализы, клиническую картину, сопоставить факты и сделать правильные выводы.
Если болезнь стала уже хронической, пытаться исключить аллерген полностью крайне тяжело, а часто и невозможно, говорит аллерголог. Тотально изолироваться не получится, ведь дозировка при этом типе аллергии уже не имеет значения.
«У половины пациентов с аллергией на кошек никаких домашних животных в доме никогда не было. Кошки нет, а болезнь есть. Почему? Да потому что аллергенов кошки больше всего в детских садах, школах, магазинах. Люди, у которых дома есть кошка, приносят туда аллергены на себе», — поясняет врач.Зато от пыльцевой и кошачьей аллергии больше века назад придумали очень эффективное лечение — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Суть метода в том, чтобы на протяжении долгого времени вводить человеку аллерген в виде, по сути, прививки, постепенно увеличивая дозу. Иммунная система потихоньку знакомится с этим веществом и перестает на него реагировать.
«Все, что мы определили диагностикой и установили как причину болезни, берем и вводим пациенту. Эти вакцины постоянно совершенствуются, но суть остается той же. Параллельно назначаем противоаллергические таблетки, капли или спреи, чтобы снять симптомы. Постепенно мы убираем препараты один за другим, в конце оставляя только аллергены. Но организм уже не реагирует. Однако песня эта долгая, и чтобы добиться такого эффекта, в среднем нужно около трех-пяти лет», — поясняет Хабаров.На сколько хватит эффекта от этого лечения — тоже вопрос везения. У кого-то аллергия проходит и больше не возвращается. А кто-то (таких — 10–20%), пережив какое-то непредвиденное событие (болезнь, перелом, эмоциональное потрясение) вновь сталкивается с болезнью.
Кстати, все может пройти и само собой. По словам специалиста, примерно 20% аллергиков излечиваются самостоятельно. Почему это происходит, ученые до сих пор точно не выяснили.
Одни "травят" глистов, а другие ими лечатся
Кстати, связь аллергии с паразитами, от которых иммунная система должна была нас изначально защищать, никуда не делась. У пациентов, жалующихся на аллергию, многие врачи сначала ищут глистов. Все из-за результатов анализов — и при паразитах, и при аллергенах могут выделяться одни и те же антитела.
«Это осложняет процесс. Особенно если глистов нашли. У пациента появляется убежденность, что сейчас он пролечится и аллергическая реакция пройдет. Но никакой гарантии нет. Аллергическая реакция и глисты — разные вещи, которые могут совпасть совершенно случайным образом», — заметил специалист.Но есть и плюсы. По словам Хабарова, глистами сегодня пытаются лечить аллергию. В ряде стран уже есть специальные препараты, которые одобрены и зарегистрированы.
«Гельминтотерапия — это лечение препаратами, сделанными из яиц паразитов. В организме они превращаются в глистов, которые правильным образом модулируют активность иммунной системы, а затем выходят», — рассказал медик.
Что делать весной "сморкальщикам" и "сопельщикам"?
Тем же, кто страдает от сезонной аллергии, врач настоятельно рекомендует выполнять простые меры предосторожности.
«Самому себе тоже можно помочь. Конечно, идеальный вариант — на время уехать туда, где цветение уже прошло или еще не началось. Но если такой возможности нет, то нужно как можно меньше времени проводить на улице. Окна в помещении должны быть закрыты — никакого проветривания. А когда приходите с улицы, нужно сразу принять душ и поменять одежду», — советует Хабаров.Но главным оружием, конечно, остаются противоаллергические препараты. Они блокируют активность медиаторов аллергического воспаления, сводя симптомы на нет. Но для того чтобы это было эффективным, нужно соблюсти два правила.
Первое — начинать их прием нужно за две-четыре недели до начала цветения. Препараты имеют накопительный эффект. Если вы уже начали чихать при каждом выходе на улицу, то вы опоздали.
Второе — препараты лучше принимать под контролем аллерголога.
«Медиаторов, как я уже подчеркнул, около 30. И это не только гистамин. Так что вполне может оказаться, что антигистаминные препараты могут быть бесполезны для конкретного человека. Плюс, дозировку тоже нужно правильно подобрать и по необходимости корректировать», — заметил эксперт.Ну а тем, кто устал из года в год тревожиться в ожидании весны, Хабаров рекомендует задуматься об АСИТ. Пока это главный способ победить болезнь, которая может проявиться на что угодно, в любом возрасте и разными способами. А может и пройти сама собой, если повезет.
