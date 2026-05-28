По итогам 2025 года алтайские аграрии собрали 10 млн тонн урожая

По масличным культурам регион занял первое место в России

28 мая 2026, 09:47, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о впечатляющих итогах работы аграриев региона в 2025 году. По его словам, минувший сельскохозяйственный сезон стал рекордным по многим показателям.

«Нельзя сегодня не сказать о рекордах в сельском хозяйстве в 2025 году. 10 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур — таких достижений в истории Алтайского края не было еще никогда», — заявил глава региона.

Он уточнил, что зернобобовых собрано 6,7 миллиона тонн — это четвертое место в России, несмотря на наличие крупных аграрных регионов на юге страны. А масличных культур намолочено 3,5 миллиона тонн — больше всех в России, как и в предыдущем, 2024 году.

Кроме того, Алтайский край остается лидером по производству муки и крупы, а также входит в число крупнейших производителей сыра, сливочного и растительного масла, макаронных изделий.