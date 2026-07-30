Индекс производства пищевых продуктов достиг 102% в Алтайском крае
Такой результат показал период с января по июнь 2026 года
30 июля 2026, 10:25, ИА Амител
Органические продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности ("Алтайпищепром") представило отчет о работе отрасли за первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
За период с января по июнь индекс производства пищевых продуктов в регионе составил 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. Эти цифры свидетельствуют об устойчивости краевого агропромышленного комплекса, наращивании объемов выпуска продукции и дальнейшем развитии предприятий.
Рост зафиксирован практически во всех ключевых сегментах:
- мясная промышленность: производство консервов увеличилось на 12,3%, полуфабрикатов — на 9,6%;
- плодоовощная отрасль: выпуск консервов показал наиболее заметный скачок, прибавив 34,9%;
- масложировой сектор: объемы нерафинированных масел выросли на 4,3%, рафинированных — на 22,6%, сливочного масла — на 3,4%. Главным драйвером стало производство молока и сухих сливок, которое выросло в 2,4 раза;
- переработка зерна: динамика сохраняется на стабильном уровне: муки произведено больше на 3,5%, круп — на 2,1%;
- кондитерская и хлебопекарная сферы: выпуск хлебобулочных изделий (включая полуфабрикаты) вырос на 8,8%, кондитерских изделий — на 4,8%;
- специализированные ингредиенты: сегмент демонстрирует рекордные темпы: производство комплексных пищевых добавок увеличилось на 42,4%, биологически активных добавок к пище — на 10,1%;
- прочие направления: положительную динамику показали также выпуск комбикормов (+2,6%) и упакованной минеральной и питьевой воды (+15,8%).
11:32:58 30-07-2026
А в чем исчислялся рост продукции,если в рублях-то вопросов нет,а вот если в тоннах-то очень много,особенно в производстве молока и сухих сливок в 2,4 раза на фоне массового забоя животных по весне
11:47:05 30-07-2026
гость (11:32:58 30-07-2026) А в чем исчислялся рост продукции,если в рублях-то вопросов ... рост вашего потребления мяса измеряется килограммами мяса в вашей тарелке, а не не цифрами в таблицах алтайкрайстата.
12:34:21 30-07-2026
Мусик (11:47:05 30-07-2026) рост вашего потребления мяса измеряется килограммами мяса в ... А это самый главный вопрос- кому верить.свим глазам или таблицам алтайкрайстата
12:08:48 30-07-2026
гость (11:32:58 30-07-2026) А в чем исчислялся рост продукции,если в рублях-то вопросов ... Откуда ты взял рост в 2,4 раза?
12:38:22 30-07-2026
Горожанин (12:08:48 30-07-2026) Откуда ты взял рост в 2,4 раза? ... Строго по тексту новости,ну а если вы читаете только заголовки,так в чем моя вина?
23:50:38 30-07-2026
гость (11:32:58 30-07-2026) А в чем исчислялся рост продукции,если в рублях-то вопросов ... Тут без забоя очень много, 2,4 раза это надо что делать с коровой что бы продуктивность так увеличилась.
Это прорыв в животноводстве или +140% поголовья молочного стада, откуда-то возникло. Пойду диплом съем))
13:33:04 30-07-2026
Меня интересует на фоне чего у нас выросло производство молока и сухих сливок,да ещё в 2,4 раза?Где это производство?В Кулундаконсервмолоко,которое развалили?
14:03:17 30-07-2026
Афиноген (13:33:04 30-07-2026) Меня интересует Где это производство?... Как где? В Алтайском Крае!
15:17:31 30-07-2026
Повсекакий (14:03:17 30-07-2026) Как где? В Алтайском Крае!... Как где?В Караганде..
17:44:52 30-07-2026
Афиноген (15:17:31 30-07-2026) Как где?В Караганде..... Учи географию! Караганда находится в Казахстане, а не в АК.