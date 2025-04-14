Алтайская модель, попавшая в реанимацию в Китае, почти два месяца не приходит в сознание

Состояние девушки не позволяет перевезти ее в Алтайский край

14 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Диана Галина / Фото предоставлено "КП-Новосибирск" семьей девушки

20-летняя модель из Алтайского края Диана Галина, которая почти два месяца назад впала в кому в Китае, до сих пор не приходит в сознание.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. У жительницы Алтайского края, которая находилась за границей по работе, 25 февраля произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушка приехала в Пекин, где ей предстояло пройти десятки кастингов. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась.

"Дочка родилась в Новосибирске, а потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там в 2022 году она стала моделью, была в Милане, в Париже. Диана постоянно проходила обследования, перед тем как отправиться в другую страну. Единственное, что беспокоило мою девочку, – у нее болела голова после перелетов. Но это нам тогда казалось нормальной реакцией из-за резкой смены часовых поясов", – рассказала "КП-Новосибирск" мама модели.

Беда случилась 25 февраля. На этот день у Дианы уже было назначено пять кастингов в Пекине. Но утром девушку обнаружили в ванной ее соседки.

"Видимо, она пошла собираться на кастинги и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло", – вспоминает мать Дианы.

Модель доставили в пекинскую клинику и экстренно прооперировали. Выяснилось, что у нее была врожденная патология, случился разрыв аневризмы. Девушка впала в кому и оказалась в реанимации.

Спустя неделю в Китай к Диане прилетела ее мама:

"Первые две недели и речи не шло о какой-либо транспортировке из Китая. Когда стало возможным перевезти Диану в Россию, врачи сразу сказали, что полет на вертолете санавиации дочка не перенесет. Единственным вариантом оставался наземный транспорт", – поделилась она.

Ближайшая больница с нужным оборудованием была в Благовещенске. Туда девушку и доставили.

"Сейчас дочка в благовещенской клинике, почти два месяца она не приходит в сознание. Но мы ждем, что она очнется", – говорит ее мама.

Речи о том, чтобы перевезти Диану в Алтайский край или Новосибирскую область, пока не идет. Причем изначально такой вариант обсуждался, но врачи запретили транспортировку.