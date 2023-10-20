Алтайская прокуратура начала проверку после видео с упавшим с лестницы школьником
Инцидент произошел 18 октября в поселке Белоярск
20 октября 2023, 22:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку из-за школьника, который решил прокатиться по перилам и упал с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что инцидент произошел 18 октября в поселке Белоярск. В населенном пункте действует общеобразовательная средняя школа № 12.
Ребенок получил травмы. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверки продолжается.
02:09:33 21-10-2023
А не пора ли бездельной прокуратуре всем составом дружно на СВО?
11:31:53 22-10-2023
И что будет проверять прокуратура? Отсутствие спинки на перилах? Или ширину перил относительно задницы упавшего клоуна?