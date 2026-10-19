Алтай оказался в середине рейтинга регионов по научно-технологическому развитию
Объектом исследования стали применение новых технологий, производство инновационных товаров и развитие науки
19 октября 2026, 12:20, ИА Амител
Алтайский край занял 54-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, а Республика Алтай — 80-е, сообщает РИА Новости.
Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы и человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.
"В Алтайском крае рейтинговый балл по итогам 2025 года — 29,28. Республика Алтай получила 13,89 балла по итогам прошлого года", — говорится в исследовании.
Напомним, в прошлогоднем рейтинге край занял 51-е место, а в позапрошлогоднем — 52-е. Так что регион немного ухудшил свои позиции.
Республика Алтай улучшила результат: по итогам 2023 года она занимала 79-е место, в прошлом году опустилась на 83-ю строчку, а в данном рейтинге поднялась на 80-е место.
Регионы СФО:
- Новосибирская область (10-е место) — рейтинговый балл по итогам 2025 года 54,23;
- Томская область (12-е место) — 51,32;
- Красноярский край (23-е место) — 44,37;
- Омская область (26-е место) — 43,97;
- Иркутская область (46-е место) — 33,03;
- Алтайский край (54-е место) — 29,28;
- Кемеровская область (55-е место) — 28,60;
- Республика Тыва (70-е место) — 20,19;
- Республика Хакасия (77-е место) — 15,35;
- Республика Алтай (80-е место) — 13,89.
Первое место в рейтинге занимает Москва, на второй позиции — Татарстан, на третьей — Санкт-Петербург.
"На эти регионы приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2025 года", — отметили аналитики.
Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развиты научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства: Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Забайкальский край.
Комментарии 0