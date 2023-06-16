Алтайская ЛДПР передала УАЗик на СВО

Это уже не первый такой гуманитарный груз от партии

16 июня 2023, 15:45, ИА Амител

УАЗ для СВО / Фото: пресс-служба ЛДПР

Алтайское реготделение ЛДПР совместно с депутатом Госдумы Алексеем Диденко, курирующим СФО и четыре новых присоединенных региона, передали очередной автомобиль УАЗ в Херсонскую область для осуществления боевых задач.

Эту гуманитарную миссию осуществляли представители партии со всей страны.

"Надеемся, что очередной УАЗ, который мы передали в зону СВО, окажет содействие в проведении боевых задач нашим ребятам. Небольшой вклад поможет нам достичь большой Победы", – сказали в партии.

Как ранее писал amic.ru, в декабре прошлого года партийцы уже отправляли УАЗик в зону боевых действий, а также печи для согрева бойцов зимой, подарки к праздникам, теплые вещи, технику и многое другое.



