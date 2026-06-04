Алтайские аграрии завершают посевную кампанию

План сева выполнен на 85%

04 июня 2026, 20:04, ИА Амител

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

В Алтайском крае аграрии завершают посевную кампанию, сообщает региональный Минсельхоз.

По данным на 4 июня, яровой сев в регионе проведен на площади более 4,2 млн гектаров. План сева выполнен уже на 85%.

Как отмечают в министерстве, основной объем работ проведен по всем культурам. В настоящее время идет активная фаза сева теплолюбивых культур, которые традиционно высевают в конце мая — начале июня.

Речь идет о гречихе, пояснил Минсельхоз. Сейчас она посеяна на 40% намеченных площадей. Аграрии также сеют просо, оно уже занимает 37% от плана. Кроме того, завершается посев сои, которую уже разместили на 81% площадей.

Наряду с севом ведутся технологические операции по уходу за посевами, подчеркнули в ведомстве.