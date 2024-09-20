Аллея памяти солдат СВО появится в барнаульской школе № 118

Открытие аллеи состоится уже 25 сентября

20 сентября 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Аллея памяти выпускникам школы № 118, погибшим на СВО / Фото предоставлено активистами

В барнаульской средней школе № 118 на ул. Благовещенской появится аллея памяти выпускников, погибших на СВО. Ее официально откроют уже 25 сентября 2024 года. Это будет первая аллея памяти солдатам спецоперации в городе, рассказал amic.ru представитель и активист сразу нескольких ветеранских организаций Алтайского края Алексей Павлинов.

Как создавали аллею?

По его словам, создать аллею решили жители барнаульского микрорайона Новосиликатный.

"Наш ровесник Алексей Косихин погиб 5 мая 2024 года. И выпускники разных лет, решили создать аллею памяти. Создали рабочую группу, рассчитали смету, предложили знакомым ребятам поучаствовать. Все ее приняли и начали развивать. Сформировали группу, чат, начали туда приглашать жителей Новосиликатного", – рассказал он.

Строительство аллеи на территории школы № 117 / Фото предоставлено активистами

Строительство аллеи обошлось активистам примерно в 300 тысяч рублей. При этом цена ее гораздо выше: многие организации, когда узнавали, что строится, помогали бесплатно. Одна компания отгрузила стройматериалы, другая предоставила саженцы роз.

"Мы в одну организацию деньги перевели за бетон. Они же, когда узнали, для чего он нам, вернули их, сказав, что это святое дело. Много таких людей было. Также мы обратились на Колыванский камнерезный завод, чтобы приобрести у них камень. Руководитель пошел навстречу, сказал, что даст его даром. Нам надо только организовать свою логистику, доставку. Этот камень будет стелой, там будет табличка с надписью о ребятах", – пояснил Алексей Павлинов.

Руководство школы также активно поддержало эту идею, отметил Павлинов. Именно школа будет ухаживать за аллеей.

Аллея памяти выпускникам школы № 118, погибшим на СВО/ Фото предоставлено активистами

Что будет на аллее?

Аллея практически готова. Заасфальтирована дорожка, установлена арка, высажены зеленые насаждения, вскоре появится камня-стела и таблички с именами павших солдат: четверо выпускников этой школы погибли на СВО, рассказал Павлинов.

22 сентября в 12:30 состоится церемония освящения камня и посадка именных деревьев. А 25 сентября состоится официальное открытие аллеи, участие в которой примут представители администрации города и силовых ведомств.