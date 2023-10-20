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Алтайская прокуратура начала проверку после видео с упавшим с лестницы школьником

Инцидент произошел 18 октября в поселке Белоярск

20 октября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку из-за школьника, который решил прокатиться по перилам и упал с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 18 октября в поселке Белоярск. В населенном пункте действует общеобразовательная средняя школа №  12.

Ребенок получил травмы. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверки продолжается.

Происшествия Прокуратура

Комментарии 2

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Гость

02:09:33 21-10-2023

А не пора ли бездельной прокуратуре всем составом дружно на СВО?

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Гость

11:31:53 22-10-2023

И что будет проверять прокуратура? Отсутствие спинки на перилах? Или ширину перил относительно задницы упавшего клоуна?

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