Алтайская прокуратура нашла необъяснимое при проверке повышения тарифов ЖКХ

Проверка продолжается

29 марта 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае вскрылись факты необоснованной тарификации коммунальных услуг, пишет "Банкфакс" со ссылкой на ответ региональной прокуратуры на соответствующий запрос.

"Прокуратура сообщила, что некоторые ресурсовики не исполняли свои инвестиционные программы, которые были учтены при формировании тарифов. Речь идёт более чем о 17 млн рублей мнимых вложений компаний, за которые продолжают платить жители крупнейших городов региона. Кроме того, ещё 8 млн рублей граждане заплатили за соцстрахование несуществующих работников", – отмечает издание.

Как уточняется, указанный "объём выявленных расходов, необоснованно включённых в стоимость услуг, может быть только началом, так как проверка продолжается".

Напомним, в январе 2023 года алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ, выросшие 1 декабря 2022 года, причём это повышение стало вторым за прошедший год. После этого заместитель генпрокурора РФ дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ на Алтае.