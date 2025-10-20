Алтай оказался в середине рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

Край чуть-чуть улучшил свою позицию, а вот республика улетела в самый конец

20 октября 2025, 11:18, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 51-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, а Республика Алтай – 83-е, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы и человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

«В Алтайском крае рейтинговый балл по итогам 2024 года – 30,53. Место в 2023 году – 52-е», – говорится в исследовании.

Республика Алтай ухудшила свою позицию в рейтинге: если по итогам 2023-го регион занимал 79-е место, то за прошлый год опустился на 83-ю строчку (12,28 балла).

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (11-е место), у которой 52,53 балла. Год назад регион находился на 13-м месте.

Первые три места заняли Москва (81,82 балла), Республика Татарстан (70,56) и Санкт-Петербург (70,11).

Нижние позиции в списке занимают Республика Алтай, Еврейская автономная область (10,87) и Республика Ингушетия (5,56).

