НОВОСТИОбщество

На Алтае самые низкие зарплаты на производстве среди регионов Сибири

В частности, в крае медиана зарплатного предложения в два раза меньше, чем в Республике Тыва или в Иркутской области

15 декабря 2025, 15:19, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае медиана зарплатного предложения в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, в среднем по Сибири этот показатель достиг 133 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

«По итогам ноября на первое место по уровню спроса на производственный персонал в Сибири вышла Новосибирская область, на нее приходится 20% от всех открытых в ФО вакансий из данного направления. На втором месте – Красноярский край (19%), на третьем – Иркутская область (15%). Далее – Кемеровская и Омская области (по 13%), Алтайский край (10%), Томская область (7%), Республика Хакасия (2%), Республика Алтай и Республика Тыва (по 1%)», – говорится в исследовании.

«Медиана зарплатного предложения в Сибири в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 достигла 133 тысячи рублей. Причем самые конкурентные предложения зафиксированы именно там, где вахты больше всего», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Регионы Сибири с самыми конкурентными предложениями (медиана зарплатного предложения):

  • Республика Тыва – 172 тыс. руб.;
  • Иркутская область – 162,3 тыс. руб.;
  • Красноярский край – 161,3 тыс. руб.;
  • Республика Алтай – 157,7 тыс. руб.;
  • Республика Хакасия – 157,2 тыс. руб.;
  • Омская область – 134,1 тыс. руб.;
  • Новосибирская область – 111,5 тыс. руб.;
  • Кемеровская область – 100,4 тыс. руб.;
  • Томская область – 90,2 тыс. руб.;
  • Алтайский край – 87,4 тыс. руб.

«Возможность хорошо зарабатывать привлекает соискателей к работе на производстве: за год интерес сибиряков к трудоустройству в этом направлении вырос на 26% (ноябрь к январю 2025)», – выяснили аналитики.

В каких регионах и на сколько за год вырос интерес к трудоустройству на производстве:

  • в Хакасии и Красноярском крае число активных резюме выросло на 35%;
  • в Кемеровской области – на 33%;
  • в Новосибирской области – на 29%;
  • в Иркутской области – на 25%;
  • в Республике Тыва – на 24%;
  • в Томской области и Республике Алтай – на 22%;
  • в Алтайском крае – на 19%;
  • в Омской области – на 13%.
Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтай оказался в середине рейтинга по работникам с зарплатой выше "порогового значения"

Эксперты подсчитали количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых
НОВОСТИЭкономика

Самые востребованные специалисты на производстве:

  • машинисты (16% вакансий);
  • электромонтажники (13%);
  • сварщики (10%);
  • слесари (9%);
  • инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (6%);
  • начальники смены, мастера участка, операторы производственной линии, инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи, технологи, механики, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 4%);
  • начальники производства, токари, инженеры-энергетики, инженеры-электрики (по 3%).

«Активность соискателей пошла на пользу рынку труда, и сейчас формально дефицит кадров в сфере производства преодолен практически во всех регионах СФО», – подчеркнули аналитики.

Активность соискателей в направлении "Производство" в регионах Сибири:

  • Республика Тыва  – 6,7 резюме на вакансию (это соответствует значениям нормы);
  • Томская область – 5,6;
  • Новосибирская область – 5,1;
  • Кемеровская область – 5,0;
  • Иркутская область – 4,8;
  • Республика Хакасия – 4,7;
  • Красноярский край – 4,6;
  • Алтайский край – 4,2;
  • Омская область – 4,1;
  • Республика Алтай – 3,3 резюме (это единственный регион СФО, где дефицит производственных кадров).
Союз промышленников Алтайского края / Фото: spa22.ru

Алтайские промышленники обсудили предыдущие удачные годы и как сейчас выйти из "кризиса"

Как отметил депутат АКЗС Владимир Семенов, необходимо стратегическое планирование в коридоре 5–15 лет и стабильные правила игры на эти годы
НОВОСТИАлтай

Алтайский край промышленность Работа

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:02:34 15-12-2025

Позор

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

18:44:44 15-12-2025

Гость (17:02:34 15-12-2025) Позор... не знаю кому позор. У нас логистика на все -- огромная. Те, кто занимаюся производством -- огромные герои.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лена

13:08:48 17-12-2025

АННА (18:44:44 15-12-2025) не знаю кому позор. У нас логистика на все -- огромная. Те, ... Герои то герои.
Производства вы где видите? АЗПИ и котельный барнаульский?

Я просто напомню про Алтайский тракторный завод, или завод Алтайсельмаш, Алтайский моторный завод которые были действительно флагманами, а не кустарными заводиками...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:48 15-12-2025

Утром председатель ЗС рапортовал, что все отлично , все прекрасно, кресла депутатов и директоров заводов передаются по наследству! Результат , правда, провальный .

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
валерий

18:40:55 15-12-2025

это заслуга руководителя

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:48 16-12-2025

Тимур и его команда

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:08 17-12-2025

Еслиб не технологии современные, совсем бы тяжко было.
Чем больше даёт край, тем больше его душат.
Совсем хотят задушить, почему и для чего вопрос.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:05 17-12-2025

Как обычно, самое дно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:16 17-12-2025

За то награждение нескончаемым потоком мэров за вклад в развитие....
В первую очередь это характеристика руководству

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:08 17-12-2025

Гость (16:48:16 17-12-2025) За то награждение нескончаемым потоком мэров за вклад в разв... Вы меня извините, за то, что к вам обращаюсь. Зарплату кто производственникам платит? Франклин или Иван Федорович Крузенштерн? Как вы себе представляете диалог между ними? Ф. говорит: - увеличь ЗП работникам! А К. отвечает: - рад бы, да денежек на себя не хватает. (или налоги непосильные и т.д. и т.п.)
И что дальше делать?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров