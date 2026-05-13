Алтайская полиция ищет владельца оставленной на автовокзале коробки с клубникой

Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений

13 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Коробка с клубникой / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске полицейские разыскивают владельца коробки с рассадой клубники, которую обнаружили на территории автовокзала.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, сообщение о необычной находке поступило в дежурную часть 10 мая в 19:42. Очевидцы рассказали правоохранителям, что на перроне автовокзала на проспекте Коммунистическом, 55, кто-то оставил коробку.

При проверке выяснилось, что внутри находятся молодые кусты клубники.

Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений. Владельца коробки просят обратиться в полицию по телефонам: 8-963-512-82-45, 92-507 или 92-500.