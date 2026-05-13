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Алтайская полиция ищет владельца оставленной на автовокзале коробки с клубникой

Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений

13 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Коробка с клубникой / Фото: МВД Республики Алтай
Коробка с клубникой / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске полицейские разыскивают владельца коробки с рассадой клубники, которую обнаружили на территории автовокзала.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, сообщение о необычной находке поступило в дежурную часть 10 мая в 19:42. Очевидцы рассказали правоохранителям, что на перроне автовокзала на проспекте Коммунистическом, 55, кто-то оставил коробку.

При проверке выяснилось, что внутри находятся молодые кусты клубники.

Сотрудники полиции забрали рассаду на хранение и теперь пытаются найти хозяина растений. Владельца коробки просят обратиться в полицию по телефонам: 8-963-512-82-45, 92-507 или 92-500.

Республика Алтай полиция
       

Комментарии 7

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Гость

19:10:29 13-05-2026

Ищут чтобы, что?

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Гость

19:28:29 13-05-2026

Гость (19:10:29 13-05-2026) Ищут чтобы, что?... штрафануть

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гость

19:25:18 13-05-2026

вернуть ! они же честные

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Гость

19:39:12 13-05-2026

Три отдела три месяца будут оформлять , писать бумаги , открывать дело , искать владельца.получать зарплата — как же хорошо быть полицейским в этой великой стране

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гость

19:48:18 13-05-2026

Гость (19:39:12 13-05-2026) Три отдела три месяца будут оформлять , писать бумаги , откр... а скоро ягодка поспеет . соберут урожай . плюс к зарплате . да хорошо !

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Гость

20:21:52 13-05-2026

Ищут пожарные, ищет милиция)

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Гость

22:12:39 13-05-2026

Однажды полицейские ввели меня в ступор, когда по собственной инициативе помогли затащить детскую коляску в подьезд. На всю жизнь мне запомнился этот неожиданный и не характерный поступок.

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