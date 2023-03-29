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Алтайская прокуратура нашла необъяснимое при проверке повышения тарифов ЖКХ

Проверка продолжается

29 марта 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае вскрылись факты необоснованной тарификации коммунальных услуг, пишет "Банкфакс" со ссылкой на ответ региональной прокуратуры на соответствующий запрос.

"Прокуратура сообщила, что некоторые ресурсовики не исполняли свои инвестиционные программы, которые были учтены при формировании тарифов. Речь идёт более чем о 17 млн рублей мнимых вложений компаний, за которые продолжают платить жители крупнейших городов региона. Кроме того, ещё 8 млн рублей граждане заплатили за соцстрахование несуществующих работников", – отмечает издание.

Как уточняется, указанный "объём выявленных расходов, необоснованно включённых в стоимость услуг, может быть только началом, так как проверка продолжается".

Напомним, в январе 2023 года алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ, выросшие 1 декабря 2022 года, причём это повышение стало вторым за прошедший год. После этого заместитель генпрокурора РФ дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ на Алтае.

Комментарии 36

  • нашла необъяснимое .. НЛО оно такое...ууууу
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ага- очевидное- невероятное
    29 марта, Гость   Ответить
  • Несоответствия находят, а в очередных за декабрём платежках устранений не видно. К чему людей злить этой информацией, если меры не принимаются, перерасчёт не производится. Получается для галочки.
    29 марта, Гость   Ответить
  • посадки будут? а перерасчеты? а кто виноват и что делать)
    29 марта, Гость   Ответить
  • и что теперь нам сделают перерасчет???
    29 марта, Гость   Ответить
  • Перерасчётов не будет Всё пойдёт в счёт будущих гастролей
    29 марта, Гость   Ответить
  • за декабрём платежках устранений не видно - Ну Вы блин вспомнили, что было, то было...
    29 марта, Гость   Ответить
  • 3 простых вопроса к проверяющим органам: 1) Когда сделают перерасчет 2) Когда вернут переплаты 3) Когда и кого накажут
    29 марта, Гость   Ответить
  • и каковы будут последствия: уголовные дела, посадки, возврат денег населению... или ничего?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ничего никому не будет
    29 марта, Гость   Ответить
  • 8 млн рублей граждане заплатили за соцстрахование несуществующих работников -----это как? Получается не только соцстрахование, но и весь ФОТ на этих сотрудников
    29 марта, Гость   Ответить
  • Учитесь как надо, воровать миллионами и вася косой.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Получается не только соцстрахование, но и весь ФОТ на этих сотрудников///Все верно, а это уже не 8 млн, а где-то к 50 ближе
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мы убавили отопление, батареи почти холодные, а сумма в квитанции не меняется, для чего мы это делаем, мне не понятно и не понятно как это все считается.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мы убавили отопление, батареи почти холодные-----Рекомендую снять все батареи. В любом случае отопление расчитывается по площади квартиры а не кол-ву батарей. Не благодарите.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ну все выговор ресурсовикам, а может даже строгий выговор!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Власть справилась с повышением. Лето близится а значит цифры в платежках уменьшается, а про следующее повышение будут думать те кто при этом будет у власти
    29 марта, Гость   Ответить
  • Что то суммы маленькие фигурируют, тут я думаю о сотнях миллионов разговор может идти
    29 марта, Гость   Ответить
  • Надо решать проблемы ЖКХ как в Китае. Дёшево и сердито.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Когда будет закон и порядок? Или только бабушек за литературные выражения штрафовать по 5.61, на большее не способны?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Никогда такого не было и вот опять..
    29 марта, Гость   Ответить
  • посадки будут?
    29 марта, Гость   Ответить
  • В любом случае отопление расчитывается по площади квартиры а не кол-ву батарей. Не благодарите. ---- у нас счётчики в доме, убавили не в квартире, а во всем доме, чтобы экономить коммуналку, а получается что не важно сколько мы потребляем тепла и счётчики для красоты стоят.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вообще то, если в МКД стоит прибор учета то, снижение потребления тепловой энергии, путем перекрытия балансировочным краном должно приводить к уменьшению оплаты за отопление! А если в квартире стоит прибор учета тепловой энергии, а такое бывает, то можно и совсем не платить за отопление в квартире.
    30 марта, Гость   Ответить
  • А если закрыть воду и выключить свет, то вообще будет выгодно
    30 марта, Гость   Ответить
  • мёртвые души - продолжение...
    30 марта, Гость   Ответить
  • Специально нет надзора и наказаний? Фамилии есть? Театр теней какой то.. Не верит народ, что это действенная работа, проанализируя историю за последние годы и цифры..
    30 марта, Гость   Ответить
  • Дом 100кв топим 8месяцев+баня=5тонн угля по 3 500+5 00т.р.дрова, считаем... Теперь считаем сколько за кв, да мерзнем осенью, весной.. Где деньги, Вить?
    30 марта, Гость   Ответить
  • 8 млн рублей граждане заплатили за соцстрахование несуществующих работников -----это как? Получается не только соцстрахование, но и весь ФОТ на этих сотрудников 20 часов назад, Гость Ответить-------------теперь ресурсовики под уголовкой? Или прокуратура простит и забудет?
    30 марта, Гость   Ответить
  • а получается что не важно сколько мы потребляем тепла и счётчики для красоты стоят. 13 часов назад, Гость Ответить-------------- Именно так, для красоты! Ещё денег стоит их покупка и обслуживание. За обслуживание приборов учета ежемесячная плата. Берут 1,024р с кв. метра. Чем больше квартира, тем выше плата. Только никак не пойму, как зависит обслуживание счетчика от размера жилья.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Дом 100кв топим 8месяцев+баня=5тонн угля по 3 500+5 00т.р.дрова, считаем... Теперь считаем сколько за кв, да мерзнем осенью, весной.. Где деньги, Вить? 10 минут назад, Гость Ответить-------------- посчитай сам, пожалуйста, и напиши, сколько стоит у тебя отопление за год. Интересно, правда. А то у меня с математикой не очень.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Больше 1 Гкал теплоты ни одна квартира не потребляет даже при минус 40 на улице. Нарушать законы физики нельзя, также как и законы экономики.
    30 марта, Гость   Ответить
  • У всех руководящих сотрудников ДЕЗов есть специальный чемоданчик, в котором лежат 2 пары белья, 2 пары носков, гигиенические принадлежности, большой чугунный раскольничий крест на цепи, вериги, белая полотняная рубаха до поят, со вшитым в воротник калия цианидом, а также Парабеллум с одним патроном 7,65*21.
    30 марта, Гость   Ответить
  • По поводу расчётов за тепло и прочее. Дачный дом, слегка утеплён, 40 кв.м., газовый котёл на отопление и горячее водоснабжение, готовка на электричестве пока что. Температура в доме всю зиму 23 градуса. Ежемесячно всю зиму, с ноября по февраль, 100 кубов газа. округлённо 9 руб./куб = 900 руб. За это же период городская квартира, чуть большего размера (но и холоднее!) - по 3000 руб. /месяц. Где деньги, Зин?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, дачник и второй, с домищей в 100 кв м. Подскажите протяженность ваших тепловых сетей в километрах. Сколько у вас кочегаров кочегарят? Зарплату их за месяц? Сколько налогов вы платите ? Ну и тд.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А нахрена содержать эту вашу угольную генерацию, когда она столь архаична? Это раз. А два- все эти километры теплоцентралей, их ремонт и содержание, теплоизоляцию мы оплачиваем, и вам совершенно наплевать, сколько таких расходов будет, ибо всё пойдёт в себестоимость и народ заплатит. Монополизм- зло. И всю эту порочную систему с ТЭЦ, тысчами километров теплотрасс надо рушить к чертям.
    30 марта, Гость   Ответить
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