Алтайская ЛДПР передала УАЗик на СВО
Это уже не первый такой гуманитарный груз от партии
16 июня 2023, 15:45, ИА Амител
Алтайское реготделение ЛДПР совместно с депутатом Госдумы Алексеем Диденко, курирующим СФО и четыре новых присоединенных региона, передали очередной автомобиль УАЗ в Херсонскую область для осуществления боевых задач.
Эту гуманитарную миссию осуществляли представители партии со всей страны.
"Надеемся, что очередной УАЗ, который мы передали в зону СВО, окажет содействие в проведении боевых задач нашим ребятам. Небольшой вклад поможет нам достичь большой Победы", – сказали в партии.
Как ранее писал amic.ru, в декабре прошлого года партийцы уже отправляли УАЗик в зону боевых действий, а также печи для согрева бойцов зимой, подарки к праздникам, теплые вещи, технику и многое другое.
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