Главное — не гнаться за идеально ровными и крупными плодами: они чаще всего содержат больше нитратов

12 мая 2026, 17:03, ИА Амител

Ягоды / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ранние клубника и черешня могут быть опасны не из-за удобрений, а из-за превышения допустимого уровня химических веществ, рассказала "Газете.ru" Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Риск для здоровья от ранних ягод делится на две категории: нитраты и пестициды.

«По нормативам ТР ТС 021/2011, в клубнике допустимо до 100 мг нитратов на килограмм, в черешне — до 80 мг. Нитраты — естественные вещества, но их избыток может быть вреден. Определить это визуально сложно, размер или блеск ягод не всегда показатель», — добавила она.

Россельхознадзор и Роспотребнадзор регулярно проверяют продукцию на остатки пестицидов и фунгицидов. В ягодах могут найти 2,4-Д кислоту, бета-циперметрин и другие соединения. Допустимый уровень пестицидов — 0,5 мг/кг, отметила эксперт.

«Ранние ягоды из южных регионов проходят долгий путь. Если условия перевозки нарушены, в них могут размножаться микроорганизмы. Это делает ягоды опасными, независимо от содержания химикатов», — подчеркнула Кузнецова.

Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Первичный осмотр должен быть проведен в течение трех часов после обращения продавца, а лабораторное исследование — до двух дней. Заключение о безопасности выдается не позднее часа после этого.

Покупателям она посоветовала просить у продавца документы на товар, подтверждающие его качество и безопасность.

Особенно осторожны должны быть беременные, дети и люди с заболеваниями ЖКТ. Их организм может остро реагировать даже на небольшое превышение допустимых концентраций.

«При покупке ягод стоит обратить внимание на их внешний вид. Качественная клубника должна быть ярко-красной, плотной, без слизи. У черешни кожица гладкая и блестящая, мякоть упругая. Слишком крупные ягоды без запаха могут вызвать беспокойство», — заявила специалист.

Она рекомендовала тщательно мыть ягоды под проточной водой в течение одной-двух минут. Замачивать их не рекомендуется, а использование соды или химических растворов может ухудшить вкус.

Хранить ягоды нужно в холодильнике. Промойте их в дуршлаге, дайте стечь лишней влаге, затем переложите в контейнер или на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Поврежденные ягоды нужно сразу утилизировать.

В начале сезона не стоит есть много, особенно если речь идет о детях или людях с чувствительным пищеварением, заключила Кузнецова.