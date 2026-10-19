Объектом исследования стали применение новых технологий, производство инновационных товаров и развитие науки

19 октября 2026, 12:20, ИА Амител

Научно-технологическое развитие / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занял 54-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, а Республика Алтай — 80-е, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы и человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

"В Алтайском крае рейтинговый балл по итогам 2025 года — 29,28. Республика Алтай получила 13,89 балла по итогам прошлого года", — говорится в исследовании.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге край занял 51-е место, а в позапрошлогоднем — 52-е. Так что регион немного ухудшил свои позиции.

Республика Алтай улучшила результат: по итогам 2023 года она занимала 79-е место, в прошлом году опустилась на 83-ю строчку, а в данном рейтинге поднялась на 80-е место.

Регионы СФО:

Новосибирская область (10-е место) — рейтинговый балл по итогам 2025 года 54,23;

Томская область (12-е место) — 51,32;

Красноярский край (23-е место) — 44,37;

Омская область (26-е место) — 43,97;

Иркутская область (46-е место) — 33,03;

Алтайский край (54-е место) — 29,28;

Кемеровская область (55-е место) — 28,60;

Республика Тыва (70-е место) — 20,19;

Республика Хакасия (77-е место) — 15,35;

Республика Алтай (80-е место) — 13,89.

Первое место в рейтинге занимает Москва, на второй позиции — Татарстан, на третьей — Санкт-Петербург.

"На эти регионы приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2025 года", — отметили аналитики.

Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развиты научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства: Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Забайкальский край.