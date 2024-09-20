Аллея памяти солдат СВО появится в барнаульской школе № 118
Открытие аллеи состоится уже 25 сентября
20 сентября 2024, 08:00, Антон Дегтярев
В барнаульской средней школе № 118 на ул. Благовещенской появится аллея памяти выпускников, погибших на СВО. Ее официально откроют уже 25 сентября 2024 года. Это будет первая аллея памяти солдатам спецоперации в городе, рассказал amic.ru представитель и активист сразу нескольких ветеранских организаций Алтайского края Алексей Павлинов.
Как создавали аллею?
По его словам, создать аллею решили жители барнаульского микрорайона Новосиликатный.
"Наш ровесник Алексей Косихин погиб 5 мая 2024 года. И выпускники разных лет, решили создать аллею памяти. Создали рабочую группу, рассчитали смету, предложили знакомым ребятам поучаствовать. Все ее приняли и начали развивать. Сформировали группу, чат, начали туда приглашать жителей Новосиликатного", – рассказал он.
Строительство аллеи обошлось активистам примерно в 300 тысяч рублей. При этом цена ее гораздо выше: многие организации, когда узнавали, что строится, помогали бесплатно. Одна компания отгрузила стройматериалы, другая предоставила саженцы роз.
"Мы в одну организацию деньги перевели за бетон. Они же, когда узнали, для чего он нам, вернули их, сказав, что это святое дело. Много таких людей было. Также мы обратились на Колыванский камнерезный завод, чтобы приобрести у них камень. Руководитель пошел навстречу, сказал, что даст его даром. Нам надо только организовать свою логистику, доставку. Этот камень будет стелой, там будет табличка с надписью о ребятах", – пояснил Алексей Павлинов.
Руководство школы также активно поддержало эту идею, отметил Павлинов. Именно школа будет ухаживать за аллеей.
Что будет на аллее?
Аллея практически готова. Заасфальтирована дорожка, установлена арка, высажены зеленые насаждения, вскоре появится камня-стела и таблички с именами павших солдат: четверо выпускников этой школы погибли на СВО, рассказал Павлинов.
22 сентября в 12:30 состоится церемония освящения камня и посадка именных деревьев. А 25 сентября состоится официальное открытие аллеи, участие в которой примут представители администрации города и силовых ведомств.
08:36:51 20-09-2024
светлая память погибшим войнам. Совсем еще дети.
до слез
17:17:38 20-09-2024
горожанка (08:36:51 20-09-2024) светлая память погибшим войнам. Совсем еще дети. до слез... Всё время пытаюсь понять, что за бандеровцы минусуют такие посты? Почему их не ловят?
19:58:37 20-09-2024
Гость (17:17:38 20-09-2024) Всё время пытаюсь понять, что за бандеровцы минусуют такие п...
Тебе понимать нечем. Просто поверь и все.
10:28:38 20-09-2024
как-то кладбище у школы... сделайте нормальную Мемориальную Доску красивую качественную, дорогую у нормального скульптора, в Колывани закажите большой навесной на здание монолит гранитный барельефом. Будет Честь. И Память. Ну как в Петербурге памятные места. Умоляю, сделайте нормально и с уважением
12:44:00 20-09-2024
Достойное начинание, надо сделать таких побольше около школ. Это будет хорошим напоминанием для детишек, что только упорная учёба сделает тебя высокооплачиваемым специалистом, которому не нужно умирать в окопах в чужой стране, чтобы закрыть ипотеку.
16:19:38 20-09-2024
пусть школьники проект скульптуры красивой сделают в память о погибших а местные скульпторы отольют в бронзе и деревья надо красивые или цветы посадить