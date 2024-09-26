Аллея памяти участников СВО открылась на территории барнаульской школы

Ранее аллею освятили и посадили там именные деревья

26 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Аллея памяти погибших на СВО выпускников школы № 118 / Фото: Общественная палата АК

Аллея памяти выпускников, погибших на СВО, официально открылась в барнаульской средней школе № 118 на ул. Благовещенской 25 сентября в 12:30. На мероприятие пришли ветераны, представители Общественной палаты Алтайского края и Фонда Шаманова, учащиеся школы и другие лица.

На аллее появились зеленые насаждения, заасфальтированная дорожка, арка, камень-стела, а также таблички с именами трех выпускников школы, павших на СВО.

Еще 22 сентября 2024 года здесь прошла церемония освящения камня и посадка именных деревьев. Теперь же состоялось и официальное открытие.

Алексей Павлинов, который был одним из инициаторов создания аллеи, на мероприятии рассказал, что это дань памяти погибшим участникам СВО.

"Выпускники разных лет озвучили идею создать аллею памяти нашим парням, выпускникам. Была создана группа микрорайона Новосиликатный, и по ходу дела многие юрлица отзывались. Аллея показывает нашу солидарность, сплоченность и единство", – отметил Павлинов.

Открытие аллеи памяти погибших на СВО выпускников школы № 118 / Фото: Общественная палата АК

Зампредседателя комиссии Общественной палаты края по делам молодежи, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту Наталья Мжельская на открытии подчеркнула, что через такие мероприятия передается "важность того, что делают наши ребята".

"Эта сопричастность крайне важна. Они там, а мы здесь, в тылу. И когда будет единение тыла и фронта, мы сможем сделать то, что сделали наши деды и прадеды. Я лично присутствую на первой такой аллее. Чтобы была открыта аллея – на моей памяти это впервые. И это очень важно для семей погибших. Сколько бы я с ними ни общалась, они говорят, что важно сделать все, чтобы память о погибших осталась жива", – сказала Наталья Мжельская.

Ранее amic.ru писал, что создать аллею решили активные жители барнаульского микрорайона Новосиликатный. Строительство обошлось примерно в 300 тысяч рублей. При этом многие организации, узнав о строительстве аллеи, согласились помочь бесплатно и предоставляли материалы. Подробнее об этом читайте здесь.