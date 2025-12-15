На Алтае самые низкие зарплаты на производстве среди регионов Сибири

В частности, в крае медиана зарплатного предложения в два раза меньше, чем в Республике Тыва или в Иркутской области

15 декабря 2025

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае медиана зарплатного предложения в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, в среднем по Сибири этот показатель достиг 133 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

«По итогам ноября на первое место по уровню спроса на производственный персонал в Сибири вышла Новосибирская область, на нее приходится 20% от всех открытых в ФО вакансий из данного направления. На втором месте – Красноярский край (19%), на третьем – Иркутская область (15%). Далее – Кемеровская и Омская области (по 13%), Алтайский край (10%), Томская область (7%), Республика Хакасия (2%), Республика Алтай и Республика Тыва (по 1%)», – говорится в исследовании.

«Медиана зарплатного предложения в Сибири в направлении "Производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 достигла 133 тысячи рублей. Причем самые конкурентные предложения зафиксированы именно там, где вахты больше всего», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Регионы Сибири с самыми конкурентными предложениями (медиана зарплатного предложения):

Республика Тыва – 172 тыс. руб.;

Иркутская область – 162,3 тыс. руб.;

Красноярский край – 161,3 тыс. руб.;

Республика Алтай – 157,7 тыс. руб.;

Республика Хакасия – 157,2 тыс. руб.;

Омская область – 134,1 тыс. руб.;

Новосибирская область – 111,5 тыс. руб.;

Кемеровская область – 100,4 тыс. руб.;

Томская область – 90,2 тыс. руб.;

Алтайский край – 87,4 тыс. руб.

«Возможность хорошо зарабатывать привлекает соискателей к работе на производстве: за год интерес сибиряков к трудоустройству в этом направлении вырос на 26% (ноябрь к январю 2025)», – выяснили аналитики.

В каких регионах и на сколько за год вырос интерес к трудоустройству на производстве:

в Хакасии и Красноярском крае число активных резюме выросло на 35%;

в Кемеровской области – на 33%;

в Новосибирской области – на 29%;

в Иркутской области – на 25%;

в Республике Тыва – на 24%;

в Томской области и Республике Алтай – на 22%;

в Алтайском крае – на 19%;

в Омской области – на 13%.

Самые востребованные специалисты на производстве:

машинисты (16% вакансий);

электромонтажники (13%);

сварщики (10%);

слесари (9%);

инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (6%);

начальники смены, мастера участка, операторы производственной линии, инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи, технологи, механики, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 4%);

начальники производства, токари, инженеры-энергетики, инженеры-электрики (по 3%).

«Активность соискателей пошла на пользу рынку труда, и сейчас формально дефицит кадров в сфере производства преодолен практически во всех регионах СФО», – подчеркнули аналитики.

Активность соискателей в направлении "Производство" в регионах Сибири: