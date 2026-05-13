Алтайская полиция ищет владельца оставленной на автовокзале коробки с клубникой
Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений
13 мая 2026, 19:02, ИА Амител
В Горно-Алтайске полицейские разыскивают владельца коробки с рассадой клубники, которую обнаружили на территории автовокзала.
Как сообщили в МВД Республики Алтай, сообщение о необычной находке поступило в дежурную часть 10 мая в 19:42. Очевидцы рассказали правоохранителям, что на перроне автовокзала на проспекте Коммунистическом, 55, кто-то оставил коробку.
При проверке выяснилось, что внутри находятся молодые кусты клубники.
Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений. Владельца коробки просят обратиться в полицию по телефонам: 8-963-512-82-45, 92-507 или 92-500.
19:10:29 13-05-2026
Ищут чтобы, что?
19:28:29 13-05-2026
Гость (19:10:29 13-05-2026) Ищут чтобы, что?... штрафануть
19:25:18 13-05-2026
вернуть ! они же честные
19:39:12 13-05-2026
Три отдела три месяца будут оформлять , писать бумаги , открывать дело , искать владельца.получать зарплата — как же хорошо быть полицейским в этой великой стране
19:48:18 13-05-2026
Гость (19:39:12 13-05-2026) Три отдела три месяца будут оформлять , писать бумаги , откр... а скоро ягодка поспеет . соберут урожай . плюс к зарплате . да хорошо !
20:21:52 13-05-2026
Ищут пожарные, ищет милиция)
22:12:39 13-05-2026
Однажды полицейские ввели меня в ступор, когда по собственной инициативе помогли затащить детскую коляску в подьезд. На всю жизнь мне запомнился этот неожиданный и не характерный поступок.