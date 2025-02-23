Алтайские бизнесмены рассказали, будут ли в 2025 году дарить подарки своим сотрудникам

Опрошенные предприниматели положительно относятся к такому способу повысить лояльность работников

23 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com

В 2025 году каждая третья компания станет больше тратить на корпоративные подарки, чтобы "залоялить" сотрудников, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул со ссылкой на исследование "Битрикс24".

Отмечается, что в 2024 году на одного сотрудника чаще всего приходилось от 1 до 5 тысяч рублей. Что касается содержания подарка, то в топе останутся подарочные карты и совместный досуг. Бизнес также любит дарить мерч, собственные продукты компании и гастрономические радости.

В беседе с радиостанцией алтайские работодатели рассказали, чем балуют свои коллективы и готовы ли они раскошелиться на подарки.

Виталий Романов из маркетингового агентства HICLICK заявил, что компания планирует немного увеличить бюджет на корпоративные подарки в 2025 году.

"К сожалению, это связано не с ростом прибыли, а с инфляцией и удорожанием товара. Пока мы не можем себе позволить резко повышать свои цены на услуги, поэтому приходится искать баланс. А что касается формата, то делаем ставку на универсальность: дарим сертификаты на популярные маркетплейсы и фирменный мерч", – рассказал он.

Алла Гефке, владелица одноименных кондитерских премиум-класса, отметила, что каждый год компания отмечает 8 Марта, потому что там женский коллектив.

"Экономическая, политическая и другие ситуации совершенно не являются поводом делать какие-то исключения. Каждый год у нас проводятся какие-то корпоративные мероприятия, причем в разном формате: сотрудникам выплачиваем премии, дарим какие-то подарки, ну и в целом проводим какие-то мероприятия по сплочению командного духа и для того, чтобы повеселиться и интересно провести время", – отметила предпринимательница.

Павел Прядко из компании "Семейный оператор недвижимости" рассказал, что в ней трудятся всего около 15 человек.

"Мы проводим совместные мероприятия, накрываем столы. Проводим совместные выезды на природу: были на Каракольских озерах в походе, ездили на Мультинские озера, в Горный Алтай на конференции. Выезжаем просто на берег реки – шашлычки, салатики. Зачастую готовим самостоятельно, приносим свои соленья. Так как у нас семейный оператор – у нас все по-семейному", – рассказал Павел.

Собственник компаний "Чистодом", "АкваБот" и центра проявления талантов для детей "ГЕНИЙлаб" Евгения Новикова призналась, что в 2025-м расходы на корпоративные подарки увеличивать не планируют.

"Наоборот, оптимизируем расходы и сокращаем штат. Так повелось, что рядом со мной прирабатываются только трудолюбивые сотрудники. Поэтому мы считаем своим долгом проводить корпоративные мероприятия, где они будут отдыхать, получать удовольствие. Это может быть как минимум бизнес-ланч в ресторане, как максимум – путешествие на Алтай, в Белокуриху, либо просто поездка в "Мира термы" в Новосибирск", – поделилась она.

Руководитель сети центров помощи особенным детям "Кубик" Анастасия Шмидт утверждает, что подарки сотрудникам крайне важны.

"В бизнесе самое важное – люди. А людям, в свою очередь, необходимо понимать свою ценность. И как раз таки через подарки, корпоративы, мерч мы можем транслировать их важность для нас. Именно поэтому в нашей организации, вне зависимости от внешних условий экономики, подарки будут всегда", – говорит Анастасия.

При этом местный бизнес и крупные федеральные игроки одаривают сотрудников по-разному. Любопытной аналитикой поделилась алтайский HR, руководитель агентства "Штат 3" Татьяна Кириленко.

"Если обратиться к опыту региональных компаний, то, как правило, он носит смешанный характер. Компании объединяют и подарки, и тимбилдинг. Например, проводят выездные мероприятия, приуроченные к 23 Февраля, 8 Марта, едут всем коллективом кататься на лыжах, а также другие мероприятия по сплочению коллектива, учитывая особенность региона, в котором проживают. Поздравляя сотрудников с днем рождения, все чаще стали дарить либо продукцию собственного бренда (если, например, это производственная компания) или какой-то корпоративный мерч – футболки, поло, бомберы и так далее. Если обратиться к опыту федеральных компаний, которые представлены в нашем регионе, они изучают интересы сотрудников и дарят персональные подарки – например, сертификаты на обучение, но обязательно не связанные с основной профессией. Предположим, бухгалтер решает обучиться флористике или получить сертификат тренера йоги", – рассказала Кириленко.

Чтобы найти правильные подарки, она рекомендует почаще проводить опрос на тему, что вообще хотят сами сотрудники, а также интегрировать программу корпоративных праздников в общую стратегию управления персоналом.