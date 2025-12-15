На Алтае самые низкие зарплаты на производстве среди регионов Сибири
В частности, в крае медиана зарплатного предложения в два раза меньше, чем в Республике Тыва или в Иркутской области
15 декабря 2025, 15:19, ИА Амител
В Алтайском крае медиана зарплатного предложения в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, в среднем по Сибири этот показатель достиг 133 тысяч рублей, сообщает hh.ru.
«По итогам ноября на первое место по уровню спроса на производственный персонал в Сибири вышла Новосибирская область, на нее приходится 20% от всех открытых в ФО вакансий из данного направления. На втором месте – Красноярский край (19%), на третьем – Иркутская область (15%). Далее – Кемеровская и Омская области (по 13%), Алтайский край (10%), Томская область (7%), Республика Хакасия (2%), Республика Алтай и Республика Тыва (по 1%)», – говорится в исследовании.
«Медиана зарплатного предложения в Сибири в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 достигла 133 тысячи рублей. Причем самые конкурентные предложения зафиксированы именно там, где вахты больше всего», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
Регионы Сибири с самыми конкурентными предложениями (медиана зарплатного предложения):
- Республика Тыва – 172 тыс. руб.;
- Иркутская область – 162,3 тыс. руб.;
- Красноярский край – 161,3 тыс. руб.;
- Республика Алтай – 157,7 тыс. руб.;
- Республика Хакасия – 157,2 тыс. руб.;
- Омская область – 134,1 тыс. руб.;
- Новосибирская область – 111,5 тыс. руб.;
- Кемеровская область – 100,4 тыс. руб.;
- Томская область – 90,2 тыс. руб.;
- Алтайский край – 87,4 тыс. руб.
«Возможность хорошо зарабатывать привлекает соискателей к работе на производстве: за год интерес сибиряков к трудоустройству в этом направлении вырос на 26% (ноябрь к январю 2025)», – выяснили аналитики.
В каких регионах и на сколько за год вырос интерес к трудоустройству на производстве:
- в Хакасии и Красноярском крае число активных резюме выросло на 35%;
- в Кемеровской области – на 33%;
- в Новосибирской области – на 29%;
- в Иркутской области – на 25%;
- в Республике Тыва – на 24%;
- в Томской области и Республике Алтай – на 22%;
- в Алтайском крае – на 19%;
- в Омской области – на 13%.
Самые востребованные специалисты на производстве:
- машинисты (16% вакансий);
- электромонтажники (13%);
- сварщики (10%);
- слесари (9%);
- инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (6%);
- начальники смены, мастера участка, операторы производственной линии, инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи, технологи, механики, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 4%);
- начальники производства, токари, инженеры-энергетики, инженеры-электрики (по 3%).
«Активность соискателей пошла на пользу рынку труда, и сейчас формально дефицит кадров в сфере производства преодолен практически во всех регионах СФО», – подчеркнули аналитики.
Активность соискателей в направлении "Производство" в регионах Сибири:
- Республика Тыва – 6,7 резюме на вакансию (это соответствует значениям нормы);
- Томская область – 5,6;
- Новосибирская область – 5,1;
- Кемеровская область – 5,0;
- Иркутская область – 4,8;
- Республика Хакасия – 4,7;
- Красноярский край – 4,6;
- Алтайский край – 4,2;
- Омская область – 4,1;
- Республика Алтай – 3,3 резюме (это единственный регион СФО, где дефицит производственных кадров).
17:02:34 15-12-2025
Позор
18:44:44 15-12-2025
Гость (17:02:34 15-12-2025) Позор... не знаю кому позор. У нас логистика на все -- огромная. Те, кто занимаюся производством -- огромные герои.
13:08:48 17-12-2025
АННА (18:44:44 15-12-2025) не знаю кому позор. У нас логистика на все -- огромная. Те, ... Герои то герои.
Производства вы где видите? АЗПИ и котельный барнаульский?
Я просто напомню про Алтайский тракторный завод, или завод Алтайсельмаш, Алтайский моторный завод которые были действительно флагманами, а не кустарными заводиками...
18:23:48 15-12-2025
Утром председатель ЗС рапортовал, что все отлично , все прекрасно, кресла депутатов и директоров заводов передаются по наследству! Результат , правда, провальный .
18:40:55 15-12-2025
это заслуга руководителя
09:10:48 16-12-2025
Тимур и его команда
12:07:08 17-12-2025
Еслиб не технологии современные, совсем бы тяжко было.
Чем больше даёт край, тем больше его душат.
Совсем хотят задушить, почему и для чего вопрос.
13:19:05 17-12-2025
Как обычно, самое дно.
16:48:16 17-12-2025
За то награждение нескончаемым потоком мэров за вклад в развитие....
В первую очередь это характеристика руководству
17:08:08 17-12-2025
Гость (16:48:16 17-12-2025) За то награждение нескончаемым потоком мэров за вклад в разв... Вы меня извините, за то, что к вам обращаюсь. Зарплату кто производственникам платит? Франклин или Иван Федорович Крузенштерн? Как вы себе представляете диалог между ними? Ф. говорит: - увеличь ЗП работникам! А К. отвечает: - рад бы, да денежек на себя не хватает. (или налоги непосильные и т.д. и т.п.)
И что дальше делать?