Алтайская модель, попавшая в реанимацию в Китае, почти два месяца не приходит в сознание
Состояние девушки не позволяет перевезти ее в Алтайский край
14 апреля 2025, 21:30, ИА Амител
20-летняя модель из Алтайского края Диана Галина, которая почти два месяца назад впала в кому в Китае, до сих пор не приходит в сознание.
Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. У жительницы Алтайского края, которая находилась за границей по работе, 25 февраля произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушка приехала в Пекин, где ей предстояло пройти десятки кастингов. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась.
"Дочка родилась в Новосибирске, а потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там в 2022 году она стала моделью, была в Милане, в Париже. Диана постоянно проходила обследования, перед тем как отправиться в другую страну. Единственное, что беспокоило мою девочку, – у нее болела голова после перелетов. Но это нам тогда казалось нормальной реакцией из-за резкой смены часовых поясов", – рассказала "КП-Новосибирск" мама модели.
Беда случилась 25 февраля. На этот день у Дианы уже было назначено пять кастингов в Пекине. Но утром девушку обнаружили в ванной ее соседки.
"Видимо, она пошла собираться на кастинги и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло", – вспоминает мать Дианы.
Модель доставили в пекинскую клинику и экстренно прооперировали. Выяснилось, что у нее была врожденная патология, случился разрыв аневризмы. Девушка впала в кому и оказалась в реанимации.
Спустя неделю в Китай к Диане прилетела ее мама:
"Первые две недели и речи не шло о какой-либо транспортировке из Китая. Когда стало возможным перевезти Диану в Россию, врачи сразу сказали, что полет на вертолете санавиации дочка не перенесет. Единственным вариантом оставался наземный транспорт", – поделилась она.
Ближайшая больница с нужным оборудованием была в Благовещенске. Туда девушку и доставили.
"Сейчас дочка в благовещенской клинике, почти два месяца она не приходит в сознание. Но мы ждем, что она очнется", – говорит ее мама.
Речи о том, чтобы перевезти Диану в Алтайский край или Новосибирскую область, пока не идет. Причем изначально такой вариант обсуждался, но врачи запретили транспортировку.
"Состояние дочки этого не позволяет", – пояснила мама Дианы.
21:41:51 14-04-2025
дай бох, конечно. и родителям, и девушке.
все эти ИИ, умные колонки, интернеты, перелеты, кастинги, рилсы, сети, конференции - жесточайшее моральное и физическое напряжении.
ну не нужно это все 90% людей.
21:58:56 14-04-2025
Что такое "модель" ?
07:28:37 15-04-2025
Комментарии некоторых людей, заставляют меня плакать. И большее сочувствие вызывает безграмотность комментаторов, чем состояния девочки. Которой желаю скорейшего выздоравления.
07:40:37 15-04-2025
Гость (07:28:37 15-04-2025) Комментарии некоторых людей, заставляют меня плакать. И бол... ]
У вас тоже проблемки с пунктуацией :)
07:51:49 15-04-2025
Гость (07:28:37 15-04-2025) Комментарии некоторых людей, заставляют меня плакать. И бол...
ггармар наци, обнимитесь со словарем даля и поплачьте, не стесняйтесь.
язык формализуйте, не нормально, что людям 9 лет нужно учить как писать и читать
09:37:36 15-04-2025
Гость (07:51:49 15-04-2025) ггармар наци, обнимитесь со словарем даля и поплачьте, н... "Вертолеты"?
11:30:20 15-04-2025
Что такое кастинг? Это как в Дубаях, только без верблюдов?
12:06:44 15-04-2025
Почему нельзя было долечиваться в Китае? Каждая транспортировка — это стресс
16:03:14 15-04-2025
Гость (12:06:44 15-04-2025) Почему нельзя было долечиваться в Китае? Каждая транспортиро...
потому что здесь по ОМС
18:54:53 15-04-2025
Гость (12:06:44 15-04-2025) Почему нельзя было долечиваться в Китае? Каждая транспортиро... вы с Луны?